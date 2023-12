L’oroscopo del giorno di venerdì 29 dicembre: ecco i segni più fortunati

Previsioni del giorno su amore, lavoro, soldi e fortuna segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, venerdì 29 dicembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 29 dicembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Accogliete senza esitazioni l’invito della Luna per trovare spazi vostri, al di fuori degli impegni e del tran tran quotidiano. Il clima è vivace e imprevedibile come piace a voi, l’ideale per vivere una giornata piena di possibilità, anche di viaggiare! Il fuoco sotto la cenere riprende a fiammeggiare e la passione, che sembrava sopita, si riaccende regalandovi momenti indimenticabili.

Toro

La Luna ostile non riuscirà a turbare la serenità del vostro cielo. Trascorrete una piacevole giornata. In casa, se si dovesse scatenare un battibecco, non accettate provocazioni: intervenite per ristabilire la quiete. Se si parla d’amore, il vostro cuore non è cristallino, non comprendete bene quali siano le vostre più profonde esigenze, di conseguenza siete sfuggenti.

Gemelli

Organizzate un breve itinerario culturale in compagnia di amici, alla scoperta di località limitrofe con suggestivi scenari naturali e preziose opere d’arte. Dedicate più tempo e attenzione alle persone care, ultimamente un po’ trascurate. Con Luna favorevole potrete mettere a punto una proposta che lasci più spazio alla vostra creatività. Rischiate e sarete apprezzati!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Organizzazione, senso pratico e concretezza sono qualità che non vi fanno perdere di vista i vostri obiettivi, anzi vi aiutano a raggiungerli. Con il minimo sforzo potrete sbloccare quelle questioni che apparivano arenate: nessun ostacolo vi apparirà insormontabile. Giornata tranquilla, per quanto riguarda l’amore. Le piccole cose renderanno piacevole lo stare insieme.

Leone

Conquisterete ciò che desiderate. Con Luna e Marte dalla vostra, avete doti di astuzia e ingegno ben supportate dall’intraprendenza! Il momento è favorevole per promuovere accordi e sodalizi, in vista di allettanti e redditizie occasioni. La vostra capacità di comunicazione non si avvale solo della parola: saprete trasmettere a chi vi è accanto anche tutte le vostre emozioni.

Vergine

Rallentate i ritmi, approfittate del giorno festivo per rigenerarvi fisicamente e mentalmente. Correte infatti il rischio di disperdere troppe energie e di commettere errori in materia finanziaria. Buone notizie dal fronte sentimentale. Il vostro rapporto continua ad essere tenero e rassicurante: l’amore è importantissimo, anzi è l’unica cosa che vi importi in questo momento.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Buon giorno. La fantasia vi consentirà di trovare soluzioni a problemi di natura pratica e modi insoliti, ma di sicuro vincenti, di mettervi in relazione con gli altri. In ambito sentimentale, non avrete motivo per lamentarvi se siete in coppia: il partner sarà lieto di seguirvi e di rispondere adeguatamente alle vostre proposte più audaci e fantasiose. Incontri emozionanti per i single.

Scorpione

Quando la Luna transita in Leone, come oggi, tempesta e nervosismo sono assicurati; molte le complicazioni, le impennate, le scelte da rivedere. L’impulsività e l’impazienza rischiano di giocarvi un tiro mancino. Momento ideale per rilassarvi, ma anche per coinvolgere chi amate nei vostri hobby, nelle vostre iniziative, per renderle ancora più piacevoli e divertenti.

Sagittario

La Luna porta momenti di puro divertimento; potrà esservi anche di aiuto per buttarvi alle spalle difficoltà e pensieri negativi, anche di tipo finanziario. Se siete alle prese con una bella cotta e vi sentite in vena di romanticismo, accendete il computer e inviate un messaggio tenero alla persona del cuore. Non esagerate a tavola. Prestate attenzione a dove parcheggiate l’auto.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 29 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Vi attendono novità sul piano sociale: vi metterete in vista, vi distinguerete. Potrebbe capitarvi un’occasione da cogliere al volo; potrebbe trattarsi di un acquisto importante, di un viaggio last minute, di un’esperienza nuova ed emozionante a cui vi sarà difficile dire di no! Stabilmente e felicemente in coppia? La Luna toccherà i vostri cuori e vi renderà morbidi come burro.

Acquario

Siete stanchi, dopo una settimana in cui avete avuto molto da fare. La Luna disarmonica, amplifica questa fiacca. Come conseguenza, oggi sarete poco tolleranti verso chi non fa le cose come dite voi. Ricordate che non potete trattare gli amici e il partner come vostri sottoposti! Curatevi con più attenzione del solito, lasciate perdere i programmi più stressanti della giornata.

Pesci

Anche se vi costerà un po’ di sacrificio, oggi avrete la possibilità di portare a termine con successo gli impegni in sospeso. Terminato il dovere, accettate senza indugio l’invito ad un evento mondano o ad uno spettacolo teatrale. Se avete una storia d’amore in corso, cercate di sorprendere il partner con qualcosa di vagamente folle. Se siete soli, guardatevi intorno.

Questo è l’oroscopo di oggi, 29 dicembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay