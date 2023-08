Oroscopo del giorno del 17 agosto: previsioni segno per segno

Amore, lavoro, soldi e fortuna: l'oroscopo del 17 agosto per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, giovedì 17 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata di Ferragosto i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 17 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giornata priva di grandi eventi, ma tendenzialmente positiva, in quanto avrete la possibilità di assecondare l’impellente bisogno di riposo. Il buonumore rilassa e semplifica la vita: stabilite di essere allegri, a prescindere da ciò che accade! Se amate qualcuno che esita, rispettate i suoi tempi; se siete voi a esitare, chiedetevi se è vero amore o se è solo desiderio di rivalsa.

Toro

Godetevi come meglio potete il ferragosto, caratterizzato da umore allegro, novità e incontri emozionanti, eventi mondani che richiameranno la vostra curiosità e attenzione. Siete rilassati, euforici ed entusiasti e lo sarete ancora di più nel corso della serata. Con il vostro partner vivrete momenti deliziosi, di sconvolgente passione, come segnala la Luna nel quinto Campo.

Gemelli

La Luna in quadratura è foriera di malcontenti nella sfera emotiva, pretese difficili e acquisti del tutto insoddisfacenti. Di fronte a un problema familiare, la consueta sicurezza viene meno e non riuscite a venirne a capo. Una telefonata alle persone che contano si rivelerà utilissima; non otterrete subito ciò che cercavate, ma avrete delle buone dritte. Rilassatevi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Luna in terzo Campo. Gli amici non sembrano mai sazi della vostra compagnia e cercano di coinvolgervi in ogni progetto per movimentare questa giornata. Lusingati e felici di queste attenzioni, badate però a non trascurare il partner e i familiari. Giornata magnifica per chi è in vacanza. Gite, viaggi e incontri protetti da una bellissima volta celeste.

Leone

Tutto si sta muovendo in senso positivo: forma fisica, affari, denaro, amore. Avete l’impressione che la ruota della fortuna vi voglia bene! Si tratta infatti di un buon momento. Come avete capito le premesse per la riuscita ci sono tutte, basta aggiornare le conoscenze e non aver paura di rischiare. La vita a due, gli amori in riva al mare, promettono di diventare solidi e appaganti.

Vergine

È estate e per voi è una giornata molto promettente: tutto fila liscio e gli impegni, affrontati con la dovuta energia, si risolvono quasi da soli! Una passeggiata in riva al mare, o in montagna, vi ispirerà pensieri di pace, di felicità. Una giornata senza aspettative diventa magica, grazie a un inaspettato invito a cena di una persona nuova. “Gatta ci cova”.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna in Vergine procura stanchezza e ostacoli. Fossilizzarsi sui dettagli non è una strategia vincente, soprattutto per chi, come voi, fa progetti in grande; date fiducia agli altri e delegate le mansioni che non potete svolgere in prima persona. In campo amoroso, non potete rinviare ulteriormente una decisione: il partner vi darà aiuto morale e supporto affettivo.

Scorpione

La vostra sensibilità sintonizzerà il vostro mondo interiore con quello delle persone vicine: vi sentirete e agirete così in armonia. Se siete single, sarete un po’ sfuggenti e forse proprio per questo seducenti. Se invece siete in coppia, lo spirito sarà lieve e giocoso. Trascorrete un bel pomeriggio con nuovi amici, sarà complice un’atmosfera creata da una bella musica.

Sagittario

Un po’ la stanchezza, un po’ le contrarietà astrali e un po’ la difficoltà a comprendervi con la persona amata come vorreste; insomma avete l’impressione che non ve ne vada bene una! Evitate ritmi incalzanti o impegni pressanti, soprattutto se vi sentite fiacchi e affaticati. Un invito last minute vi consentirà di passare alcune ore lontani da casa, dai problemi e dalle facce di sempre.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 17 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Se oggi il cielo è di un blu intenso, buona parte del merito va alla Luna in Vergine, che con un invito a sorpresa, stuzzica l’entusiasmo e il desiderio di piacere. Al buonumore si aggiunge una dialettica sciolta, che incanta gli interlocutori e vi vale consensi a non finire. Sguardi maliziosi e corteggiamenti serrati si prevedono in amore: che gratificazioni per il vostro fascino!

Acquario

La Luna nell’ottavo Campo vi garantisce un giornata rilassante, ma non privo di sorprese: acquisti convenienti, telefonate inattese, gite fuori programma, regalini sfiziosi anche se non è il vostro compleanno. Sarete vitali e propositivi e chi vi sta accanto si sentirà coinvolto in un’ondata di positività; incontri importanti per i single e i più giovani.

Pesci

Se vi sentite un po’ in crisi non fatene un dramma, non sempre le cose vanno nel modo sperato, non sempre l’umore è al massimo. Per rimediare cercate di trascurare gli impegni di sempre e di dedicarvi di più agli amici e all’amore. Cercate di ritrovare la vostra forza e la vostra energia positiva; se potete, lasciate perdere gli spostamenti e i programmi più stressanti.

Questo è l’oroscopo di oggi, 17 agosto. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay