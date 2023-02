Oroscopo del giorno, giovedì 16 febbraio 2023: ecco i segni più fortunati

I segni fortunati del giorno secondo le Stelle: oroscopo del 16 febbraio su QdS.it.

Oroscopo di domani, giovedì 16 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo domani, 16 febbraio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di domani di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Ottimo giorno. Sarete intraprendenti e ricchi di spirito di iniziativa: avrete modo di cimentarvi in molteplici attività, dedicarvi ai vostri mille interessi! Il felice transito della Luna, in un segno a voi affine, farà risplendere il vostro fascino: ogni incontro sarà promettente.

Toro

Oggi la Luna vi rende davvero inarrestabili. Forse non state correndo, ma ogni passo vi porta più vicino alla vostra meta! In amore, invece di nascondervi dietro a un paravento, prendete coraggio e mostratevi apertamente. Questa sarà, alla fine, la mossa vincente!

Gemelli

Giornata che si prospetta un po’ agitata per voi Gemelli. Rimpianti e nostalgie di una persona che in passato ha contato molto per voi vi gettano nel caos; anche se dire ciò che pensate è sempre meglio, non è il caso di dare in escandescenze. State calmi!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Vi mancava un’idea brillante per completare la vostra opera. Ecco in arrivo i preziosi consigli della Luna nel sesto Campo. La fantasia non vi manca e nessuno potrà dire che non si tratta di farina del vostro sacco! In amore, attenzione alle sbandate, alla voglia di evasione.

Leone

Ventata di novità, sia in casa che fuori. Creativi e socievoli più che mai, avrete l’opportunità di avanzare proposte, trovare soluzioni, proporre variazioni così acute e insolite da lasciare tutti sbalorditi. Si prevedono anche molti contatti, incontri e inviti per la serata.

Vergine

Lievi ansie promosse dalla Luna negativa rischiano, oggi, di farvi perdere la pazienza. Qualche contrattempo di poco conto potrà infatti irritarvi, tuttavia potrete rimediare con prontezza. Rallentate tutti i ritmi, cosa che del resto verrà da sé, a causa di una persistente stanchezza.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Si profila una giornata positiva e intensa per le relazioni, che sapranno essere appassionate. Se siete stabilmente in coppia, farete toccare il cielo con un dito al partner. Spenderete molte energie per lo sport preferito e non vi lascerete sfuggire nessuna occasione di divertimento.

Scorpione

Se non avete le idee chiare, non mettevi a discutere su una faccenda economica, anche se credete di avere le carte in regola per poterlo fare. Non intestarditevi in un’idea o in un progetto che non ha ampi margini di possibile successo.

Sagittario

Questo giorno vi sorride e invita a rilassarvi, a divertirvi. Una cena con gli amici, una partita a carte, una festa saranno tutte occasioni per stare bene! Chi cerca un?avventura avrà più di un?occasione per dimostrare tutta la forza della propria seduzione.

Oroscopo, previsioni di domani giovedì 16 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di domani si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

A causa della Luna nel dodicesimo Campo, mettete in preventivo momenti di stanchezza e sbalzi d’umore. Giudicate con obiettività le cose che vi riguardano: rischiate atti imprudenti proprio perché non sapete che sono tali. Le cose andranno meglio nella sfera sentimentale.

Acquario

Con la Luna che transita nel Sagittario, in un baleno vi sentite ricaricati di ottimismo, pronti per qualunque avventura abbia in serbo la vita. Alla fine anche se rimarrete nei paraggi, o addirittura in casa, la noia non busserà alla vostra porta.

Pesci

In casa si respira un po’ di tensione e, complice la Luna non in sintonia con i vostri piani, finite per uscire in fretta sbattendo la porta. Trovare il giusto equilibrio tra ciò che volete voi e ciò che desiderano gli altri vi sembra impossibile!

Questo è l’oroscopo di domani, 16 febbraio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay