Oroscopo 2 dicembre: la scena è tutta della Bilancia, novità in amore per Ariete

Oroscopo del giorno, 2 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, venerdì 2 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 2 dicembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

L’astro d’argento prosegue la sua camminata nel vostro segno e intrattiene ottimi rapporti anche con Venere. Insomma, siete baciati da una tale benevolenza planetaria che oggi ogni vostro desiderio sarà un ordine! Ottima fase per avanzare richieste, magari un aumento di stipendio, e per avviare nuove, stimolanti imprese. Bellissime novità in campo amoroso.

Toro

Non sottovalutate le parole di una persona che vi è molto vicina: potrebbero farvi individuare la soluzione giusta per i vostri problemi. Ricordate bene che a volte le risposte sono molto più a portata di mano di quanto noi non crediamo. Carisma e capacità di persuasione vi danno la classica marcia in più, che vi consente di vivere da protagonisti la vostra professione.

Gemelli

Pur senza essere eccezionale, questo giorno si annuncia abbastanza scorrevole e sereno: nessuna grande opportunità ma comunque la possibilità di riprendere fiato e di mettere un po’ di ordine nelle vostre faccende. La Luna transita nel sesto campo, vi dà l’opportunità di riflettere bene sia su alcune questioni familiari sia sulla relazione sentimentale che state vivendo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La prerogativa del momento continua a essere la vostra efficienza: tutto ciò in cui v’impegnate risulta altamente produttivo. Le cose stanno cambiando intorno a voi, ma non siete certo i tipi che si fanno cogliere impreparati. Sul lavoro, non è nel vostro stile affrettare le cose. Mettete a punto una strategia per ottenere il massimo con il minor dispendio di energie.

Leone

Il passaggio della Luna in Ariete vi offre la possibilità di recuperare. Ritrovata la calma e la serenità, tutto vi apparirà più semplice! Buone soddisfazioni in ambito professionale, potrete finalmente approdare a risultati duraturi. Benché le vostre aspirazioni siano diverse da quelle della persona amata, cercate di trovare un punto d’intesa, evitando di creare scompiglio.

Vergine

Non è un giorno esaltante, va detto subito, ma neppure deprimente: un atteggiamento conciliante e un po’ di spirito di adattamento vi garantiranno la tranquillità e le buone relazioni con parenti, amici e colleghi di lavoro. Venere suggerisce di vivacizzare il rapporto di coppia un po’ spento con il dialogo, l’humour e l’ottimismo. Sostanziosi guadagni per molti di voi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Secondo le stelle, la scena è tutta per voi: oltre ad essere allegri, amate e vi sentite amati, al punto che vorreste mettervi a saltare per la gioia. La ritrovata serenità interiore trasparirà anche nei rapporti familiari. Se si tratta di lavoro, esponete in modo personale le vostre proposte: al di là del contenuto, ciò che impressionerà favorevolmente sarà la vostra convinzione.

Scorpione

Metterete la vostra creatività al servizio dell’ambiente di lavoro, apportando le modifiche necessarie per renderlo più funzionale ed accogliente. Contatti utili e comunicazioni professionali importanti: saprete sfruttare al meglio le opportunità. L’esperienza insegna che è bene non mischiare l’amore con gli affari, ma qualcuno al lavoro potrebbe indurvi a cambiare idea.

Sagittario

Metterete la vostra creatività al servizio dell’ambiente di lavoro, apportando le modifiche necessarie per renderlo più funzionale e accogliente. Contatti utili e comunicazioni professionali importanti: saprete sfruttare al meglio le opportunità. L’esperienza insegna che è bene non mischiare l’amore con gli affari, ma qualcuno al lavoro potrebbe indurvi a cambiare idea.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 2 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Con la quadratura lunare, siete un po’ giù di tono: forse una piccola questione vi disturba, ma il fastidio non sarà incisivo e condizionante. Provate a prendere le cose con maggiore ironia e cercate di mostrarvi meno insofferenti alle regole. Armatevi di una spada infallibile, fatta di attenzioni, dolcezza e comprensione, se volete uscire vincitori dai possibili duelli con il partner.

Acquario

Conquisterete ciò che desiderate. Con Mercurio e Marte dalla vostra, avete doti di astuzia e ingegno ben supportate dall’intraprendenza! Il momento è favorevole per promuovere accordi e sodalizi, in vista di allettanti e redditizie occasioni. La vostra capacità di comunicazione non si avvale solo della parola: saprete trasmettere a chi vi è accanto anche tutte le vostre emozioni.

Pesci

Qualche nuvoletta qua e là costella il vostro Cielo, ma voi saprete difendervi egregiamente. Nel lavoro, soprattutto, non badate a stupidi pettegolezzi: non fateci caso e lasciate che ognuno sia responsabile delle sciocchezze che dice. La situazione sentimentale è impegnativa, anche perché Venere vi rende quest’oggi nervosi e poco disponibili al dialogo.

Questo è l’oroscopo di oggi, 2 dicembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay