Oroscopo del giorno del 2 giugno: ecco i segni più fortunati

Oroscopo della Festa della Repubblica: ecco come andrà la giornata di venerdì 2 giugno per i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, venerdì 2 giugno 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 2 giugno 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Grazie a Marte in Leone, oggi avrete un’energia e una forza interiore straordinarie. Sarete in grado di superare qualsiasi ostacolo e di affrontare ogni sfida con coraggio e determinazione. Non abbiate paura di esprimere la vostra creatività e di mostrare al mondo il vostro vero potenziale.

Toro

La persona che vi interessa vi sembra disinteressata e questo vi fa pensare che non ci sia nulla da fare dal punto di vista sentimentale. La Luna si trova in aspetto di opposizione in Scorpione ed effettivamente c’è qualcosa che non va ma non tutto è perduto e ve ne accorgerete presto.

Gemelli

Saturno dissonante nell’ultimo periodo ha seminato in voi un senso di disillusione o di pessimismo riguardo al futuro. Tuttavia, è importante ricordare che questo è solo un passaggio temporaneo e che con il tempo, sarete in grado di superare queste difficoltà.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Per una volta provate a mettere da parte la vostra proverbiale timidezza e buttatevi a capofitto nelle avventure che la vita vi propone. La presenza della Luna nel segno amico dello Scorpione vuole proprio questo da voi: che vi liberiate dalle paure eccessive che vi frenano.

Leone

Sono molte le doti che non usate e alla lunga questo irrigidimento della vostra creatività potrebbe portare effetti negativi. Oggi, con la Luna in quadratura nel segno dello Scorpione, avrete la percezione di perdere del tempo prezioso e vi sentirete ansiosi.

Vergine

Novità positive vi aspettano oggi, grazie alla presenza della Luna nel segno amico dello Scorpione. Avrete voglia di voltare pagina in molti settori e lo farete senza alcun rimorso. La vostra intraprendenza vi permetterà di fare dei grandi passi in avanti.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Venere dissonante in Cancro mette un po’ di agitazione nella vostra vita sentimentale che da mare piatto quale era si trasformerà in oceano tempestoso. Cercate di ristabilire un po’ di armonia all’interno della coppia usando tutte le armi in vostro possesso.

Scorpione

Oggi sarete particolarmente vivaci e socievoli, grazie alla presenza della Luna nel vostro segno. Saprete stupire alcune persone che non vi conoscono bene e che quindi non hanno idea di quanto sappiate essere ironici e divertenti quando siete in vena.

Sagittario

Il Sole in questo periodo dell’anno si trova in aspetto disarmonico nel segno dei Gemelli e la vostra salute ne risente sempre un po’. La stanchezza accumulata inizia a farsi sentire ed è probabile che iniziate a sognare il momento delle ferie, anche ad occhi aperti.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 2 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La benevolenza della Luna in Scorpione in aspetto armonico vi aiuterà a ricordarvi di riposarvi un po’, in un periodo in cui i vari pianeti vi stanno spingendo a lavorare tantissimo. Le vostre ambizioni saranno appagate ma anche il corpo ha diritto a un po’ di attenzione.

Acquario

Gli aspetti dissonanti della Luna in Scorpione e di Mercurio in Toro vi fanno sentire come fuori tempo: sbagliate le cose da dire e da fare, vi impigliate in gaffe non da voi, uscite sempre fuori tema. Gli altri vi troveranno forse incomprensibili, ma non sempre è un male.

Pesci

I buoni aspetti della Luna in Scorpione e di Venere in Cancro al vostro segno vi rendono particolarmente affascinanti. Siete in cerca dell’amore e le persone intorno a voi se ne accorgeranno. Attenzione però a non illudere chi rimane impigliato nella vostra rete ammiccante.

Questo è l’oroscopo di oggi, 2 giugno. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay