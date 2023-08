Amore, lavoro, fortuna: l’oroscopo del giorno del 24 agosto

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, giovedì 24 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 24 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Una buona Luna in Scorpione vi è d’aiuto per darvi da fare, per sedurre, per fare luce sulle attuali difficoltà che presenta in questo momento il vostro rapporto di coppia. Siete single, avete il cuore libero? In serata, un invito un po’ insolito… accrescerà il desiderio di divertirvi e di assaporare esperienze nuove. Non preoccupatevi di un apparente calo di vitalità.

Toro

Alcuni astri vi contrastano, invitano alla prudenza: vi sentite sotto pressione, gli impegni vi pesano e faticate a reprimere la voglia di svago e disimpegno. Se il rapporto di coppia è stabile, avvertirete una sorta di insoddisfazione per tutto ciò che è noto, scontato e ormai acquisito. Valorizzate le relazioni sociali accettando gli inviti che giungeranno da più parti.

Gemelli

Per rendere piacevole la giornata, trovate il tempo per fare quelle piccole cose che, per un motivo o un altro, siete costretti a lasciare indietro. Mettete in primo piano una vecchia amicizia, che sarà di certo capace di scaldarvi con affetto sincero. Se privilegerete, stasera, attività solitarie e tranquille, avvertirete subito un netto miglioramento della forma fisica e dell’umore.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Disegni astrali di grande effetto illuminano il vostro cielo. Vi trovate nella condizione ideale per vivere con gioia e liberà questo fine settimana: potrete viaggiare, stare ore al telefono con la persona amata, divertirvi con gli amici, approfondire argomenti nuovi e molto interessanti. Se siete single, un’improvvisa passione potrebbe sconvolgere il vostro tran tran quotidiano.

Leone

Un po’ grigia questa giornata per il vostro segno. Pigrizia, demotivazione, un po’ di malinconia, saranno gli elementi dominanti dei vostri stati d’animo, anche se, nella maggioranza dei casi, non saranno individuabili cause oggettive per questo vostro atteggiamento. Sarete, tra le altre cose, un po’ scontrosi nei confronti del vostro partner, il che potrebbe portare a qualche conflitto.

Vergine

Questa giornata si delinea foriero di novità in tutti i campi, sia affettivi, che familiari: dovete ringraziare il cielo sopra di voi, oggi positivo. Se vi è possibile, organizzate finalmente un’uscita con la persona del cuore in un luogo romantico e appartato. Nettuno, opposto, vi crea qualche malessere? Ricorrete ai massaggi di un esperto, con la tecnica cinese, oppure allo shiatsu.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giorno piacevole e positivo. La vita affettiva sarà in primo piano, al centro delle vostre attenzioni: l’amore e i sentimenti saranno straordinariamente forti e così intensi da non consentirvi il minimo riposo. Nelle questioni pratiche, quanto più sarete disposti a lottare, tanto più segnerete punti a vostro favore. Per chi si occupa di arte e d’artigianato il periodo è particolarmente importante.

Scorpione

La Luna transita nel segno: state all’erta perché potrebbe esserci un’occasione da cogliere al volo. In ambito privato, fascino, comunicativa e simpatia sono garantiti e permetteranno conquiste dovunque vogliate convogliare la vostra attenzione. Durante la serata vi divertirete molto con il partner o in compagnia degli amici. Singoli? Datevi da fare, guardatevi intorno.

Sagittario

Oggi, tutto riposo: se non avete urgenze, alleggerite la vostra mente con letture, spettacoli interessanti e nuovi o vecchi hobby. Un’amicizia che credevate finora superficiale, vi darà inaspettatamente una bella prova di altruismo. Adottate un regime alimentare più sano e controllato; fate anche più moto per bruciare il peso in eccesso accumulato in questo ultimo periodo.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 24 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Afferrate a piene mani tutte le buone occasioni che il cielo sopra di voi vi creerà, fossero anche di puro e semplice divertimento: il tempo trascorrerà veloce in situazioni sempre diverse, allegre, a tratti anche scanzonate. La vostra unione amorosa darà degli ottimi frutti. L’intesa è impostata su valori solidi e produttivi! I single andranno incontro a persone speciali.

Acquario

Se è vero che già di norma non siete molto parsimoniosi nel gestire i soldi, oggi dovrete fare ancora più attenzione, perché con Venere e Giove dissonanti potreste concedervi troppe follie nello shopping. Uscite di casa con poco contante e senza carte di credito! Fare un passo falso in amore o nel valutare una persona potrebbe oggi costarvi molto caro. Prendete tempo.

Pesci

Con una Luna amica in Scorpione, che crea stupendi aspetti nel vostro cielo, anche i più misantropi proveranno ad uscire dal loro guscio. Troverete facilmente un punto d’intesa e potrete vivere più serenamente tra le mura domestiche. Grazie all’incontro con persone colte e di spessore, potrete rivitalizzare certi vostri interessi che purtroppo avevate messo da parte.

Questo è l’oroscopo di oggi, 24 agosto. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay