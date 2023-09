Oroscopo del giorno, sabato 23 settembre 2023: i segni fortunati del weekend

Inizia un nuovo weekend di settembre: ecco quali saranno i segni fortunati secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, sabato 23 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 23 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna e Plutone di certo non vi aiutano, con la loro minacciosa quadratura, ma il cielo oggi ha in serbo un premio di consolazione anche per voi. Guadagni extra, begli acquisti e una cenetta divina: niente male per voi nativi dell’Ariete. Un vostro progetto ha tutte le carte in regola per andare a buon fine, ma oggi non sarete troppo abili come promotori. Meglio rimandare!

Toro

Qualche attrito in amore, come da manuale di astrologia: Venere da alcune settimane non vi dà pace. Anche umore e lavoro, segnano il passo in questo preciso momento. Attenetevi a quello che propongono agenda e routine, senza pretendere nulla di più! Migliora l’atmosfera in serata, grazie alla Luna in Capricorno. Una bella notizia vi lascerà senza fiato…

Gemelli

Saggia e sincera, la Luna in Capricorno non risolverà tutti i vostri guai, ma vi aiuterà a canalizzare l’energia su obiettivi ben precisi. Recidete con coraggio i lacci che vi tengono ancorati alla routine e dedicatevi ai progetti di più ampio respiro. Sul lavoro non siate superficiali, soprattutto se sapete di dovervi misurare in mansioni diverse da quelle che svolgete abitualmente.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Oggi siete degli stacanovisti grazie alla Luna e Saturno nel sesto Campo e Giove nel terzo. Con queste premesse, si salvi chi può, non guardate in faccia a nessuno! A parte il vostro quattro zampe…Serenità in amore e nella vita di coppia. Bellezza ed eleganza stanno diventando il vostro pallino, soprattutto da quando qualcuno vi ha riservato complimenti intriganti…

Leone

Attenzione puntata sul lavoro: tutto può succedere a stretto giro riguardo alla vostra posizione, specie se si parla di un trasferimento. Trasformazioni in atto, anche radicali, ma positive; la vita affettiva è condizionata da quella professionale. Moto e respirazione abbinati, il segreto del vostro benessere. Non rinunciate allo sport preferito, ad un po’ di attività fisica all’aperto.

Vergine

Sotto l’influenza della Luna, con l’amore e i ricordi fate a pugni. La casa diventa il vostro rifugio ma anche un po’ la vostra prigione: la Luna nel quarto Campo amplifica quel senso di malinconia che trova consolazione solo negli affetti più cari. Sul lavoro la fortuna vi assiste, tuttavia conviene essere prudenti, evitare decisioni, interventi e operazioni a rischio.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Avrete fortuna! Ottime, ad esempio, le trattative colte al volo, complice il vostro fascino (indubbio) e quella dialettica che fa di voi un vero istrione. Niente da fare, però, se qualcuno propone un inciucio, un accordo tutt’altro che limpido e vantaggioso. Le stelle promettono meraviglie per quanto riguarda la sfera dei sentimenti, se siete in coppia, ma anche se non lo siete…

Scorpione

Con il cielo che vi ritrovate, darete il meglio di voi: sarete apprezzati per il vostro fiuto negli affari e per la vostra intelligenza (strategica) in grado di scovare le soluzioni più improbabili ai problemi più difficili. In ambito lavorativo, adotterete delle nuove tecniche che stimoleranno la curiosità di chi vi circonda. In ambito affettivo, trascorrerete momenti magici, deliziosi.

Sagittario

State rinforzando la vostra personalità. Vero è che dovete raggiungere anche una tranquillità professionale, finanziaria e affettiva, ma avete già fatto passi importanti. Altri ne farete presto. Sul lavoro ascoltate i consigli di chi, con una lunga esperienza alle spalle, v’invita a dosare l’energia e ad indirizzarla verso obiettivi concreti e di valore. In risalita la vita di coppia.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 23 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Non siate troppo analitici. Soprattutto in serata, sembrerete un po’ testardi, un po’ puntigliosi. Ci vuole maggiore leggerezza, soprattutto in amore! Molti di voi sentiranno il bisogno di una maggiore stabilità; anche i vostri affetti ne avrebbero bisogno. Questo momento vi porta a riflettere su progetti a lungo termine, quali la ristrutturazione di un immobile o l’acquisto di una casa.

Acquario

Riflettori stellari sui rapporti interpersonali. Evitate gelosie e malumori: fermatevi a riflettere sui lati positivi della persona amata, sulla validità del vostro rapporto e sulla stima che sicuramente provate per le persone che avete accanto. Per rigenerare il corpo stanco e lo spirito un po’ abbattuto, ci vuole un bagno caldo tonificante a base di rosmarino, lavanda e ginepro.

Pesci

Luna antipatica in quadratura. Tanta la voglia di mettervi in gioco, ma i sentimenti sonnecchiano un po’, forti nell’inconscio e tiepidi nella realtà. State attenti a non eccedere! Impegnarvi nel lavoro o dedicarvi ai vostri interessi vi servirà a sdrammatizzare la situazione, osservando le cose da un’altra prospettiva. Fate del movimento fisico. Distraetevi, uscite con gli amici.

