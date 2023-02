Luna in Pesci, cosa cambia? L’oroscopo del 21 febbraio 2023

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali: l'oroscopo del giorno 21 febbraio 2023.

Oroscopo di oggi, martedì 21 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 21 febbraio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giornata sotto tono. Potreste trovarvi a fronteggiare una questione impegnativa, che creerà preoccupazione e vi metterà in ansia. Pianificate il vostro intervento con attenzione! Con la Luna nel segno che precede il vostro, è il caso di non forzare troppo le situazioni.

Toro

Incrementate l’attività lavorativa favoriti da una disposizione d’animo positiva e da una pregevole creatività: è bello divertirsi quando si lavora. Solo un po’ d’attenzione ai soci o colleghi non sempre sinceri, un filo invidiosi. Momenti molto gioiosi vi attendono in campo sentimentale.

Gemelli

La Luna in Pesci vi rende eccessivamente sensibili, soprattutto se dovete mandar giù una piccola critica nei confronti del vostro operato. Basterebbe rendersi conto che si tratta di un rimprovero a fin di bene per non prendersela troppo!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Sviluppando i vostri talenti ogni giorno farete passi da gigante. Con il trigono della Luna, poi avrete sicuramente una buona marcia in più. Nel lavoro e nello studio, risultati eccellenti sono dietro l’angolo. Ottimi i rapporti col partner.

Leone

Dovrete affrontare una spesa impegnativa. La cosa non vi piacerà, ma quando è necessario, è necessario. Nel lavoro saprete tirare fuori la grinta, mostrare i muscoli. In effetti, non siete disposti a tollerare prevaricazioni o scavalcamenti da parte di nessuno.

Vergine

Luna e Saturno, ostili, vi rendono meno reattivi del solito, con possibili attacchi di stanchezza e nervosismo. Finirete col pretendere troppo dal vostro fisico e la perfezione dalle persone che vi girano intorno. Attenti a non compromettere i rapporti che vi interessano!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Vorreste rompere la monotonia di un giorno come tanti, ma intorno a voi l’entusiasmo non vi sembra né esplosivo né troppo coinvolgente. E poi mancano le alternative; non rimane altro da fare che accettare la situazione! Piacevoli emozioni vi aspettano però in serata.

Scorpione

La Luna in un segno d’Acqua, congiunta a Nettuno, risolleva il vostro morale, nei giorni scorsi messo di sicuro a dura prova. Sui social ma anche nella vita reale, la vostra popolarità non potrà che giovare alla vostra affascinante personalità.

Sagittario

La Luna in Pesci vi mette di pessimo umore, d’accordo, ma non per questo potete scaricare sugli altri ogni vostra piccola o grande mancanza. Piuttosto che prendervela con il prossimo, cominciate con il fare un puntiglioso esame di coscienza.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 21 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Dato che non avete troppi grilli per la testa, il vostro rendimento sale alle stelle. L’aiuto ricevuto dal sestile lunare si fa sentire, e anche se non otterrete gloria e onori, a voi basta il semplice fatto di aver fatto il vostro dovere al cento per cento. La vita amorosa prende il volo.

Acquario

Se siete preoccupati per aver speso troppo nei giorni scorsi, cominciate subito a pianificare un’attenta strategia finanziaria. Il sestile, vale a dire la stretta di mano tra Mercurio e Saturno vi sarà di grande aiuto! La vostra forza oggi starà nella precisione con cui lavorerete.

Pesci

Accogliete a braccia aperte l’arrivo della Luna nel vostro segno. Avete carta bianca nelle decisioni e il vostro orizzonte mentale si amplierà: potrete utilizzarlo a dovere. Colorata, gioiosa la vita amorosa con la persona di sempre e molto soddisfacente quella erotica.

Questo è l’oroscopo di oggi, 21 febbraio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay