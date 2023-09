Oroscopo del giorno del 15 settembre: previsioni segno per segno

Previsioni su amore, lavoro, fortuna e benessere per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 15 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 15 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Non evitate di vivere il momento presente. Non potete sfuggire alle vostre responsabilità, piacevoli o poco piacevoli che siano. Siate realisti! Anche cambiando pianeta, i problemi verrebbero con voi; tanto vale rimboccarvi le maniche e risolverli. Venere vi è amica. Che siate artisti o no, lasciatevi prendere dalla fantasia, dalla creatività ed esprimete il vostro estro.

Toro

Vi attende una bella giornata, deliziata da un invito galante che vi introdurrà in ambienti interessanti. Non ci sono dubbi, perderete e farete perdere la bussola! Siete stabilmente e felicemente in coppia? Direte sì ai piacevoli e romantici progetti della dolce metà e vi sentirete ricercati, amati e appagati. Coccole, emozioni, attenzioni, tenerezze, sorprese: che meraviglia!

Gemelli

Novilunio in Vergine, nel vostro quarto Campo; surriscalda la giornata con noiosi imprevisti e accadimenti vari. Dovrete mantenere la calma, sia in casa che fuori! Non fatevi coinvolgere in spiacevoli discussioni: non crediate di poter convincere della vostra buona fede chi non ha nessuna intenzione di prendere in considerazione il vostro punto di vista. Svagatevi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Giornata in cui saprete dimostrare equilibrio, disponibilità e compassione: vi darete molto da fare per porgere una mano a un amico bisognoso. I rapporti con gli altri acquisteranno lo spessore e la profondità che, negli ultimi tempi, tanto desiderate. Chi è felice in amore si lancerà in romanticismi di ogni genere Chi, invece, è single non si lascerà sfuggire nessuna occasione.

Leone

Gli astri vi invitano a osare e vi daranno gli strumenti e la volontà per farlo. Se si tratta di lavoro, le occasioni favorevoli non mancheranno: potranno essere numerose e allettanti, tanto per chi è autonomo, quanto per chi lavora alle dipendenze altrui. Se siete innamorati vivete un periodo di grazia, l’accordo con il partner è intenso e perfetto sotto ogni punto di vista.

Vergine

Vi attende una giornata allegra e stimolante, ricca di propositi costruttivi che vi mettono di buonumore: la vostra personalità farà colpo e vi metterà al centro dell’attenzione. Potrebbe presentarsi l’occasione di partecipare a una bella cena, insieme agli amici più cari. Sì ai colpi di testa soprattutto se è da diverso tempo che seguite tranquilli le vostre abitudini.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Bene e male, giusto e sbagliato oggi si mescolano, fino a confondersi? Fermatevi, non fate né dite nulla, aspettate che ogni cosa riacquisti i giusti confini. Riuscirete a risolvere argutamente questioni che vi assillavano da tempo; serviranno, però, calma, fiducia e pazienza. In ambito affettivo non provocate la gelosia del partner, anche per cose di poco conto.

Scorpione

La Luna in Vergine amoreggia con il Sole: vi regala un intuito, un calore nell’accogliere gli altri tale che sorprenderà voi per primi. Godetevi la compagnia di amici divertenti, vi aiuteranno a cancellare malinconie e cattivi pensieri. Belle novità nella vita di coppia. Single? Non vi mancherà la parola giusta al momento giusto per conquistare chi vi fa battere forte il cuore.

Sagittario

La Luna in Vergine vi rema contro. Sarà difficile individuarne i motivi, ma è chiaro a tutti che siete di malumore. Che sia l’ormai classica, ma sempre attuale, questione di cuore? Per imporvi all’attenzione di chi conta, evitate gli atteggiamenti strafottenti e puntate sulla dolcezza. Se siete stanchi di una storia d’amore logora, dateci un taglio subito, senza attendere troppo.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 15 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Avrete tante occasioni di incontro che all’inizio vi sembreranno superficiali, poi si riveleranno interessanti e di spessore. Ricordate che si vive una volta sola, dunque non rimandate ancora le cose che più vi piace fare! Alcuni di voi si ritroveranno coinvolti in un’avventura sentimentale senza comprendere come è successo… Morderete la mela proibita? Gite. Viaggi.

Acquario

Buttatevi dietro le spalle le esperienze negative del passato e, dopo averne tratto insegnamenti su come agire nel presente, dimenticatele. Ricordate che ogni occasione è quella buona per poter ricominciare una nuova vita. Voltate, quindi, pagina! Avete voglia di cambiare qualcosa nel rapporto di coppia? Nessun problema! I cambiamenti di tanto in tanto sono salutari.

Pesci

La giornata è un po’ inquieta: colpa della Luna negativa che si diverte a infastidirvi. Nulla va veramente male, ma voi siete lo stesso insoddisfatti e delusi. Il procedere lento delle cose vi rende irritati e irrequieti; ma quando meno ve l’aspettate le cose ripartiranno e con loro il vostro ottimismo. Dedicate più tempo ai familiari e alla persona amata. Possibili problemi di insonnia.

Questo è l’oroscopo di oggi, 15 settembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay