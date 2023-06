Oroscopo del giorno di sabato 17 giugno: le previsioni segno per segno

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, sabato 17 giugno 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 17 giugno 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Con il Sole, Mercurio e la Luna armonici in Gemelli oggi sarete dotati di una grande versatilità e adattabilità. Sarete in grado di affrontare ogni situazione con flessibilità e prontezza mentale, e di trovare sempre una soluzione creativa ai problemi che si presentano.

Toro

La quadratura di Marte in Leone vi costringerà a fare i conti con una forma fisica e mentale non strepitosa. Sarete piuttosto annoiati e apatici oggi. Cercate di ritagliare un po’ di tempo per la cura del vostro benessere magari con un bel massaggio rilassante.

Gemelli

I pianeti presenti nel vostro segno sono un grande supporto per voi in questo momento. Sia sul lavoro che nella vita privata oggi saprete muovervi in maniera eccellente e otterrete dei grandi risultati. Un amico vi farà una bella sorpresa, che non vi aspettavate minimamente.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Avete molta voglia di divertirvi e di giocare con il partner in questo periodo. Giove in aspetto armonico nel segno del Toro vi rende brillanti e spumeggianti e potrebbe essere difficile starvi dietro, con i vostri inusuali ritmi sfrenati! Cercate di sintonizzarvi con gli altri.

Leone

Periodo positivo che vi vede protagonisti e che trova in questa giornata la sua punta di diamante, grazie agli influssi armonici della Luna nel segno amico dei Gemelli. Sarete richiestissimi in società e riceverete molti sorrisi e anche molti interessanti inviti!

Vergine

La quadratura della Luna in Gemelli vi fa pensare parecchio alla vostra vita sentimentale. Se avete troppi problemi col vostro partner è forse il tempo di parlarne. Una cosa è certa: il partner si può cambiare. Voi restate. Tenetevi stretto il vostro Io e non sottomettetevi agli egoismi altrui.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La vostra energia in questo momento è ad altissimi livelli grazie alla Luna armonica in Gemelli e vi permetterà di affrontare senza problemi gli impegni quotidiani. Ritagliatevi del tempo per lo sport che vi aiuterà non solo a mantenervi in forma ma anche a scaricare eventuali tensioni nervose.

Scorpione

Dovete fare i conti con un crollo di entusiasmo all’interno della vostra relazione sentimentale. Gli influssi disarmonici di Venere e di Marte in Leone seminano tensione e zizzania tra voi e il partner. Provate a parlarne apertamente per risolvere il problema.

Sagittario

La dissonanza della Luna in Gemelli proprio non ci voleva adesso! Il vostro umore non sarà di certo ai massimi livelli oggi e rischiate di litigare di brutto con qualcuno a cui tenete. In questo momento proprio non riuscite a essere tolleranti e pazienti e questo può essere un problema.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 17 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giove e Urano in Toro, entrambi potenti e armonici, vi spingono a progettare con entusiasmo fantastici viaggi e nuove avventure. Fate però attenzione ai dettagli perché potrebbe bastare un solo piccolo inghippo burocratico per rovinare i vostri piani.

Acquario

Sarà un sabato frizzante, grazie alla presenza di tanti pianeti nel segno amico dei Gemelli. Sono favorite le serate con gli amici, le gite, gli incontri imprevisti e le sessioni di shopping; pollice verso a tutto ciò che è lento, noioso, già visto e stantio.

Pesci

Il Sole, la Luna e Mercurio, tutti nel segno a voi ostile dei Gemelli, sembra proprio che vogliano mettervi alla prova. Ostacoli e imprevisti si mettono sulla vostra strada: dovete tenere duro, dando fondo a tutte le vostre risorse. Altrimenti non vi rimane che mollare e cambiare direzione.

Questo è l’oroscopo di oggi, 17 giugno. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay