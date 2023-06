Oroscopo del weekend, sabato 24 giugno con la Luna in Vergine: le previsioni

Ecco quali saranno i segni più fortunati del weekend secondo le previsioni dell'oroscopo.

Oroscopo di oggi, sabato 24 giugno 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 24 giugno 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Non è colpa vostra se siete più energici della media delle persone! Se qualcuno sparla di voi alle vostre spalle lasciate correre e non rovinatevi la giornata. Pensate piuttosto a godervi la vita, anche grazie agli ottimi influssi di Venere nel segno amico del Leone.

Toro

La Luna presente in aspetto armonico nel segno della Vergine vi rende tranquilli e pieni di pensieri positivi. Oggi potreste trovare piacere nell’essere utili agli altri, e potrete trovare modi per mettere le vostre capacità e le vostre risorse a disposizione delle persone che vi circondano.

Gemelli

La Luna presente in aspetto dissonante in Vergine vi pone di fronte a un bivio difficile: non per questo però dovrete prendere delle decisioni drastiche. Il tempo per riflettere e per soppesare i pro e i contro ce l’avete: vagliate tutte le possibilità.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Lasciatevi andare e seguite con fiducia il corso degli eventi. La Luna oggi sarà dalla vostra parte sostando nel segno amico della Vergine e non dovrete assolutamente temere nessuna brutta sorpresa. Finalmente i vostri meriti stanno per essere riconosciuti da tutti, stringete i denti.

Leone

In questo periodo vi sentite perfettamente in grado di gestire qualsiasi cosa e avete perfettamente ragione nel pensarlo. La presenza armonica di Venere e di Marte nel vostro segno sono le migliori frecce nel vostro arco e fate bene a utilizzare ogni stratagemma per andare avanti.

Vergine

La sicurezza è uno dei tratti che può aumentare il fascino personale e migliorare l’immagine sociale. La Luna nel segno vi consiglia di osare qualcosa in più e di mostrare al mondo e agli altri quelle parti di voi che troppo spesso tenete nascoste.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La presenza benefica di Venere e di Marte nel segno amico del Leone vi farà percepire le emozioni in maniera intensa, a prescindere dall’ambito in cui le proverete. Tutto oggi vi accenderà, anche piccoli eventi a cui solitamente non avreste dato un grandissimo significato.

Scorpione

Anche oggi sarete molto concentrati, grazie alla presenza della Luna nel segno amico della Vergine. L’attenzione e la cura che metterete nelle cose che farete sarà davvero encomiabile. Riceverete parecchi complimenti per il modo serio e responsabile in cui affrontate ogni cosa.

Sagittario

Oggi vi sentirete circondati da persone maligne e aggressive. Siete proprio sicuri che sia così? Molto probabilmente si tratta di una strana idea che vi siete messi in testa, complice la dissonanza della Luna, attualmente presente in quadratura nel segno della Vergine.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 24 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La presenza armonica della Luna in Vergine vi aiuterà oggi a rimanere concentrati sulle cose veramente importanti della vostra vita. Alla fine della fiera ciò che conta è veramente ridotto ai minimi termini e va protetto con tutto l’amore e l’attenzione possibile.

Acquario

Consolarsi dopo una delusione amorosa non è mai facile. Per voi in questo momento la quadratura di Giove in Toro è un aggravante della situazione perché questi influssi vi portano a una stasi, a un blocco dovuto alla tristezza che dovrete superare velocemente.

Pesci

L’opposizione della Luna dal segno della Vergine potrebbe farvi sentire stanchi e sfiduciati. È possibile che abbiate tirato troppo la corda nell’ultimo periodo, ma buona parte del vostro stato d’animo è legato a una tendenza a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto: pensateci.

Fonte immagine: Quique da Pixabay