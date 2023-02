Oroscopo del giorno, i segni fortunati di domenica 19 febbraio 2023

Previsioni del 19 febbraio 2023 segno per segno nell'oroscopo di QdS.it.

Oroscopo di domani, domenica 19 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo domani, 19 febbraio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di domani di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

L’ottimismo e la carica di energia che sprigionano da voi sono davvero contagiosi. Merito dei buoni rapporti Luna-Giove, ma anche del vostro sorriso. Le questioni di cuore vi riservano sorprese e cambiamenti molto piacevoli: in questo momento è un argomento che vi interessa.

Toro

Quando vi consegnano il plico sbagliato l’irrequietezza si fa sentire. Occhio a non andare in escandescenze per colpa della Luna in disarmonia! Fate un respiro e contate fino a dieci prima di pronunciare improperi: magari riuscirete a dominarvi!

Gemelli

Giornata al top con la Luna in aspetto di trigono. Avrete grinta da vendere in tutte le occasioni che vi capiteranno! Se si parla di lavoro, questo martedì vi porta in palmo di mano: datevi da fare, non lasciatevi sfuggire nessuna opportunità. Sorprese bellissime in campo amoroso.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Siete lanciatissimi. Godete di entusiasmo e di forza propulsiva eccezionali, con Marte e Venere nel nono Campo, quello dei progetti. I piani di lavoro si moltiplicheranno come per incanto, le iniziative andranno a buon fine senza che quasi dobbiate alzare un dito!

Leone

Il contratto che avete tra le mani non vi convince del tutto. Meglio chiedere delucidazioni prima di apporre la vostra firma! Con la Luna in opposizione, non potete fidarvi ciecamente di tutti quelli che vi capitano a tiro. Troppo stanchi in serata per uscire con gli amici!

Vergine

La caparbietà è un punto di forza nel dover affrontare gli ostacoli, ma con Marte contrapposto, non esagerate. Vi sarà utile il consiglio spassionato di una persona competente, oppure di un amico. In amore, il passato pesa sulle spalle. Pensate, tuttavia, al presente e ai vostri desideri.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Novità improvvise grazie alla Luna in Acquario. Tranquilli, si tratta solo di buone cose per voi, soprattutto se siete in cerca di? avventura. Mettete seriamente in conto l’idea di dover uscire dagli schemi e di iniziare a voltare pagina!

Scorpione

Piuttosto che guardare il capello, avreste fatto meglio a preoccuparvi degli aspetti generali della faccenda: la Luna, oggi, in quadratura non aiuta. Per rimediare non dovete far altro che tornare sui vostri passi e magari chiedere umilmente scusa

Sagittario

Apprezzate il fatto di essere stati scelti per occuparvi di questioni delicate che solo voi potete risolvere. E’ un segno di grande stima che ricevete! Siete brillanti, produttivi: avete la battuta pronta e siete aperti a nuove idee e iniziative. Grandi manovre, in campo sentimentale.

Oroscopo, previsioni di domani domenica 19 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Non adagiatevi sui risultati ottenuti e cercate sempre di migliorare: gli stimoli creativi a ben vedere non vi mancano mai. Provate a fare delle ricerche approfondite, in modo da essere preparati al meglio in caso di necessità! Più che bene il settore amoroso.

Acquario

La Luna nel segno, sostenuta da Mercurio e Giove, parla di magnifiche opportunità, di vittorie in campo sociale. Le vostre iniziative avranno successo, le vostre proposte verranno accolte con favore. Avrete l’opportunità di essere vincitori su tutta la linea!

Pesci

Se la giornata non sarà positiva e produttiva a livello di nuovi progetti, potete però tirare sagge e importanti conclusioni su quelli passati. Alcune abitudini potrebbero essere cambiate, anche se all’interno della coppia potreste trovare qualche pesante freno alle novità.

Questo è l’oroscopo di domani, 19 febbraio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay