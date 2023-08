Oroscopo del giorno del 26 agosto: i segni fortunati

Amore, lavoro, soldi: le previsioni dell'oroscopo del 26 agosto.

Oroscopo di oggi, sabato 26 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 26 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Che dire di questo giorno? Lasciate che il destino oggi mischi le sue carte per voi secondo i suoi tempi e non avrete di che lamentarvi. Godetevi quello che viene senza pensarci troppo: basta che sappiate quello che state facendo! Per quanto vi piaccia essere al centro dell’attenzione stavolta dovrete dare spazio ad altre persone, i veri protagonisti saranno loro.

Toro

Gli astri vi regalano una marcia in più: ottimismo e socievolezza fanno la vostra fortuna, rendendo possibili anche i sogni. In qualsiasi settore operiate, darete prova di possedere la stoffa del campione. Proposte e idee vincenti! Sviluppate le qualità necessarie all’armonia del rapporto di coppia, come la completa sincerità, la stima e la fiducia nella persona amata.

Gemelli

Mettete in conto una forma fisica non eccellente e momenti di scontento nella vita sentimentale. Vi troverete a dover fare i conti con la stanchezza, con un imprevisto sul lavoro e con un insolito desiderio di libertà dai legami e dai doveri che questi comportano. Meglio evitare notti folli e stravizi a tavola; liberate la mente, dunque, non andate in riserva con l’energia fisica.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Focus sul lavoro, soprattutto se operate alle dipendenze altrui. Sarete capaci di gestire al meglio i vari problemi, le varie situazioni, e questo spirito di adattabilità vi sarà di grande aiuto per segnare punti e mettervi in luce. Momento eccellente anche per quanto riguarda l’amore, qualunque sia la vostra condizione sentimentale personale. Fate del movimento fisico.

Leone

Le stelle vi donano eccellenti capacità di giudizio, un’accurata applicazione nei metodi di lavoro e di ricerca. La mente è in buon equilibrio con lo spirito d’iniziativa: attivi e intraprendenti sarete in grado di conoscere al primo sguardo le persone adatte a realizzare con voi i progetti più ambiziosi. Da favola l’intesa con la persona amata. Concerti, spettacoli, feste di piazza.

Vergine

Energie in ribasso, calo di tono e difficoltà di vario genere, rendono uggiosa una giornata segnata da una Luna Sagittario, di traverso. Che fare? Armatevi di pazienza, rallentate i ritmi lavorativi e rimandate gli impegni e gli appuntamenti più importanti. In serata, occupatevi del vostro benessere fisico, ma anche del partner e delle sue esigenze: ascoltatelo per davvero.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il successo nella sfera lavorativa è garantito da una straordinaria dose di grinta e intraprendenza e potete gettare le basi per nuovi progetti e collaborazioni. Ottima la forma fisica: con l’energia che vi regala Venere, è il momento opportuno per fare un po’ di movimento fisico. Una magica intesa, per coloro che sono felicemente in coppia, rafforzerà il rapporto.

Scorpione

Buon giorno per tutto. Riuscirete a sbrogliare matasse burocratiche anche intricate con pazienza e perizia non comune, risolvendo in modo veloce e pulito diverse situazioni. Potrebbe anche essere il momento ideale per chiedere un aumento di stipendio oppure un incentivo: ve lo meritate! Se siete in coppia, potrete ritrovare l’intesa fisica e mentale con il partner.

Sagittario

Con la Luna nel vostro segno, affiancata da Venere, vi attendono sorprese e conferme. Le iniziative fortunate sono all’ordine del giorno! La possibilità di realizzare un desiderio è a portata di mano: non vi resta che prenderla al volo! Una certa insoddisfazione richiede risposte; attraverso un confronto sereno e franco, potete cambiare ciò che non va nel rapporto affettivo.

Oroscopo, previsioni di oggi sabato 26 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Una giornata di piacevole disimpegno ogni tanto non guasta. Godetevela e approfittatene per assecondare i vostri desideri e le vostre curiosità intellettuali e sentimentali: privarvi, oggi, di ciò che può darvi piacere, potrebbe essere un errore! L’interesse per una persona conosciuta di recente potrebbe spingere qualcuno di voi verso l’occasione di un flirt e di un’avventura.

Acquario

Avrete molto da fare per concludere con successo gli impegni assunti, perciò non sprecate tempo in sterili recriminazioni o elucubrazioni mentali. Affrontate ogni imprevisto con un sorriso, poiché l’atteggiamento che adotterete sarà determinante! Se faticate a entrare in sintonia con il partner, lasciatevi ispirare e andate alla ricerca di nuove modalità di espressione.

Pesci

Sotto il tiro della Luna in Sagittario, che se la ride alle vostre spalle, perdete gran parte della positività, della lucidità e concludete la metà di quello che dovreste. Nei rapporti con le persone vicine esprimetevi con chiarezza per evitare malintesi e battibecchi. È consigliabile, con Sole, Mercurio e Giove poco amichevoli, ricorrere a quella cautela che di solito vi fa difetto…

Fonte immagine: Quique da Pixabay