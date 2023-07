Oroscopo di sabato 15 luglio: amore, lavoro e fortuna

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, sabato 15 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 15 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

I pianeti presenti in aspetto armonico in Leone, Venere e Mercurio, saranno i vostri alleati di oggi e favoriranno la nascita di nuove relazioni di amicizia e di nuovi amori. In generale avrete un grande slancio nei confronti degli altri e sarete aperti a varie esperienze.

Toro

Siete alle prese con la quadratura di Venere e di Mercurio in Leone e vi sembrerà di dover faticare molto per raggiungere i vostri obiettivi, anche i più piccoli. In effetti è vero che sarete poco sostenuti dagli altri e quindi dovrete fare appello più che altro alla vostra forza interiore.

Gemelli

Per buona parte della giornata la Luna si troverà ancora nel vostro segno. Via libera quindi a grandi emozioni e soprattutto a notevoli dosi di divertimento. Questo per voi sarà un sabato estivo veramente da manuale, di quelli da ricordare a lungo nel tempo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Siete in splendida forma oggi, grazie alla presenza di Giove e di Urano nel segno amico del Toro e di Saturno in quello dei Pesci. Ce n’è per tutti i gusti! Ad andare meglio saranno soprattutto le vostre iniziative professionali, fortunate e anche redditizie!

Leone

Con la Luna in aspetto positivo nel segno amico dei Gemelli ecco che torna il sorriso sul vostro volto e la voglia di fare inonda la vostra giornata. Ritroverete il piacere del dolce far niente e vi dedicherete soltanto a ciò che vi fa stare davvero bene.

Vergine

La disarmonia della Luna in Gemelli è destinata a durare ancora qualche ora, e in questo frangente sarà meglio che non vi avventuriate in imprese spericolate, perché le conseguenze non sarebbero molto buone. Fortunatamente il buon senso vi dirà di fermarvi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Partono nuove iniziative e voi siete in prima linea a dirigerne il corso. Le soddisfazioni arriveranno con calma. Intanto godetevi il movimento e il dinamismo portato dalla presenza favorevole della Luna in Gemelli, che vi guarda con grande benevolenza.

Scorpione

Venere si trova in posizione dissonante in Leone insieme a Mercurio e sicuramente questa combinazione planetaria tenderà a mettervi in difficoltà per quanto riguarda l’espressione dei vostri sentimenti. Sarete messi alla prova ma in un certo senso può rivelarsi un bene per voi.

Sagittario

Con Venere sempre presente nel segno amico del Leone fremete per buttarvi in nuove avventure sentimentali, senza esitazioni. Non vi preoccupa minimamente correre dei rischi perché sapete bene che chi non risica non rosica e ne fate quasi un motto di vita.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 15 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Per domare il vostro carattere un po’ burbero spesso basta un pizzico di dolcezza e poi vi sciogliete come degli zuccherini. La vostra durezza infatti, è solo apparente e Giove presente nel segno amico del Toro vi aiuta a mostrare al mondo il vostro lato più tenero.

Acquario

Oggi sarete perfettamente in grado di esporre e di far valere il vostro punto di vista, con grande capacità oratoria. Potete ringraziare la Luna presente in posizione armonica nel segno amico dei Gemelli che vi renderà oggi brillanti e molto comunicativi.

Pesci

L’aspetto dissonante della Luna nel segno a voi ostile dei Gemelli potrebbe riservarvi amare sorprese. Una persona che si professava vostra amica si rivelerà per quello che è: un’approfittatrice. Urge un incontro chiarificatore che possa fugare tutti i vostri dubbi.

Questo è l’oroscopo di oggi, 15 luglio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay