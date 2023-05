Oroscopo del giorno, Giove transita in Toro: ecco i segni fortunati del 16 maggio

Amore, lavoro, fortuna, benessere... Ecco come andrà la giornata per i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, martedì 16 maggio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 16 maggio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Probabile una lacrimuccia, con Giove che esce dal vostro segno. Non disperatevi, transitando nel secondo Campo, fino a maggio 2024, vi sarà di aiuto per stabilizzare la vostra economia, migliorare i vostri guadagni. Luna oggi nel vostro segno disponibile per ogni vostra necessità, per tutto. Partner sentimentale tenero e affabile; nei fatti distaccato, preso dai suoi mille impegni.

Toro

Sentite le campane che suonano a festa! Ebbene sì, Giove astro della fortuna, del denaro, del successo, sbarca nel vostro segno (con l’aperitivo delle 19,30) per rimanerci fino a maggio 2024. Un Orient Express, un treno sfarzoso da non lasciarvi sfuggire: capita una volta ogni dodici anni! Con il minimo sforzo potrete realizzare ciò che più vi interessa. Complimenti!

Gemelli

Luna, oggi, in posizione favorevole; se in precedenza avete avuto l’impressione che la vostra strada fosse in salita, rallegratevi. Una strategia efficace vi consentirà di aggiungere le vostre mire! Con l’ingresso di Giove in Toro, scoperchierete gli aspetti spirituali della vostra esistenza: vi avvicinerete a una conoscenza profonda di voi stessi e delle vostre dinamiche inconsce.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Protagonisti della scena astrale. Bene! Per prima cosa occorre sottolineare che la Luna passeggia allo Zenit: è il momento di dare fuoco alle polveri, di premere forte sul pedale dell’acceleratore del successo. In seconda battuta, festeggiate l’ingresso di Giove nel vostro undicesimo Campo: oltre ad avere successo in amore, otterrete aiuti, appoggi da persone autorevoli.

Leone

Martedì indimenticabile per molti di voi. Intanto per la Luna in Ariete che rende brillante l’umore e agevola iniziative, viaggi di lavoro o di piacere, progetti che ritenete importanti. In seconda battuta per Giove che da oggi, fino a maggio 2024, transiterà nel vostro Medio Cielo. Salvo aspetti negativi di Giove nel proprio Tema Astrale, si tradurrà in un avanzamento professionale.

Vergine

È il momento di buttare nel pozzo, non la Luna, ma le vostre fragilità e le vostre mille insicurezze. Ve lo suggerisce Giove, astro della fortuna e del denaro, in posizione favorevole fino alla primavera 2024. Basterà un nulla per allargare la vostra immagine sociale e centrare un obiettivo importante in campo professionale. Luna in Ariete stuzzicante per attuare cambiamenti.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Avvicinatevi alla finestra, apritela completamente, e tirate un sospiro di sollievo… Nel pomeriggio di oggi Giove fa le valigie per trasferirsi in Toro, co-significante del vostro ottavo Campo, quello dei progetti futuri, dei cambiamenti. Per farla breve, uscirete da una sorta di tunnel in cui vi siete trovati negli ultimi dodici mesi. Benessere, vita coppia e portafoglio ringraziano!

Scorpione

Transito importante quello di oggi, per il segno dello Scorpione: Giove transita nell’opposto segno del Toro, quello del matrimonio, delle società d’affari, delle relazioni sociali. Il transito, che durerà fino a maggio 2024, vi esorta a tenere in debito conto le necessità e le esigenze degli altri, con la finalità di raggiungere una comprensione reciproca e un maggior equilibrio.

Sagittario

Giove passa nel vostro sesto Campo, quello del quotidiano, del lavoro e della salute. Transito eccellente per qualsiasi tipo di attività; annuncia soddisfazioni, stimoli che agevolano la nostra crescita personale. Buona la salute, inclusa la possibilità di guarire da alcuni problemini che ci portavamo dietro da tempo. Luna oggi in Ariete: positiva per l’amore, produttiva al lavoro.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 16 maggio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giove nel vostro quinto Campo, fino a maggio 2024: chiedete e otterrete quello che volete! Se siete soli, conquisterete l’amore dei vostri sogni. Se siete in coppia, riconquisterete il partner. Se siete una coppia affiatata, potrete mettere in cantiere un bebè. Anche sul fronte lavorativo vi farete notare, raccoglierete ovunque consensi. Oggi, famiglia in primo piano.

Acquario

Bella, la Luna di oggi in Ariete. Socievolezza al massimo e voglia di tenerezza firmano un giorno positivo per l’amore. Se il partner non ci fosse, lo inventereste: vi farà spuntare un sorriso con la sua allegria, vi coinvolgerà con il suo entusiasmo e smusserà i malumori del momento. Giove in Toro accenderà i riflettori sulla sfera privata, sulla famiglia, sulla vostra abitazione.

Pesci

Sedicesimo giorno di maggio spumeggiante come una coppa di champagne. Merito della Luna nel secondo campo che riempie il vostro cuore di soddisfazioni e le vostre tasche di denaro. Giorno meraviglioso per sentimenti e vita di coppia. Giorno meraviglioso anche per le faccende lavorative e finanziarie. Belle, bellissime novità vi attendono, da oggi, con Giove in Toro.

Questo è l’oroscopo di oggi, 16 maggio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay