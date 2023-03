Oroscopo 18 marzo 2023: i segni fortunati del weekend

Ecco come trascorreranno la giornata di sabato 18 marzo i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, sabato 18 marzo 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 18 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il buonumore che vi accompagnerà oggi, grazie alla Luna acquariana, vi aiuterà a sciogliere come neve al sole i problemi di questi ultimi giorni. Se siete in cerca di un lavoro, bussate a ogni porta, datevi da fare: troverete ciò che fa per voi. E in amore? Lasciatevi guidare dal desiderio di realizzare quel sogno che non avete mai esternato, ma è ben vivo nel vostro cuore.

Toro

In questa giornata potrete puntare sulle amicizie: vi doneranno l’affetto e il riconoscimento che desiderate. Rinviate alcuni acquisti e operazioni finanziarie importanti, mettete anche in conto uscite impreviste. In caso di malesseri leggeri fate ricorso a qualche terapia fitoterapica. Concedetevi anche una vacanza benessere per rigenerarvi.

Gemelli

Si prospetta per voi una bellissima giornata. Un viaggio oppure un evento insolito in ambito lavorativo vi renderà euforici e nel corso della serata non è da escludersi un invito intrigante con risvolti molto eccitanti anche dal punto di vista sentimentale. Un buon consiglio: affilate le vostre armi di seduzione: Marte sarà ancora per poco nel vostro segno!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Vi lamentate di vivere una vita piena di automatismi che vi spingono a fare o dire questo o quello senza che ve ne accorgiate. Ma che fate per migliorare? Provate a introdurre dei cambiamenti nelle vostre abitudini! Preparatevi a qualche novità imprevista nel lavoro. All’inizio potreste accoglierla malvolentieri, poi invece accorgervi di quanto sia provvidenziale.

Leone

Oggi, il cielo sopra di voi, vi darà filo da torcere. Tirate fuori la pazienza per dialogare con un giovane di famiglia… Sdrammatizzate! Rendetevi conto, guardandovi intorno, che a volte ve la prendete per cose di poco conto, vi create problemi per niente. La Luna negativa vi rende scontrosi. Per fortuna che il partner farà leva sull’umorismo e riuscirà a farvi sorridere.

Vergine

Con Saturno e Nettuno opposto al segno, a volte vi sentite un po’ confusi: guardate con chiarezza e onestà dentro voi stessi e solo dopo agite di conseguenza. Non lasciatevi innervosire da un contrattempo di poco peso. Felicemente in coppia? Provate a dare smalto alla relazione con qualche novità. Dimostrate al partner quanto il suo amore abbia per voi un’importanza vitale.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Guardatevi intorno con rinnovato interesse, e scoverete ciò che vi sarà utile per attività gratificanti: vi darete da fare per cogliere al volo l’occasione di realizzare un progetto che avete finora coltivato in silenzio. Sentimenti e sesso, amore e sensualità saranno in cima ai vostri pensieri per tutta la giornata che trascorrerà veloce e soprattutto piacevolmente.

Scorpione

La Luna vi rema contro. Evitate di impelagarvi in affari inconcludenti e molto poco redditizi. Chiedete consiglio! Se volete cambiare alcuni aspetti poco gradevoli del vostro carattere, non reprimeteli con la forza, valorizzate invece le qualità opposte. Bene la necessità di stare con gli altri, ma concedetevi anche momenti di relax, di silenzio e autoriflessione.

Sagittario

Avvertirete un po’ di pesantezza, a causa di Saturno nel segno; per fortuna la Luna in Acquario porterà qualche sprazzo di sereno che vi conforterà. Tenete a bada la vostra suscettibilità e incapacità di mediare con le intenzioni dell’altro! Armonia e felicità saranno di casa tra coloro che hanno una vita sentimentale serena e godono di un buon affiatamento con il partner.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 18 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

In questa giornata nel vostro cielo brilla la Luna nel secondo Campo, in aspetto favorevole a Giove. L’ideale quindi sarebbe recarsi al lavoro, nonostante il sabato, per sfruttare la combinazione astrale magnifica per quanto riguarda denaro, affari e altro. Cena in un posto semplice, come nella trattoria sotto casa, con il partner e gli amici del cuore.

Acquario

Giornata speciale. I risultati che riporterete sul lavoro saranno superiori a ogni aspettativa. Rallegratevene e festeggiate con le persone vicine! Affronterete il da farsi con ottimismo, entusiasmo e un pizzico di buonsenso che impreziosirà il tutto. Single? La Luna nel segno crea una trina sottile con Saturno per farvi raggiungere obiettivi migliori del previsto. Mobilitatevi.

Pesci

Allentate il controllo sulle persone care: non potete e non dovete condizionare le scelte che hanno in mente di compiere. Abbiate fiducia, mostratevi comprensivi e disponibili! Sul lavoro non state realizzando le vostre alte aspirazioni, ma potrete avere egualmente delle buone e piacevoli soddisfazioni. “Chi si accontenta gode”, recita un noto proverbio! Dormite più a lungo.

Questo è l’oroscopo di oggi, 18 marzo. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay