Oroscopo di martedì 14 novembre: ecco i segni fortunati del giorno

Oroscopo di oggi, martedì 14 novembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 14 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giornata favorevole all’amore: sdrammatizzerete i problemi e riuscirete a offrire e ricevere tenerezza e complicità. Lasciate da parte le beghe, dite di sì ai romantici progetti del partner e vi sentirete protetti e appagati! Sul fronte lavorativo portate avanti con diplomazia, ma con decisione granitica, le vostre ragioni; vedrete che riuscirete a realizzare ciò che volete.

Toro

L’atmosfera sarà inquieta e qualcosa non funzionerà al meglio. Se non calibrate l’innata possessività, rischiate di rendervi poco simpatici e quindi di essere lasciati da parte. Fate leva sul vostro buonsenso e godetevi i piacevoli risultati di una ristabilita tranquillità! La Luna opposta butterà all’aria tutti i tentativi nel creare un’atmosfera di complicità con il partner.

Gemelli

Gestite gli impegni che vi siete assunti con saggezza e ragionevolezza! Potete contare sulle persone che vi sono vicine e che vi possono dare un aiuto prezioso e un parere disinteressato utile per raggiungere una meta ambiziosa che vi siete dati in questo momento. Con Marte opposto, potreste sentirvi affaticati e piuttosto nervosi. Trovate un modo per rilassarvi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La giornata è pronta a sorprendervi con una carica incredibile di entusiasmo che racchiude una fucina di energie positive e travolgenti. Finalmente le questioni sentimentali potranno venire alla luce in tutta la loro trasparenza: niente segreti! Con il minimo sforzo potrete, inoltre, segnare punti nel lavoro; vi sentirete gratificati sia moralmente che finanziariamente.

Leone

Dallo Scorpione la Luna, proseguendo con la sua orbita opposta, potrebbe causarvi alcune incomprensioni e qualche fastidioso equivoco. Misurando le parole e cercando di non essere troppo impulsivi, tutto si risolverà senza lasciare strascichi! Single? Una persona speciale si sta accorgendo di voi. Se siete in coppia, godetevi quello che avete ringraziando il cielo.

Vergine

Tutto è in movimento e ci sono ottime occasioni per ottenere quello che desiderate. Sul lavoro siete intraprendenti ed estremamente vivaci, abili finanziariamente soprattutto se operate nel settore commerciale. Aumenta la voglia di aprirvi agli altri e di socializzare. Per qualcuno si prospettano conoscenze di persone nuove e interessanti. Programmi sfiziosi per la serata.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Vi attende una giornata sovraccarica d’impegni, ma avrete anche l’opportunità di farvi conoscere in un ambiente particolare e stimolante. Non si escludono inaspettate prove d’amicizia da qualcuno che avevate un po’ sottovalutato. Non rinunciate al divertimento e a uscire con gli amici per gli impegni lavorativi; organizzatevi in modo che ci sia spazio per tutto.

Scorpione

Con la Luna nel segno, non riuscite proprio a rimanere con le mani in mano: vorreste conquistare anche le più alte vette. Tutto ciò è sicuramente positivo, ma anche l’ambizione più luminosa deve essere tenuta sotto controllo. Chi è felicemente e stabilmente in coppia potrà dare il via a privatissime performances che avranno il compito di cementare ancora di più l’intesa.

Sagittario

Rendendovi più disponibili con gli altri, aprendo il vostro cuore, il mondo vi sembrerà più bello, anche se in verità, è lo stesso di sempre… Prima di buttarvi in nuove imprese, cercate di sistemare una volta per tutte le questioni lasciate in sospeso. Volete smettere di fumare? Aiutatevi per un periodo di tempo, masticando piccoli pezzi di radice di calamo aromatico o di liquirizia.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 14 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Eviterete di raccontare storie a un amico, perché coscienti che potrebbe crearvi problemi a non finire. Sarete più limpidi e soprattutto leali! Con l’appoggio di Giove, convenienti occasioni di shopping vi risolleveranno il morale. Datevi da fare nel lavoro: fate emergere le vostre, abilità, capacità e competenze. Sarete apprezzati! Un collega si rivelerà una persona speciale.

Acquario

Oltre a non farvi travolgere dai pensieri negativi e affaticarvi fisicamente, dovrete tenere il più possibile la bocca chiusa, perché il rischio di gaffe sembra altissimo. Anche se non tutto va nella direzione desiderata, sforzatevi di sorvolare sulle situazioni che non vi garbano, senza impuntarvi e senza punire con freddezza coloro che non riescono a condividere le vostre idee.

Pesci

Con le stelle di oggi le questioni che state portando avanti vi daranno una bella soddisfazione e, in prospettiva, andranno ancora meglio. Approfittate di questo periodo per realizzare ciò che è in sintonia con le vostre più alte aspirazioni! La vostra passionalità è profonda e intensa, e con Marte a favore, non vi ci vorrà molto tempo per manifestarla. I single faranno colpo.

Fonte immagine: Quique da Pixabay