Oroscopo del 19 settembre, previsioni segno per segno

Amore, lavoro, fortuna e soldi: ecco cosa prevedono le Stelle per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo oggi, 19 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Imparate ad andare oltre, ai problemi finanziari, alle difficoltà del momento sul lavoro. Guardate lontano, vi sentirete subito meglio e più ottimisti; il futuro riserva sempre piacevoli sorprese. Consolarvi con le gioie e i piaceri dell’amore per voi non sarà difficile, con Venere amica: non sbagliate una mossa. Date ascolto all’intuito, passate più tempo in compagnia degli amici.

Toro

La Luna opposta non vi aiuta, ma è Nettuno a lanciarvi un salvagente, incitandovi ad agire per rimanere sulla cresta dell’onda. Un aiuto consistente ve lo offre anche Giove, nei panni di un amico di vecchia data che vi consiglia per il meglio. Incerto il risultato, se lavorate a contatto col pubblico; anche se i sostenitori non vi mancano, qualcosa oggi non gira come vorreste.

Gemelli

Imbrigliate l’impazienza che vi spinge a voler tutto e subito: un po’ di cautela non guasterà affatto. Anzi. Potreste infatti inciampare in un ostacolo che non avete ben valutato! Col partner evitate di essere impositivi, l’aggressività verbale potrebbe essere mal tollerata e portare a qualche conflitto di coppia. Siate sempre sinceri!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Iniziate la giornata con un piacevole senso di sicurezza e di ottimismo: credete nel vostro impegno e i risultati cominciano a vedersi. Vi alletta l’idea di una nuova presenza in famiglia, forse un cucciolo o un tenerissimo cagnone. Per voi coppia significa ritrovarsi ogni sera e scambiarsi esperienze, opinioni e amore: se la quotidianità funziona bene, il resto va da sé.

Leone

La Luna in Scorpione, come sempre, ha un effetto destabilizzante: mettete in conto imprevisti, contraddizioni, dubbi, promesse non mantenute. Che dispettosa! State percorrendo una strada vincente che si affaccia su un bel panorama, non rovinate tutto con l’insicurezza. Se avete un carico di stress da smaltire, non restate chiusi in casa, passeggiate nel parco.

Vergine

Giornata fortunata, facilitata dalla Luna amica che addolcisce le intenzioni di Nettuno, sciogliendo in automatico problemi e ostruzioni. In crescita anche la capacità di attirarvi le attenzioni e i favori di persone particolarmente influenti. Con fiducia nel futuro e soprattutto nelle vostre possibilità, cavalcate anche le situazioni più intricate con allegra disinvoltura.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Oggi sarà facile trovare assestamenti e sicurezze che pensavate ormai perdute: desideri, iniziative e occasioni colte al volo sembreranno create apposta per voi, per rendere più intrigante la vita intima. Vi muoverete con sicurezza anche nelle situazioni che richiedono coraggio e spirito d’iniziativa. Le relazioni sociali andranno meglio del solito, come l’amore.

Scorpione

Tutto va a meraviglia, con la Luna nel vostro segno armonica a Saturno e Nettuno. Ottimo mix di grinta, intuito e voglia di mettersi in gioco! Se avete un lavoro autonomo, mettete in cantiere nuovi progetti; se operate invece alle dipendenze altrui, chiedete un incentivo, un piccolo aumento. L’amore vi sorride perché voi sorridete all’amore. In coppia fate davvero faville!

Sagittario

Armonica a Nettuno, la Luna in segno d’Acqua vi coinvolge solo di striscio, calmando i vostri bollori: a voi lo sforzo di apprezzarla. Rivedere il passato può aiutarvi a non ripetere gli stessi errori, ma occhio alla trappola della nostalgia. Un’emotività troppo accesa crea un lieve senso di disagio, che riuscirete però a contrastare mantenendovi fisicamente attivi.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 19 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Vi sembrerà di aver dormito un lungo sonno e di svegliarvi all’improvviso con un sacco di desideri da realizzare. Con Luna e Giove favorevoli riceverete una benefica iniezione di fiducia e di entusiasmo! Nel lavoro saprete sfruttare abilmente ogni occasione per siglare contratti vantaggiosi. In amore sarà il caso di non coltivare dubbi e aprirsi a chi vi vuole bene.

Acquario

Cielo coperto sul vostro umore: davanti a un ostacolo tentennate, rimpiangendo un’occasione perduta per mancanza di coraggio. Strano davvero per dei tipi come voi geniali e spericolati, ma lo specchio oggi riflette… una personalità sotto tono. Il pensiero torna a una storia finita, in buona parte per colpa vostra. Magari lo realizzate solo ora e la cosa vi manda in crisi.

Pesci

In una questione privata, meglio agire d’istinto, accantonando almeno per qualche tempo una possibile delusione amorosa. Ottimismo garantito da Giove e sensibilità assicurata dalla Luna: l’intuito arriva laddove la preparazione è carente! I pianeti dell’amore non vi sostengono più di tanto, ma oggi potete fare affidamento sulla Luna in trigono, vero capolavoro di sensualità.

