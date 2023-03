Oroscopo 21 marzo, i segni fortunati di inizio primavera

Nuova stagione, nuove previsioni delle Stelle: ecco l'oroscopo del 21 marzo per tutti i segni zodiacali, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, martedì 21 marzo 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 21 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Non lasciatevi sfuggire di mano le occasioni migliori restando ancorati alle vostre abitudini. È arrivato il tempo di darsi una scrollata! A volte basta poco: ad esempio guardarsi intorno o leggere attentamente i messaggi che avete ricevuto. Se la serata in pizzeria poi si prolunga al pub con gli amici… fate attenzione a quante birre avete già bevuto. E poi chi guida?

Toro

Concedetevi quel piccolo sfizio che desiderate da tempo: con la Luna in Pesci avete soltanto voglia di essere finalmente molto, molto felici. E se qualcuno si ostina a ripetere che non ve lo potete permettere, non dategli alcuna importanza. Siete più ambiziosi del solito: la voglia di primeggiare può essere soddisfatta solo con un grande impegno e una ferrea organizzazione.

Gemelli

Oggi la Luna disarmonica scombussola i vostri piani, ma con Marte nel segno, riuscite a far fronte e ad accettare le cose. Sapete, quando occorre, essere logicamente seri e quando invece potete lasciarvi andare un po’ di più! Se prendere sonno è un problema, eliminate la caffeina e integrate la vostra alimentazione con cibi leggeri.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Dovete dimostrare di saper cogliere al volo una preziosa opportunità! Non temete maggiori responsabilità. La Luna in perfetta armonia con il vostro segno sarà sicuramente un validissimo aiuto per farsi valere. Grandissima l’inventiva di cui godrete in questo giorno da un punto di vista professionale: sarete abilissimi nel trovare soluzioni originali a qualsiasi problema.

Leone

Gli ostacoli non sono un problema per voi. Grazie al passaggio della Luna nell’ottavo Campo, trovate il modo per scalare le montagne più alte… Da lontano anche le vette più elevate sembrano colline, ma avvicinandosi poi la prospettiva cambia! Alcune richieste non vi spaventano più e siete bendisposti a prendervi responsabilità anche maggiori in amore o in famiglia.

Vergine

Giornata irrequieta, ma non fateci troppo caso per non appesantire la situazione; siete sotto lo sguardo attento della Luna in opposizione. Meglio concentrarsi su qualcos’altro piuttosto che sulle magagne da sistemare: per oggi, nulla da fare! L’amore è un’altalena inarrestabile che vi porta su, verso momenti di gioia purissima, e poi giù, in improvvisi abissi di frustrazione.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Gli impegni sono tanti e la stanchezza comincia a farsi sentire, meglio correre ai ripari e sbrigare le vostre mansioni nel più breve tempo possibile. Ma se vi sembra difficile, allora prendetevi una piccola pausa, anche dieci minuti possono servire. Fitti dialoghi col partner, fate comunque attenzione a non esagerare: anche in amore tutto quello che dite può essere usato contro di voi.

Scorpione

Con una serie di astri in posizione favorevole, tutto quello che farete appare destinato al successo: dovrete stabilire solo con chi condividerlo! Siete single? Da un incontro casuale potrà nascere un dialogo simpatico da prolungare poi in situazioni più confidenziali, ma senza fretta e con accortezza. Se siete nati a ottobre avvertirete un senso di stanchezza da non trascurare.

Sagittario

Sarà bene tenere gli occhi bene aperti! Non lasciatevi andare a situazioni che potrebbero consentire ad altri di invadere i vostri spazi. In campo lavorativo ci sono dei pianeti disarmonici e i desideri e le aspettative potrebbero subire contrattempi. Non si esclude un’uscita inaspettata di denaro per un imprevisto in casa. L’amore c’è, ma passa completamente in secondo piano.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 21 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Molti di voi avranno l’occasione di dimostrare quale sia il vero significato della parola professionalità, riuscendo a porre in secondo piano esigenze personali e opinioni quando si tratta di portare avanti un progetto destinato al successo. Intraprendenza e velocità di riflessi saranno le armi vincenti! Alla grande l’amore: che siate in coppia o single non fa differenza.

Acquario

Questo è il momento ideale per migliorare la vostra condizione. Se, ad esempio, non vi piace qualcosa nel lavoro o anche soltanto nell’arredamento… provate a cambiare. Tutto bene in campo amoroso. Tra le braccia della persona amata vi sentirete in Paradiso: sarete affettuosi, saprete essere espansivi, dimostrerete un avvolgente calore umano che non sfuggirà al partner.

Pesci

Dovendo collaborare con una persona che sembra cadere dalle nuvole, il nervosismo sale alle stelle. Saturno, nel vostro segno, cercherà di sbrogliare la situazione, ma qualche parola di troppo potrebbe uscirvi dalla bocca. In amore, tenetevi stretto quello che avete conquistato con fatica e non date mai nulla per scontato. In amore questo è un difetto da evitare!

Questo è l'oroscopo di oggi, 21 marzo.

