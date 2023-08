Oroscopo del giorno del 25 agosto: ecco i segni più fortunati

Ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, venerdì 25 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 25 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Le persone che amate si aspettano da voi dolcezza e attenzioni. Non deludetele, anche senza volerlo, con un atteggiamento spiccio e scanzonato! Gli amici vi convinceranno all’uscita fuori porta che rimandate da tempo: vi divertirete un mondo. Se avrete voglia, visto che oggi è domenica, di ricavare il massimo dal minimo sforzo, nelle questioni andate subito dritti al sodo.

Toro

Cercherete di riannodare i rapporti con alcuni familiari e creerete un clima di distensione davvero proficuo. Continuate sempre ad essere voi stessi ed evitate le situazioni ambigue: esaltate la chiarezza, la semplicità e la genuinità. Non appesantitevi con cibi grassi, poco digeribili e anche poco sani. Consultate un nutrizionista e adottate un’alimentazione più leggera.

Gemelli

Vi sentite irrequieti, insoddisfatti? Non agite e rimanete immobili; non cercate di riempire il vuoto che avvertite, saltando di qua e di là. Quando non si sa che dire o cosa fare, è meglio non dire e non fare niente. Rilassatevi, fermatevi a riflettere! Esternate di più l’amore e la gratitudine verso chi vi ama e vi aiuta ogni qualvolta ne avete bisogno. Fategli un regalo.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Badate al sodo e tutto andrà per il meglio! I problemi nascono, quando vi perdete in chiacchiere, dunque procedete. Per quanto riguarda l’amore, vivete attimo per attimo: godetevi ogni emozione, ogni sensazione fatata, che la persona amata saprà regalarvi. In questo periodo non sopportate gli sport faticosi? Fate delle belle passeggiate nel verde, iscrivetevi a un corso di yoga.

Leone

Giornata piacevole, grazie alla Luna favorevole che si darà da fare per farvi trascorrere questa domenica in modo semplice e spontaneo. Assaporerete il piacere di una buona compagnia che vi donerà entusiasmo e voglia di cose nuove. Chiedere scusa non è segno di debolezza: se vi siete accorti di aver esagerato nelle critiche con la persona amata, correte subito ai ripari.

Vergine

Purtroppo in questo momento avete a che fare con tante buone intenzioni ma pochi fatti concreti, non resta che pazientare speranzosi. Il silenzio e l’inattività vi aiuteranno a ripristinare quell’armonia interiore che ultimamente è andata in tilt! Con Venere e Marte che vi tentano, potreste decidere di guardarvi intorno. Se non cercate guai con il partner, abbiate il senso della misura.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La giornata trascorrerà in modo sereno! Regalate a un amico un po’ giù di corda un po’ della vostra attenzione, del vostro tempo. Appassionati come non mai vivrete momenti di grande intensità emotiva, qualunque sia la vostra condizione sentimentale. Potrete risolvere dubbi e incertezze, e porre le basi di progetti importanti che realizzerete nel prossimo futuro.

Scorpione

Le questioni sentimentali vanno evolvendosi a vostro favore. Sempre utili le amicizie, e non solo dal lato affettivo, ma del vero interesse e per l’appoggio in tutto quello che avete da risolvere in questo momento, anche economicamente. Buon momento per sistemare le questioni in sospeso, occuparvi dell’abitazione, rinnovare il guardaroba, migliorare il vostro aspetto.

Sagittario

Giornata dal ritmo decisamente intenso, con una Luna che sprigionerà il brivido di nuove emozioni e stuzzicherà lo spirito combattivo. Ma gli impegni à gogo e gli orari impossibili vanno drasticamente arginati: non tirate troppo la corda. Nascerà un’attrazione da vivere senza farsi tante domande. Non tormentatevi nel dubbio, accettatela! Un po’ di pepe non guasterà.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 25 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Visto il passaggio lunare, abbandonate le pignolerie eccessive, la troppa attenzione all’apparenza che vi induce a trascurare la sostanza delle cose, e anche le persone vicine. Affrontate e risolvete una volta per tutte uno spinoso problema. Siate voi stessi fino in fondo, soprattutto quando si tratta di scelte importanti. Dedicate del tempo al benessere fisico e mentale.

Acquario

Potrete allargare la cerchia dei vostri amici, anche in ambienti particolarmente interessanti come quelli artistici e dello spettacolo. Oppure potrete aprirvi a un sociale più ampio, che comprenda anche ideali umanitari, caritatevoli. Segnali incoraggianti dal fronte affettivo: i rapporti possono essere ricaricati da dialoghi nuovi e da una maggiore attenzione reciproca.

Pesci

Avete deciso di far valere con più decisione le vostre idee? Andrebbe bene, se non fosse che a volte siete un po’ troppo permalosi… Anche se volete rivestire un ruolo da protagonisti, dovete avere rispetto per le opinioni altrui. Sole e Venere vi fanno sentire spesso stanchi e la sera avvertite la necessità di andare a letto presto? Regalatevi qualche ora di riposo in più.

