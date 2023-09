Oroscopo del 28 settembre, i segni fortunati del giorno

Previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna: l'oroscopo del giorno del 28 settembre.

Oroscopo di oggi, giovedì 28 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 28 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Dovete risolvere una difficile questione. Prendetevi tutto il tempo necessario, se dovete decidere qualche cosa e, quel che più importa, non lasciatevi trascinare dalla fretta: potrebbe portarvi fuori rotta e indurvi in errore. L’amore vi riserva gioia e serenità a differenza della salute, ultimamente un po’ bistrattata, non trascurate il fisico soprattutto se lancia segnali d’allarme.

Toro

Gli astri facilitano le vostre iniziative, rendono splendido questo giorno: vitalità e voglia di vivere non mancheranno e potrete dividerle con amici del cuore organizzando qualcosa di particolare. Siete innamorati e soddisfatti? La giornata comincerà nel migliore dei modi perché concentrerete energie e desideri sulla persona amata, vivendo così un giorno entusiasmante.

Gemelli

Giornata problematica, data la quadratura della Luna. Una certa instabilità vi rende dubbiosi ed esitanti, ma con all’attivo Urano e Mercurio non c’è da aver paura. Non spaventatevi se, all’interno della coppia, c’è aria di tensione. Succede! Arrossamenti della pelle e fastidi alle gengive sono frutto dello stress: consigliati lavaggi frequenti con infuso di liquirizia e malva.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Le energie non vi difettano, ma volete davvero avere anche questa giornata fitta di impegni e obblighi? Date spazio allo svago, al riposo, alla serena compagnia di amici e famigliari: ve lo suggeriscono le stelle. Serata sensualissima con il partner! Nonostante il giorno festivo riceverete notizie importanti e positive per quanto riguarda il lavoro.

Leone

Non perdetevi nei dettagli e siate più generosi nei rapporti interpersonali. Piccoli contrattempi si risolveranno velocemente; oltre a questo, buone intuizioni potranno apportare migliorie alla vostra posizione economica e sociale. Niente oggi sembra turbare la tranquillità del ménage di coppia: gioie semplici e piccoli piaceri da condividere rafforzano l’intesa sentimentale.

Vergine

L’astro d’argento transita nell’opposto segno dei Pesci: pone oggi l’accento sulle questioni relazionali. Cielo nuvoloso con qualche acquazzone in vista se siete accoppiati e se vi ostinate a fare i cerebrali, a pretendere l’impossibile dal partner o a mettere in discussione ogni suo comportamento. Per i single, invece, potranno verificarsi incontri fulminanti. Rilassatevi!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Un leggero malessere fisico o un banale calo di tono v’invoglieranno a dedicare qualche ora a voi stessi, al riposo, al completo relax, a sottrarvi ad impegni sociali non particolarmente importanti e a probabili scontri di mentalità con il partner, che vi vorrebbe in esclusiva! Fascino, intraprendenza e simpatia saranno le armi vincenti dei single, di coloro che hanno il cuore libero.

Scorpione

Questa giornata è fatto apposta per divertirvi con gli amici e condividere con loro un’esperienza: le vostre attività e le vostre relazioni saranno armoniose, costruttive, intriganti, proprio come voi! Ottimo giorno per incontrarvi con una persona di vostra conoscenza. Nascerà, in maniera insolita, un’amicizia simpatica da coltivare nel tempo.

Sagittario

Se giocherete bene le vostre carte questo giorno potrà regalarvi delle soddisfazioni. Potrete guidare trattative d’affari complesse lungo itinerari insoliti: il vostro fiuto sarà una guida preziosa che vi consentirà di raggiungere l’obiettivo prefissato in tempi molto brevi. Nella sfera sentimentale cercate di privilegiare i rapporti importanti, basta con la superficialità.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 28 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Alcuni pianeti armonici alimentano la passione e la sensualità, complice una romantica Luna nel vostro terzo Campo: avrete una carica di fascino e di simpatia veramente incredibili. Se siete single la forte attrazione fisica che provate per qualcuno potrebbe spingervi ad accettare un flirt “mordi e fuggi”. Già in coppia? Con il partner di sempre farete scintille sotto le lenzuola!

Acquario

Con la Luna nel secondo campo, sentirete l’esigenza di stabilizzare la vostra situazione economica, fare progetti, organizzare qualcosa di insolito e originale. Uno spostamento anche breve è quello che ci vuole per ritrovare il giusto relax. In serata, la Luna agevolerà nuovi incontri e intensificherà l’accordo di chi ha un legame affettivo consolidato.

Pesci

Giornata serena, grazie alla Luna nel segno. Non farete salti di gioia, trascorrerete comunque una giornata piacevole. Le dimostrazioni d’affetto delle persone care vi aiuteranno a tenere a bada eventuali pensieri neri. Anche se siete piuttosto riservati, aprirvi alla confidenza con qualcuno che ritenete degno di fiducia vi aiuterà a capire meglio voi stessi. Rimandate qualche impegno.

