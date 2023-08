Oroscopo del giorno del 23 agosto: buon compleanno Vergine

Amore, lavoro, fortuna e soldi: le previsioni segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, mercoledì 23 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 23 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi. L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giornata senza infamia e senza lode. Siete comunque più sicuri di voi stessi, più lucidi e questo vi mette in grado di prendere decisioni ottimali. Il successo è a portata di mano per molti di voi, non permettete ai dubbi di frenare la vostra ascesa! Alla grande i sentimenti… specie se siete innamorati felici e ricambiati. Senza futuro i nuovi incontri dei singoli e dei più giovani.

Toro

Con la Luna in Scorpione, non fatevi incantare dalle proposte di persone vuote ed egoiste. Puntate a frequentare solo chi è trasparente e sincero! Non date ascolto ai pettegolezzi, che purtroppo hanno il potere di mettervi in agitazione e di malumore. Organizzate una cena a casa vostra: la compagnia di amici allegri e simpatici vi farà scordare il fastidio di piccoli malesseri.

Gemelli

La spinta positiva di Venere dal segno del Leone si traduce in un periodo da vivere a cuor leggero in compagnia degli amici più cari. Potrete spostarvi, viaggiare, come partecipare a riunioni e feste; avrete anche il piacere di avvicinare persone istruite e sagge. Siete più affascinanti del solito e ciò vi consente di catturare l’attenzione di qualcuno a cui tenete molto.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Rinnovate la vostra vita eliminando ciò che giudicate superfluo. Vi attendono nuove acquisizioni e tanto successo! Non fate però tutto da soli. Se avete bisogno, chiedete aiuto: lo riceverete dai tanti che vi stimano. L’amore promette di regalarvi momenti intensi. Con le vostre antenne riuscirete a prevedere i pensieri della dolce metà, prima ancora che vengano formulati.

Leone

Nonostante la Luna dissonante, tutto va a gonfie vele, ma voi sembrate non apprezzarlo. Dovreste essere più elastici con voi stessi e con gli altri! Qualcuno vicino a voi ha bisogno della vostra presenza: non trascurate la famiglia e gli amici più cari. Piacevoli le attività all’aria aperta: spaziate tra quelle che si addicono al vostro segno, come tennis, tiro a segno, golf.

Vergine

Il giorno vi porta una grande forza produttiva grazie alla conveniente posizione della Luna nel terzo Campo. Sarete animati da intraprendenza, voglia di fare, volontà di riuscire, il che vi permetterà di vivere il lavoro come un divertimento, come massima espressione di voi stessi. Serata movimentata in quanto a incontri, cene, momenti divertenti con gli amici più affiatati.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

È ora di sfruttare concretamente ciò che finora avete soltanto teorizzato: preziosi alleati saranno il giusto tempismo e la lungimiranza. In amore vi sentite presi tra due fuochi e non sapete da quale parte buttarvi? Cercate di guardare con una certa lucidità quello che vi sta capitando. Provate pure a dare risposte a ogni domanda, ma cercate di non operare scelte senza ritorno.

Scorpione

Ottimo giorno. Il settore lavoro vi vede ben posizionati: il successo è a portata di mano e le prospettive di miglioramento, non mancano. Grazie a un incontro con una persona ‘speciale’, una lettura interessante, comincerete ad avvertire una certa attrazione per la meditazione. Manifestate al partner la vostra sincera ammirazione, l’aiuterà a rafforzare la fiducia in se stesso.

Sagittario

Pensate che la famiglia stia condizionando e frenando la vostra realizzazione personale? Invece di accusare sempre gli altri, agite nella direzione scelta. Non continuate a lamentarvi, spiegate le vostre intenzioni e assumetevi le vostre responsabilità. Anche se la vostra immagine vi soddisfa abbastanza, sottoponetevi alle solite cure estetiche: saranno un incentivo al buonumore.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 23 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Se siete già tornati al lavoro, sfruttate il transito odierno della Luna: impostate una fruttuosa collaborazione con i colleghi, arricchirà le vostre competenze e l’abilità. In campo amoroso, vivete il legame così come viene, godetevelo giorno per giorno. Non è proprio il periodo giusto, per pretendere la Luna dal partner tanto meno per fare dei grandi progetti per il futuro.

Acquario

La Luna vi guarda storto dallo Scorpione mentre Venere, nell’opposto segno del Leone, disturba l’umore e crea complicazioni nei rapporti privati e sociali. Nelle faccende pratiche è il caso di mostrarvi precisi e ben organizzati. Il campo amoroso, minato da qualche tempo, richiede invece calma, tolleranza e buon senso. Dedicate una bella fetta del vostro tempo al benessere.

Pesci

Quattro pianeti continuano a sostenervi: vi sentite permeati da una sensazione di benessere e di serenità mentale. La vostra buona disposizione d’animo attrae le persone intorno, che vi dimostrano stima e molta ammirazione. Alla persona amata saprete donare tanta tenerezza, attenzione e disponibilità. Riuscirete anche a trasmettere la profondità del vostro sentimento.

