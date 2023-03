Oroscopo 15 marzo, giornata grigia per Vergine e Luna opposta per Gemelli: le previsioni

Ecco come trascorreranno la giornata del 15 marzo i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, mercoledì 15 marzo 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 15 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info.

Ariete

Con la Luna, Marte e Giove dalla vostra, tutto andrà esattamente come sperato, se non meglio: le energie sono inesauribili e i progetti ambiziosi. Anche sotto il profilo economico le cose stanno andando bene. Presto potrete guadagnare di più! Se avete una storia d’amore solida, saprete manifestare alla persona amata una gran voglia di sentirvi bene e di essere felici.

Toro

Se resterete calmi anche nei momenti più critici della giornata, dominerete bene le emozioni: l’importante è non farsi prendere dall’ansia. La speranza di migliorare la vostra vita e quella dei vostri cari è sempre più forte, troverete il modo. Per energizzare la mente al mattino occorre fare un’abbondante colazione, è un’abitudine che andrebbe rigorosamente rispettata.

Gemelli

L’opposizione della Luna non è certo ciò che vi serve in questo momento per uscire dal labirinto degli impegni e dei problemi che vi aspettano; raschiate l’energia residua dal fondo del barile, ma poi dovrete rallentare ed accettare la situazione. Passare una serata in casa davanti alla tv, se non vi sentite in vena di socializzare, non è certo qualcosa di cui dovete vergognarvi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

L’energia va convogliata nel settore professionale: se volete vedere dei risultati non passate il tempo a lamentarvi, agite con sicurezza e determinazione. Aiuti inaspettati giungeranno, comunque, al momento opportuno. Cercate di rendere più sano il vostro stile di vita per evitare l’insorgere di disturbi e di fare ordine intorno a voi, anche se qualcuno non è d’accordo.

Leone

Vivacità e buonumore caratterizzeranno l’intera giornata e vi vedranno protagonisti di una vita sociale movimentata e intensa: nuove e vecchie conoscenze sono per voi un’autentica risorsa. Avete voglia di stare in compagnia! In amore, come si sa, niente è impossibile. Neppure che un’amicizia storica, inaspettatamente si trasformi in qualcosa di diverso e molto intrigante.

Vergine

Giornata grigia. Confidando però i vostri pensieri più profondi e segreti a persone sensibili e rispettose, non rischierete di rimanere delusi. Nel campo professionale riuscirete a dare un’impronta personale, che vi farà apprezzare ancora di più. In amore farete un passo decisivo verso la persona che da tempo vi sta accanto senza chiedere. Vi ama in modo incondizionato!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il cielo vi sorride. Portate a termine in fretta certe urgenze, potrete dedicarvi agli svaghi e ai divertimenti, senza pensieri. Con un sangue freddo straordinario, riuscirete ad amministrare una situazione piuttosto delicata. E in ambito amoroso? Quando volete, sapete essere affascinanti, dolci come uno zuccherino, con un tocco di piccante che rende tutto molto saporito.

Scorpione

Giornata tranquilla, silenziosa e meditativa, magari un po’ noiosa per voi, priva com’è di sfide o di trofei da conquistare. Ritroverete equilibrio e serenità interiore lasciando andare le cose per il loro verso, senza ostinarvi a forzarle. Nella cura del corpo non siate troppo negligenti, né al contrario troppo allarmisti: scegliete la via di mezzo, come sempre quella giusta.

Sagittario

Ultimo quarto di Luna nel segno. Staccate la spina, se avvertite stanchezza e il desiderio di analizzare una situazione che vi sta creando un certo disagio. Potreste sentirvi delusi dal comportamento di una persona su cui avevate puntato: vi sentite traditi, ma non è così, se ci pensate bene. In amore siete deconcentrati, ma il partner è ugualmente al vostro fianco, vi comprende.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 15 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Un consiglio: “non fate il passo più lungo della gamba”. Accettate questa fase in cui siete un po’ confusi e non prendete decisioni di cui in seguito potreste pentirvi! Se qualche cosa finirà, anche in modo scioccante, è perché a monte è stato commesso qualche errore. Ottime notizie dal fronte lavorativo, soprattutto se operate nello spettacolo o in altro settore artistico.

Acquario

Ecco un giorno favorevole ai vostri colori: quello in cui potrete realizzare importanti progetti e segnare non pochi punti a vostro favore. Marte amico vi sostiene con una grinta davvero insolita e con uno spirito d’iniziativa eccellente mentre la Fortuna vi strizza l’occhio nel lavoro, negli affari e nella vita privata. Riuscirete persino a non essere distratti, oggi.

Pesci

Non fatevi condizionare dalla Luna negativa, tanto meno dalle parole maligne che una persona a voi vicina potrebbe dire. Non scendete a compromessi e prendete le dovute distanze da gente non proprio sincera; alle parole preferite le azioni! Mostratevi gentili e comprensivi con la persona amata. Non abusate di cibi pesanti che potrebbero incidere sulla vostra digestione.

