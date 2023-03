Oroscopo del giorno del 14 marzo 2023: ecco i segni più fortunati

Ecco come trascorreranno la giornata di martedì 14 marzo i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, martedì 14 marzo 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 14 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna vi sponsorizza: vi dona energia ed entusiasmo per affrontare e risolvere i problemi del momento. È possibile una progressione nella carriera o l’acquisizione di nuove aree di competenza, a seconda della natura del vostro lavoro. Se siete single, piacevoli gli incontri in vista; riuscirete a dare un indirizzo più interessante e solido alla vostra vita sentimentale.

Toro

In fatto d’intuizioni e sentimenti, darete il meglio di voi! Giocando bene le vostre carte senza strafare e senza aver fretta, promuoverete cambiamenti determinanti per il futuro professionale. Ottimi affari. L’amore sarà per voi energia pura, gioia di vivere, creatività, forza vitale; sarà la vostra fonte di ottimismo, di coraggio, di tutto ciò che rende la vita degna di essere vissuta.

Gemelli

Un atteggiamento di aperta competitività non vi aiuterà a risolvere le questioni esistenti, provate a essere più strateghi e diplomatici. Cercate di cogliere i punti deboli degli altri e ad indovinare quando intervenire! Avete tutte le risorse necessarie per affrontare stress e fatica. Non lamentatevi più di tanto, cercate solo di attenervi a una dieta povera di grassi. Dormite di più.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Questa giornata vede la Luna in sesto campo favorevole a Giove. I riflettori sono quindi oggi puntati sul lavoro, sia quello svolto alle dipendenze di altri che in proprio. Mettete ordine negli affari e nelle competenze, così da poter procedere con un ritmo più pressato e concludere in breve tempo le pratiche più urgenti.

Leone

Giornata caratterizzata da uno speciale connubio tra pensiero e spirito, si moltiplicheranno le occasioni di contatti umani. Scegliete, però, con attenzione le persone che deciderete di far entrare nella cerchia delle vostre amicizie. Giovedì deliziato da un invito galante che vi introdurrà in un ambiente interessante. Non ci sono dubbi: perderete e farete perdere la bussola!

Vergine

Per evitare le trappole che vi tendono in famiglia, cominciate a mettere in atto una nuova riorganizzazione della vostra vita. Dire basta a certi condizionamenti non sarà facile, ma sarà il solo modo per vivere senza limiti, né strettoie. Non permettete alla persona che amate di limitarvi con troppe richieste o aspettative: se non desisterete, riuscirete ad averla vinta voi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Le stelle portano momenti di serenità e di puro divertimento; potranno esservi anche di aiuto per buttarvi alle spalle difficoltà e pensieri negativi. Se siete alle prese con una bella cotta e vi sentite in vena di romanticismo, accendete il computer e inviate un messaggio tenero alla persona del cuore. Serata ricca di emozioni e di desideri insoliti per chi è in coppia.

Scorpione

Le questioni finanziarie reclamano maggiore attenzione da parte vostra: state spendendo troppo per divertirvi e gratificarvi in mille modi. Se siete ben affiati in coppia, la serata avrà aspetti quasi magici, da ricordare quando l’armonia col partner dovesse farsi meno smagliante. Idee nuove, sia per rinnovare il vostro look sia per pubblicizzare l’attività lavorativa.

Sagittario

Giornata da sballo, oggi, per i viaggi, l’amore e le amicizie. In mancanza di un partner con cui condividere questa giornata, potrete contare sugli amici particolarmente disposti nei vostri confronti. Non lasciatevi sfuggire idee e trovate geniali; portate quindi con voi, ovunque, il blocco degli appunti! Un buon consiglio: praticate lo sport preferito, sarà l’occasione per rigenerarvi.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 14 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Se non carburate e tutto vi appare più faticoso del solito, staccate la spina e mettetevi a riposo. Nel lavoro dovrete essere ben organizzati per tenere sotto controllo la distrazione, il nervosismo e la forza polemica, dannosa per l’immagine. Sarete pretenziosi col partner o con l’amore in genere, chiedendo di più di quanto alla luce della realtà le circostanze possano dare.

Acquario

Sul lavoro, energia, grinta e fortuna non mancheranno di certo. Per qualcuno di voi potrebbero verificarsi svolte molto utili per ottenere finalmente meritati riconoscimenti e aumenti di denaro. In ambito sentimentale, splendida si annuncia la serata, per chi è felicemente innamorato e accasato, riscaldata da fantasie nuove e da una sensualità piena e raffinata. Incontri emozionanti.

Pesci

In più di un’occasione vi sembrerà di trovarvi nel posto sbagliato al momento sbagliato: alcuni astri negativi non vi mettono a vostro agio! Per questo a fine giornata vi sentirete molto stressati e stanchi e avrete bisogno di un po’ di riposo. Nella coppia ci saranno momenti di nervosismo per colpa vostra, ma quando ve ne accorgerete potrebbe essere un po’ troppo tardi.

Questo è l’oroscopo di oggi, 14 marzo. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay