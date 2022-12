Oroscopo del giorno, 15 dicembre: amore da 10 e lode per Capricorno, tranquillo Acquario

Oroscopo del giorno, giovedì 15 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, giovedì 15 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 15 dicembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

In un orizzonte tranquillo, sono solo le energie e le doti di praticità e di buon senso che vi fanno difetto; estro e fantasia vi permetteranno di compensare. Attenti a non peccare d’ingenuità, abbandonatevi alle confidenze solo con gli amici più fidati. Grazie alle giuste dosi di dolcezza e sensualità, avete in mano la ricetta azzeccata per ottenere ciò che volete in amore.

Toro

Ce la state mettendo tutta e il vostro prestigio sta aumentando a vista d’occhio. Oggi tutto procede senza intralci, in accordo con i vostri programmi! Vi riusciranno particolarmente bene le operazioni che richiedono metodo e precisione. Quando si tratta di sentimenti, inutile appellarsi all’ordine logico-matematico che tanto vi è caro: in amore, uno più uno può fare tre!

Gemelli

Non è esente da complicazioni il passaggio della Luna nel segno: la mancanza di orientamento rischia di minacciare la tranquillità emotiva. Mantenete l’equilibrio e non fatevi fuorviare da ricordi dolorosi o esperienze negative del passato! Il vostro fascino attrae come una calamita. Attenti però a non prendere abbagli, selezionate bene le persone da frequentare.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Alcune circostanze favorevoli forniscono la soluzione a grandi problemi o a questioni che vi stanno a cuore. In questo momento, oltre all’intuito (stimolato come non mai), potete contare su idee acutissime e spirito costruttivo. In un incontro che ritenete importante, baderete al sodo, mostrandovi al meglio delle possibilità. Dolcezze e coccole in amore. Esplorazioni.

Leone

Con Luna e Saturno disarmonici, dovrete sforzarvi di rimanere concentrati, senza concedere nulla al caso. L’impegno, comunque, non vi spaventa: quando è in gioco il prestigio o la stabilità professionale sapete tirar fuori le unghie! Se amate qualcuno che tentenna, rispettate i suoi tempi. Se invece siete voi adesitare, provate a interrogarvi, chiedetevi il perché.

Vergine

Oggi non siete in vena di socialità: dubbi e timori vi inducono a rintanarvi. Su con la vita! Gli amici tifano spassionatamente per voi. Invece di tenervi tutto dentro, non esitate a sfogarvi e a cercare consolazione nei momenti no. Evitate di assumere un ruolo di responsabilità e organizzazione anche durante il tempo libero. Avete bisogno di svago più che di riposo!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Stufi della solita routine? Potreste organizzare un viaggio culturale che soddisfi sia i vostri interessi, sia la voglia di relax e divertimento. Coinvolgete il partner nel progetto: sarà una bella occasione per alimentare la vostra complicità. Non aspetterete che sia il partner a fare la prima mossa: sceglierete di mettervi in gioco, magari ironizzando sulle vostre debolezze.

Scorpione

Tutto sta procedendo per il verso giusto, in special modo la vita affettiva: ciò che farete insieme a chi amate avrà un gusto speciale. Con la bella posizione della Luna, la giornata potrebbe vedervi frizzanti e vogliosi di fare qualcosa di diverso dal solito. Voi nativi dello Scorpione sarete molto affascinanti e sentirete addosso gli occhi altrui. Complimenti per i successi nel lavoro!

Sagittario

Maretta nei rapporti, con la Luna che transita in Gemelli: le vostre esigenze oggi non s’incontrano con quelle degli altri. Cercate un compromesso. Possibili screzi con il partner e con gli amici. Ritagliatevi del tempo da dedicare allo sport; consigliatissimo il nuoto oppure sgranchite le gambe con una bella pedalata. Se non potete farlo all’aperto, optate per la cyclette.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 15 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Non esaltante, ma comunque serena, la giornata vi vedrà impegnati a smaltire una serie di incombenze familiari. Anche i preparativi per le festività impegnano più del dovuto. Per quanto riguarda l’amore, non lasciatevi vincere dalla pigrizia. Rinunciate a ‘divano, televisione e Facebook’ in favore di una serata diversa: non ve ne pentirete! Da dieci e lode il settore amoroso.

Acquario

Giorno tranquillo, anche se la troppa calma rischia di rendere tutto un po’ noioso. Nulla fa presagire l’opportunità di eccitanti intrallazzi! Sul lavoro inutile lasciarsi scoraggiare da ritardi e dagli intralci di natura burocratica. Metteteci un po’ di mordente e aguzzate l’ingegno! Per eventuali appuntamenti amorosi, meglio rimandare ogni iniziativa di qualche giorno.

Pesci

Giornata difficile, tra le grinfie della Luna in Vergine. Progetti e intenzioni volgono in una certa direzione ma le decisioni e le volontà altrui intervengono a cambiare le carte in tavola, costringendovi a mettere in discussione i vostri programmi. Anche nelle faccende finanziarie e tra le lenzuola potete mettere in conto una piccola sconfitta. Non drammatizzate!

Questo è l’oroscopo di oggi, 15 dicembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay