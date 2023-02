Oroscopo del 15 febbraio: ecco i segni fortunati del giorno

Oroscopo del giorno del 15 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali.

Oroscopo oggi, 15 febbraio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Avrete eccellenti opportunità di ottenere tutto quello che volete, a patto che non pretendiate troppo. Ricordatevi che chi troppo vuole nulla stringe! Questo venerdì ispirerà alla grande tutti coloro che lavorano nel giornalismo e nell’editoria. Alla grande amore e vita di coppia.

Toro

La Luna odierna, in Sagittario, vi rende straordinariamente intuitivi e, se dovrete risolvere un problema, la prima idea che vi verrà in mente si rivelerà probabilmente la migliore. Serata speciale per l’amore: passione e romanticismo si fonderanno per regalarvi momenti magici!

Gemelli

Giornata movimentata e nervosa. L’umore sarà un po’ cupo, a causa della Luna storta e di alcuni imprevisti. Ma troppe discussioni non porteranno a nulla di buono. Avete i vostri motivi per essere arrabbiati, ma litigare furiosamente sarà solo una perdita di tempo!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La Luna transita nel VI Campo, settore astrologico del lavoro, e porterà momenti di incertezza e confusione in ambito professionale. Potreste anche avere ottime idee, ma per oggi meglio non passare all’azione: rischiereste di dare vita a progetti rischiosi.

Leone

Grandi intuizioni, lucidità mentale, occasioni e circostanze fortunate: il cielo odierno, amico, non lesinerà doni preziosi, che potrete sfruttare sia in campo professionale, sia nelle questioni di cuore. Grazie a Saturno, in trigono, grandi progetti sembrano finalmente realizzabili.

Vergine

C’è burrasca oggi nel vostro cielo e qualche intesa di coppia potrebbe vacillare. Siate cauti, non prendete di petto i probabili contrasti con il partner! Un filo di prudenza vi sarà invece richiesta sul lavoro: basterà un nulla per discutere, per guastarvi umore e giornata.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Buoni transiti planetari lasciano prevedere una giornata molto costruttiva e vivace, ricca di sollecitazioni e novità, e quindi congeniale a nuove storie d’amore e a contatti umani soddisfacenti. Sarà facile avere successo in quelle attività che richiedono una fervida espressione verbale.

Scorpione

In questo momento ci sono problemi e situazioni difficili che richiedono di essere risolte con molta fermezza. E finalmente è arrivato il momento giusto per farlo! Marte, l’azione, è un vostro alleato e vi fornisce tutta l’energia e il coraggio di cui avete bisogno: sfruttateli.

Sagittario

I buoni segnali astrali non mancano, con la complicità di diversi corpi celesti. La forma fisica è in ripresa, l’umore addirittura sfavillante: merito della Luna in transito nel vostro segno, che vi regala energie preziose e tanto entusiasmo. Occhio al denaro in uscita.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 15 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La fatica davvero non vi spaventa. Non avrete timore di agire su molteplici fronti per seguire varie iniziative professionali. Non potete però pretendere che tutto vada a buon fine! Non mancheranno scaramucce col partner, se siete stabilmente in coppia, a causa di certe vostre distrazioni.

Acquario

Il vostro fascino è in netto aumento e questo vi permette di ottenere l’attenzione e l’aiuto di persone importanti. Sul piano sentimentale l’agenda s’infittisce di impegni e di incontri: dovrete fare solo attenzione a non combinare pasticci, perché, come ben si sa, al cuor non si comanda.

Pesci

Non attendetevi sviluppi positivi per quanto concerne le questioni professionali e gli affari nel corso di questa giornata. La Luna sarà in posizione insidiosa, e anche il resto del quadro astrale non vi agevolerà. Siate pazienti e non agite d’impulso.

