Oroscopo 22 agosto 2023: i segni fortunati del giorno

Oroscopo di oggi, martedì 22 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 22 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il passaggio della Luna in Scorpione vi regala un breve spazio di tranquillità, una parentesi all’interno di un periodo decisamente frenetico. Se le soddisfazioni non sono grandissime, studiate con calma una strategia di azione più efficace. Momento decisivo per le coppie che, superate le incomprensioni grazie a regole inossidabili, si avvicinano spedite a una bella intesa.

Toro

Il vostro fervore si affloscia come una bandiera in assenza di vento, quest’oggi, a causa della Luna in Scorpione, in aspetto ostile. Mille contrattempi e incomprensioni rendono tutto più difficile, costringendovi ad una brusca ritirata. Cercate di non essere polemici col partner; i suoi sentimenti non usano il vostro stesso linguaggio, ma il suo amore è fuori di dubbio.

Gemelli

A volte vi sentite presi tra l’incudine e il martello: fare quello che si desidera, essere se stessi, questo è l’importante in ogni occasione della vita. Col partner non siate troppo pignoli e cercate di assecondarlo, ogni tanto. Il morale, comunque, sarà alto. Occupatevi del vostro aspetto. Rinnovatelo, possibilmente partendo da un’alimentazione più sana e da migliori abitudini di vita.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il cielo sopra di voi vi regala una splendida carica di energia e una grinta a tutto raggio. Se praticate uno sport a livello agonistico potrete ottenere risultati molto lusinghieri. Siete felicemente in coppia? In città come in vacanza vi sentirete in luna di miele indipendentemente dalla vostra età anagrafica o da quella del vostro legame. Programmi molto divertenti per la serata.

Leone

Oggi non dovete sottovalutare la Luna contrastante in Scorpione, tanto meno una certa inquietudine che può accompagnarvi per l’intera giornata e indurvi ad agire sopra le righe. Attenti, quindi, a non urtare le persone che vi girano intorno, sia nel lavoro che negli affetti! L’amore in questo momento è vissuto a tinte forti, ma i troppi impegni lo penalizzano. Dormite di più.

Vergine

Segnerete punti a vostro favore mostrandovi decisi a non rinviare i progetti per pigrizia e a cogliere i suggerimenti dell’intuito. La Luna stuzzica la voglia di novità, che potrebbe prendervi la mano e indurvi a lanciarvi in un’avventura sentimentale nel tentativo di soddisfare, sia la vostra curiosità, che il piacere di sentirvi ammirati. Entrate a sorpresa per molti.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Gli astri lavorano per voi a cominciare dalla Luna che assicura successi sociali e professionali. Non mancheranno neppure gratificazioni anche dal punto di vista finanziario, aspetto certo non trascurabile per voi. Troverete anche il tempo per divertirvi con gli amici e per inviare messaggini al partner, per manifestargli tutto il vostro amore e tutto il vostro interesse.

Scorpione

Il passaggio della Luna nel segno vi garantisce una giornata spensierata: ovunque voi siate e con chiunque vi troviate, il divertimento è assicurato. In campo lavorativo puntate sulla comunicativa per agevolare contatti nuovi. L’umore disteso vi rende più disponibili ad ascoltare il partner sentimentale senza inalberarvi. È un armistizio o una pace definitiva? Si vedrà.

Sagittario

Cercate di eliminare i pensieri negativi e concentratevi su quelli realmente importanti, organizzatevi al meglio e… risolverete un sacco di questioni. In ambito privato, valutate bene ogni mossa prima di mettervi in qualche guaio; in ogni caso è di rigore la massima discrezione. Dedicate del tempo al riposo e bevete molta acqua lontano dai pasti per agevolare la funzione renale.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 22 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Spingete il piede sull’acceleratore per raggiungere un traguardo importante: non mancheranno idee e opportunità per ottimizzare il vostro lavoro e il vostro prestigio sociale. Si riaprirà una trattativa che sembrava essersi interrotta. Bene l’amore. La vostra sensualità verrà esaltata da disegni planetari che vi vogliono charmant, pieni di nuove curiosità e di iniziative frizzanti.

Acquario

Dovrete dare prova di una certa elasticità perché, probabilmente a causa di imprevisti e contrattempi, vi toccherà cambiare cavallo in corsa. Alcune partecipazioni e alcune collaborazioni sono da riesaminare con occhio critico obiettivo. Cercate di essere sempre concentrati su quello che fate, poiché sarete inclini alle distrazioni. Non contate troppo sui vostri riflessi.

Pesci

Contate pure sulla Luna favorevole: vi aiuterà a sentirvi più leggeri e meglio disposti ad affrontare gli impegni e le difficoltà del momento. Porterà serenità nella sfera affettiva di quanti di voi vivono una storia d’amore poco soddisfacente e una marea di emozioni ai single e ai più giovani. Notizie inaspettate potranno movimentare l’attività professionale di molti di voi.

Questo è l’oroscopo di oggi, 22 agosto. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay