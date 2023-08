Oroscopo del giorno di venerdì 18 agosto: ecco i segni più fortunati

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, venerdì 18 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 18 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giornata abbastanza interessante anche se non di tutto riposo per quanto vi riguarda. Una bellissima Venere trionfalmente presente nel quinto campo, vi spinge a essere attivi e produttivi su tutti i fronti: non arretrerete davvero di fronte a nulla! Sull’onda di una splendida intesa con la persona amata, l’amore sarà per voi passione totale, autentico slancio vitale.

Toro

A favore avete la Luna, garante di contatti sociali. Giorno ideale per rivedere vecchi amici o per organizzare attività culturali: balli, mostre e concerti renderanno spumeggiante la domenica. L’amore trionferà, in ogni modo, su ogni cosa, tutto si chiarirà e assumerà contorni sempre ben definiti. L’amore, le relazioni affettive saranno la sfera privilegiata dove rifugiarvi per sognare.

Gemelli

Se siete single non cercate l’amore in territori proibiti: anche se il fattore trasgressione rende eccitante la conquista, non complicatevi la vita. Rivedere un investimento un po’ azzardato è il compito della giornata. Mettere i piedi a mollo è il modo migliore per stemperare le tensioni; l’ideale sarebbe il mare, ma una bacinella con acqua salata va comunque bene…

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Buone stelle facilitano ogni iniziativa, rendendo splendida questa domenica. La vitalità e la voglia di vivere non mancheranno e potrete dividerle con gli amici del cuore organizzando una gita o una vacanza in un’affascinante località. Nel privato, i rapporti sentimentali conosceranno un periodo molto felice, di armonia, intimità e comprensione totale con il partner.

Leone

Giornata un po’ insipida, con poche soddisfazioni anche nella vostra attività preferita, lo shopping, che oggi non vi riserva nemmeno una bella sorpresa. L’amore è il leitmotiv della giornata: sempre piacevole ed eccitante ma più complicato se l’amato bene è già impegnato…Non lasciatevi tentare dalla gola, nutrirsi in modo sano è il primo passo per essere in buona salute.

Vergine

Il vostro modo di fare è molto positivo: potete fare colpo su più di qualcuno, se è questa la vostra intenzione. Approfittate delle vacanze, della fase di relax, per rientrare in contatto con una persona che non si fa viva da un po’. Sarà molto contenta del vostro riavvicinamento! Pianeti favorevoli vi danno una grande vitalità che vi aiuta ad affrontare al meglio le circostanze.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata senza infamia e senza lode, oggi siete insolitamente a corto di parole e di idee: non vi resta che accodarvi alle iniziative degli altri. Dedicate parte del tempo libero al restyling, cominciando a selezionare il vostro guardaroba. In coppia, prima che da amanti, fondamentale comportarsi da amici, puntando sul dialogo e le piccole attenzioni della quotidianità.

Scorpione

Gli astri stimolano socievolezza e comunicativa, che produrranno eccellenti risultati in tutti i settori della vostra vita. Con gli amici progetterete grandi cose, ma sarete voi l’anima del gruppo; con il partner potrete chiarire serenamente una questione che si trascina da un po’ di tempo. Non si escludono neppure eventi mondani per alcuni, successi sociali per altri.

Sagittario

Giornata piuttosto piatta, nonostante il desiderio di muoversi e di uscire, vi ritrovate tappati in casa tra incombenze varie, riflessioni e malinconie. Da evitare gli acquisti consolatori, spendereste molto senza neanche trarne soddisfazione. Sensazioni di pesantezza. Un aiutino può giungere da una dieta sana a base di cereali e verdure, attrezzatevi con ricettari di cucina bio.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 18 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Sostenuti da una luna amica, potrete godervi una domenica d’intense sensazioni che appagano il corpo ma nutrono anche la mente. Concentratevi sugli aspetti reali della vostra vita che sono a dir poco fantastici. Il vostro stato d’animo sarà arricchito da esperienze che vi permetteranno di manifestare i vostri sentimenti. Siete soli? Fate tesoro delle nuove conoscenze.

Acquario

Anche se siete alla fine della settimana, agenda alla mano, la vostra attenzione punta già agli impegni della prossima settimana. Lunghe riflessioni su un acquisto importante. In affari vincono la lucidità, la perspicacia e il buon senso, anche al mercatino sotto casa! In amore qualche lite.. ma poi c’è anche la passione.

Pesci

L’umore e il morale non sono al top, lo indica la Luna in Vergine, in aspetto dissonante. Vi sentite un po’ apatici e meno socievoli del solito: nella gestione dei rapporti interpersonali è consigliabile una maggiore flessibilità ad accettare il punto di vista altrui. Per la serata fate programmi tranquilli, magari invitate gli amici a casa vostra per una grigliata e una partita a carte.

Questo è l’oroscopo di oggi, 18 agosto. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay