Oroscopo del giorno, Luna in Ariete: i segni fortunati del 23 marzo

Ecco cosa dicono le Stelle: le previsioni per amore, fortuna, soldi e lavoro per questo giovedì 23 marzo.

Oroscopo di oggi, giovedì 23 marzo 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 23 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Oltre alla Luna nel segno, potete ritenervi soddisfatti della nuova posizione di Plutone, che passa in posizione favorevole, dopo moltissimi anni. È inoltre un giorno fortunato sotto il profilo professionale: vi offrirà situazioni soddisfacenti da molti punti di vista. Con Mercurio nel segno vi è la stessa identità di vedute del partner nel rapporto di coppia.

Toro

Con la Luna nel segno che precede il vostro, fareste bene a regolarvi nelle scelte, da operare con prudenza e distacco. Evitando valutazioni affrettate e pareri poco ragionevoli riuscirete a impegnarvi in cose importanti! Un amore vi crea insofferenza verso le regole: non fatevi condizionare dall’ambiente, dai vostri amici, prendete ciò che vi spetta. Creatività alle stelle.

Gemelli

La Luna in Ariete sarà vostra alleata e riuscirà a rasserenare… il cielo, con qualche nube. Con l’avanzare della giornata vi sentirete pervasi dalla serenità! Anche Marte depone a vostro favore regalandovi successi insperati nel tempo libero e nello sport. La ‘fiducia’ sarà la parola d’ordine che vi permetterà, se ne avete bisogno, di recuperare l’armonia di coppia.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Per superare brillantemente momenti di stanchezza e di insoddisfazione fate leva sulle risorse personali e sulle amicizie, pronte ad organizzare qualcosa di divertente per la giornata. Fate attenzione ai segnali che il vostro corpo vi manda, e cercate di perdere le cattive abitudini. Dedicate qualche ora a un’attività diversa dal solito, concedendo spazio all’introspezione e al relax.

Leone

Avete in mano le carte giuste per raggiungere i traguardi desiderati. E, se proprio ci tenete, anche le carte giuste per vendicarvi di chi in passato ha tentato di ostacolarvi. Siete felicemente innamorati? Se la risposta è positiva, avrete l’impressione di vivere quasi sospesi da terra, su una sorta di nuvoletta dove nessuno può raggiungervi, a parte il partner naturalmente!

Vergine

Date spazio a nuovi interessi o ad attività creative e distensive, se vi sentite un po’ imprigionati in una routine che vi impigrisce mentalmente. Avrete un grande fiuto per gli affari: seguitelo. Serata memorabile per i più giovani da sempre a caccia di novità. Serata idilliaca per la vita affettiva, ogni vostra iniziativa pare destinata a incontrare il gradimento del partner. Viaggi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Per colpa dell’astro notturno, oggi il vostro modo di fare potrebbe essere poco simpatico. Sarete un po’ sotto tono e gelosi degli amici. Se, poi, avete un partner fisso, questi vi farà notare subito che state esagerando, con la vostra possessività. Condimenti troppo piccanti o una reazione allergica a qualche ingrediente potrebbero essere la causa di disturbi intestinali.

Scorpione

Giornata abbastanza stancante, ma voi non dovete mollare alla prima contrarietà. Nella vita di coppia le giornate si susseguono anonime e un po’ spente: è arrivato il momento di aggiungere un po’ di pepe al vostro ménage. Ritagliatevi del tempo per voi stessi, cercate di evitare le situazioni palesemente conflittuali, sforzatevi di essere generosi con le persone care.

Sagittario

Gran giorno! Fantasiosi ed esigenti in campo sessuale, non sarà facile starvi al passo, ma la vostra carica sarà contagiosa. Colpi di fortuna non mancheranno nel gioco degli incontri con gente altolocata: molti di voi saliranno in alto lungo la scala del successo, anche grazie all’aiuto di conoscenze piuttosto influenti. Da favola gli incontri dei single e dei più giovani.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 23 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Questa giornata potrebbe rivelarsi poco divertente. Questo, a meno che non lo passiate con gente di cui potete veramente fidarvi. Evitate locali troppo affollati o feste obbligate, vi innervosireste molto. In amore, non tenetevi dubbi o perplessità, se ne avete: questo è il momento di chiarire le cose tra voi e il partner, di fugare ogni ombra e di arricchire il vostro rapporto di coppia.

Acquario

Il positivo fermento planetario vi rende più socievoli e desiderosi di scoprire nuovi orizzonti: lo slancio creativo delle vostre idee è fantastico. Sfruttate, quindi, questo giorno che ha tutte le premesse per farvi mettere in luce sia in campo sociale che sentimentale. Serata e nottata sono da vivere intensamente con chi amate, lasciandovi trasportare dall’ardore dei sensi.

Pesci

Con La Luna che si fa in quattro per favorirvi, finalmente la smetterete di invidiare l’erba del vicino. Riuscirete, infatti, a sfruttare le vostre risorse! Sarete molto concentrati su voi stessi, meno sugli altri, contrariamente al solito. Ma qualche volta ci vuole, non fatevene un cruccio! L’amore vi strizza l’occhio, ancor di più se siete single, se avete il cuore libero.

