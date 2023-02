Oroscopo del giorno, Luna in Ariete: i segni fortunati del 23 febbraio

Ecco come trascorreranno la giornata del 23 febbraio i 12 segni zodiacali: l'oroscopo del giorno.

Oroscopo di oggi, giovedì 23 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 23 febbraio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Dopo Venere, ora anche la Luna sbarca nel segno: un’accoppiata assolutamente vincente! Non mancheranno sorprese, sia in casa che fuori. Notevole l’energia che avete a disposizione, attenti solo a come la utilizzate, però, dato che la potenza ha sempre bisogno di controllo.

Toro

Invece di correre a destra e sinistra senza riuscire a portare a termine nulla, fareste meglio a dedicarvi a una sola cosa per volta. È vero che vorreste avere il controllo su tutto, ma una tantum dovreste anche pensare a delegare.

Gemelli

Con la Luna in sestile al vostro segno, potete stare oltremodo tranquilli: il pranzo che preparerete per i parenti sarà un sicuro successo. Tutto ok sul fronte amoroso. Oggi vi sbilancerete: cercherete di assecondare il partner in tutto e per tutto. Va bene, ogni tanto è concesso!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Vi occorrerà tutta la pazienza di cui siete dotati per fronteggiare l’antipatia di alcuni pianeti: Luna, Marte e Urano. Sarà una dura lotta, ma alla fin fine ne uscirete vincitori anche se forse non del tutto riposati! Programmi e inviti di ogni genere per la serata.

Leone

Con la Luna in un segno amico, potete concedervi del tempo da passare in mezzo agli altri all’insegna della condivisione e del buonumore. In amore siete protagonisti: intesa, passione e sex-appeal vi rendono straordinari. Qualcuno partirà per una vacanza.

Vergine

Con l’astro d’argento in Ariete, vi sentite molto più rilassati: potete dedicarvi alle attività preferite, senza tralasciare la persona amata. Momento ideale per fare pace col partner, ma anche per occuparsi degli altri, magari di un amico in difficoltà.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Luna, Venere e Giove, nell’opposto segno dell’Ariete, non è certo un bel vedere. Annunciano una giornata faticosa, scandita da ritardi, incomprensioni. Meglio, quindi, fare sapiente scorta di buoni consigli e non essere precipitosi nell’esprimere giudizi.

Scorpione

Radunate le forze e la volontà, proponete a tutti qualcosa di diverso. Dovrete però usare tutto il vostro potere di convincimento, se volete veramente far cambiare idea! La Luna nel sesto Campo, suggerisce di prendervi una pausa di completo relax.

Sagittario

Giornata indimenticabile per molti! Luna, Venere e Giove vi rendono molto agguerriti: cercherete di prendere in mano le redini della vostra vita per indirizzarla dove più desiderate. L’intesa con la persona amata è entusiasmante, ricca di sfumature, calda. Inviti, forti emozioni per i single.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 23 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Volevate trascorrere una giornata in santa pace, ma a quanto pare gli imprevisti, non misurati da Luna, Venere e Giove in Ariete, saranno non pochi. C’è sempre infatti qualcuno che vuole fare di testa sua e questo non riuscite proprio a digerirlo.

Acquario

Siete consapevoli della vostra simpatia e comunicativa, riuscirete a organizzare programmi divertenti e ben condivisi da amici vecchi e nuovi. Con Luna, Venere e Marte che tifano per voi, vivrete sentimenti e sesso con grande trasporto: l’abbraccio sarà anche arricchito da dialogo.

Pesci

Se la giornata di ieri, con la Luna nel vostro segno, è stata carica di emozioni, ora potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo. Non solo la Luna vi lascia in pace, ma voi riuscite a trovare il modo di stare con le persone preferite. Godetevi questo bel fine settimana.

Questo è l’oroscopo di oggi, 23 febbraio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

