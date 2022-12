Oroscopo di oggi, 16 dicembre 2022: Ariete di buon umore, giornata tranquilla per Leone e Sagittario

Oroscopo 16 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

Oroscopo oggi, 16 dicembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Buon giorno, siete di umore brillante e avete una grande carica di ottimismo. Il clima positivo in campo professionale, vi servirà da trampolino di lancio per nuovi e ambiziosi progetti. Se una mossa vi sembra necessaria, fatela! Sarete vincenti. Saranno parecchie, oggi, le questioni delle quali dovrete occuparvi, ma non trascurate la persona amata. Belle novità.

Toro

Sarete dei maestri nell’arte di rendervi piacevole la vita, facendo esclusivamente ciò che più v’interessa: vi toglierete qualche capriccio, rinnoverete il vostro guardaroba o acquisterete oggetti d’arredamento o d’illuminazione per la casa, senza preoccuparvi di apparire un po’ egoisti. Concrete dimostrazioni d’affetto, da parte del partner, vi riempiranno il cuore di gioia.

Gemelli

Per difendere i vostri spazi, non esiterete a mettere in gioco anche alcune sicurezze, guadagnando in cambio autonomia di pensiero e di azione. Nelle faccende di cuore, sarete portati ad assecondare i desideri e le esigenze di chi vi è accanto. I problemi materiali hanno poco a che fare con l’amore, meglio tenerli fuori per non incrinare un’intesa che merita cure speciali.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La forma fisica potrebbe non essere strepitosa in questo giorno, ma per la verità non ve ne potrà importare di meno: sarà una buona scusa per indulgere nella pigrizia, rilassarvi, farvi coccolare a lungo dalla persona amata! Qualche imprevisto potrà scombussolarvi i piani per il tempo libero. Se volete realizzare i vostri progetti dovrete studiarli a fondo e non avere fretta.

Leone

Una giornata tranquilla è quella che vi attende, con soddisfazioni ‘speciali’ nel settore delle amicizie: approfittatene! Inviti e sorprese allieteranno la giornata; non si esclude, per alcuni, una performance teatrale. Tranquillità nel ménage di coppia, ma forse vi divertireste di più provando a fare qualcosa di nuovo. Non siete stanchi di fare sempre le stesse cose?

Vergine

Giornata frizzante, ma state attenti a non dover pagare un prezzo troppo alto nella vostra vita affettiva. Nulla è più importante del benessere e della serenità! Dimenticate quindi gli impegni, rendetevi irreperibili e fate solo ciò che più vi piace. Se siete single, un messaggio inaspettato che conterrà un invito per un’uscita serale vi riempirà il cuore di gioia.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Rimboccatevi la maniche e datevi da fare: in questo momento è possibile raggiungere traguardi di un certo livello! In famiglia, tra gli amici, siete dei solidi punti di riferimento, merito anche del vostro carattere. Se avete un vita di coppia soddisfacente, questa funzionerà ancora meglio e, quel che più conta, secondo le vostre personali aspettative. Doni, dimostrazioni di affetto.

Scorpione

Giornata pimpante e ricca di occasioni, grazie alla Luna in aspetto di trigono col segno. Molto bene i rapporti che, nonostante la stagione, fioriscono grazie alle vostre amorevoli cure. Tutto bene anche in ambito professionale: avete grinta da vendere e un’abilità tale da far invidia a tutti gli altri segni, oltre a un’ottima capacità di concentrazione e una memoria di ferro.

Sagittario

Giornata tranquilla. L’opposizione lunare vi sfiora appena: mettendo in campo le vostre buone risorse, avete ottime chance per riuscire. Prendete in considerazione i problemi dettati dalla gestione comune delle risorse finanziarie. A volte le richieste del partner sembrano nate soltanto per soddisfare il bisogno di essere al centro dell’attenzione. Ricordategli che niente è dovuto!

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 16 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Potrete soddisfare il bisogno di relazionarvi con gli altri frequentando gente nuova e stimolante, capace di farvi dimenticare le noie quotidiane. Nei rapporti con i colleghi, cercate di sdrammatizzare certi atteggiamenti di ostilità e di ripicca. Dovreste scaricare le tensioni praticando un po’ di sport, o meglio ancora una disciplina orientale che rilassa il corpo e calma la mente.

Acquario

Mettete in preventivo alti e bassi d’umore, ma anche possibili battibecchi con il partner che non andranno presi alla lettera: serviranno solo a rendere più stuzzicante il rapporto di coppia. Forse è il caso di dedicare più tempo al riposo, altrimenti la stanchezza si farà sentire un po’ troppo, soprattutto nei momenti meno adatti. Nel lavoro siate prudenti e diplomatici.

Pesci

La Luna, da ieri, transita in un segno a voi problematico. Crescono tensioni e nervosismo, aumenta l’aggressività; cala, invece, l’attenzione e il vostro abituale rigore nel valutare persone e situazioni. Insomma, amici, è meglio che oggi vi muoviate con i piedi di piombo! Stress, arrabbiature e conflitti di personalità con il partner potranno tradursi in disturbi di stomaco.

