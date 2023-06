Mercoledì 14 giugno, l’oroscopo del giorno: ecco i segni più fortunati

Le previsioni su amore, lavoro, fortuna, soldi e benessere segno per segno.

Oroscopo di oggi, mercoledì 14 giugno 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 14 giugno 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Siete brillantemente sostenuti da Venere e da Marte presenti nel segno amico del Leone e le cose vanno molto bene. Ricordate di godervi ogni momento e di condividere la vostra passione con gli altri: l’affetto e l’ammirazione che riceverete in cambio saranno una fonte di grande felicità.

Toro

Con la Luna che oggi si trova nel vostro segno sarete in grado di trovare stabilità e sicurezza nelle vostre relazioni e nella vostra vita in generale. Potreste sentirvi particolarmente affettuosi e teneri, e sarete in grado di trasmettere questa energia positiva agli altri.

Gemelli

Venere e Marte si trovano in posizione armonica nel segno amico del Leone e vi rendono lucidi, combattivi e molto lungimiranti. Avete le idee chiare sul da farsi e non vi allontanerete di un millimetro dalla vostra posizione finché non avrete raggiunto l’obiettivo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La Luna oggi si troverà nel segno amico del Toro. L’accento verrà quindi messo sulla concretezza, parola che imparerete a scoprire sempre di più e che vi piacerà molto. Poche parole e tanti fatti, questo oggi potrebbe essere il vostro motto. Sarà un ottimo proposito da seguire!

Leone

Alcuni sentimenti se repressi possono essere fatti uscire dalla porta e poi rientrare tranquillamente dalla finestra! Ricordatevelo se avete qualche questione in sospeso con qualcuno, dato che oggi la Luna dissonante in Toro potrebbe spingervi a pensare al passato.

Vergine

L’aspetto favorevole della Luna in Toro vi rende più che mai ricettivi alle magiche vibrazioni dell’amore. Sarete comprensivi e teneri con il vostro partner. I single potranno allacciare nuovi rapporti d’amicizia da cui potrà scaturire qualcosa di più importante.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Se la vostra intenzione è quella di colpire la persona che vi piace, non è questo il momento di intimidirsi. Prendete l’iniziativa: Venere armonica in Leone vi aiuterà a raggiungere l’obiettivo in un battibaleno e con risultati veramente promettenti!

Scorpione

L’ingresso della Luna nel segno del Toro, in posizione dissonante, guasterà il vostro umore, rendendovi lamentosi e insicuri. Qualcosa che credevate a portata di mano sembrerà sfuggirvi e questo vi porterà a scoraggiarvi, in maniera anche un po’ esagerata.

Sagittario

Marte armonico in Leone vi spinge a osare qualcosa in più ma Saturno dissonante in Pesci impone molta prudenza. State attenti a non strafare, mantenetevi centrati su obiettivi facilmente raggiungibili. Passo dopo passo scalerete la vetta del successo.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 14 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La passione con cui oggi affronterete le cose avrà un che di magico e di entusiasmante. La presenza di Luna e Giove in Toro infatti sta allargando i vostri orizzonti e aprendo la vostra mente verso mondi ancora inesplorati, che vi riserveranno ancora parecchie sorprese in futuro.

Acquario

L’aspetto di quadrato della Luna e di Giove dal segno del Toro potrebbero far pensare a un tracollo. Probabilmente non sarà nulla di drammatico, ma vi consiglio comunque di fare attenzione a possibili incidenti e di non sbilanciarvi troppo negli acquisti: oggi non sapete gestirvi.

Pesci

La presenza della Luna e di Giove nel segno amico del Toro porta una ventata di ottimismo, utile per dare il via a nuove imprese o per resistere alle possibili avversità. In generale, però, potete tirare un sospiro di sollievo: le cose vanno decisamente volgendo per il meglio.

Questo è l’oroscopo di oggi, 14 giugno. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay