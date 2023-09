Oroscopo 29 settembre: previsioni segno per segno

Oroscopo del giorno: previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi, segno per segno.

Oroscopo di oggi, venerdì 29 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 29 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il Plenilunio nel vostro segno, oggi, se la vede con l’opposizione del Sole e qualche conflitto emotivo; per fortuna Venere e Marte vi confortano. Diverbi con la persona amata che però, dovete riconoscerlo, ha le idee più chiare di voi. Rassegnatevi e una volta tanto lasciatevi guidare! La carta vincente nel lavoro sarà la simpatia: vi aiuterà a chiarire ogni malinteso.

Toro

Sfruttate come meglio potete fantasia, comunicativa, simpatia e intelligenza strategica: come bravi giocatori di scacchi riuscirete a muovere con grande abilità le vostre pedine, tanto da realizzare affari insperati o attirare l’attenzione di qualcuno che vi piace… che da tempo non vi fa dormire la notte. Nuovi interessi e nuove amicizie vivacizzeranno la serata.

Gemelli

Sole e Luna nel vostro cielo sono in una posizione rassicurante. Anche Marte è dalla vostra. La prontezza di riflessi e il fiuto portentoso non vi verranno mai meno quando ne avrete bisogno, nel lavoro come nella vita privata. In amore date molto, ma pretendete altrettanto. Ma quel filo di possessività, forse, infastidisce il partner, che potrebbe prendere le distanze.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Ottimo momento! Avete dalla vostra parte pianeti importanti pronti ad appoggiare ogni vostra iniziativa. Avrete le idee molto chiare su come applicare praticamente la vostra bella creatività per ottenere il massimo da ogni situazione. Profonda, esaltante, emozionante la vita di coppia. Favoritissimi gli inviti (da accettare al volo) e gli svaghi per i singoli e i più giovani.

Leone

La Luna in trigono al segno promette grandi cose…Sul lavoro riuscirete a esaudire ogni desiderio. Avrete l’impressione di aver trovato la lampada di Aladino e un genio benevolo disposto a elargirvi ogni tipo di soddisfazione! L’intesa con la persona amata diventerà ancora più variegata e ricca di sfumature del solito e sarà quindi motivo di grande soddisfazione.

Vergine

È stressante avere a che fare con interlocutori che di fronte a un problema si perdono in chiacchiere e bocciano le vostre soluzioni. Giornata nervosa: la dialettica non vi sostiene e gli altri non si sforzano minimamente di capirvi. Si dice che “l’amore non è bello se non è litigarello”, ma rischiate di oltrepassare la misura, se non abbassate il tono e non moderate i termini.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Non lasciatevi travolgere dalla vostra proverbiale pigrizia: la dareste vinta a chi vi giudica indolenti e poco decisi. Tirate fuori la grinta e mostrate a tutti di che pasta siete fatti! È il momento di tradurre le sensazioni in atti concreti: offrite alla persona amata piccole premure come il caffè a letto, il fiore preferito sul cuscino, il giornale prediletto insieme alla colazione.

Scorpione

La Luna in Pesci oggi fa la sua parte, rilanciando la vita sociale e addolcendo quei tratti del vostro carattere a volte un po’ spigolosi. Se siete in partenza per un viaggio, non dimenticate di aggiungere un capo elegante nella valigia. Giorno felice per chi ha un amore ben collaudato in corso, ma anche chi ha vissuto una fase di conflitto può ritrovare l’intesa dei momenti più belli.

Sagittario

Meglio lasciarvi cuocere nel vostro brodo, oggi che la Luna vi rende agitati e scontrosi. Piccole prove d’abilità vi attendono lungo il cammino! In caso di confusione l’esperienza vi aiuterà a prendere la decisione giusta. Modificate quello che non vi piace di voi, sia nell’aspetto esteriore che nelle vostre abitudini: ne sarete fortemente ricaricati. Non male il settore affettivo.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 29 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Giornata interessante per i vostri progetti: le soddisfazioni maggiori arrivano da persone nuove, che arricchiranno tasche e conoscenze. L’atmosfera serena vi aiuta a fare tesoro delle gioie semplici e a non rincorrere sogni più grandi di voi. L’atmosfera di questa giornata invita a una casalinga routine; cucinate qualcosa di ‘speciale’ per il partner e gli amici.

Acquario

La naturalezza e la spontaneità con cui riuscirete ad affrontare e superare alcuni intoppi, pubblici e privati, sorprenderanno per primi voi stessi. Vi basta un’occhiata per capire chi avete di fronte: seguendo il vostro istinto, non correrete alcun rischio! Puntate sul contributo di una persona influente, per concretizzare una situazione professionale alla quale mirate da tempo.

Pesci

Nonostante un po’ di nervosismo innescato da Mercurio contrario, la Luna in transito nel vostro segno non si perde d’animo. Oggi avete in mano le carte vincenti, non potete assolutamente perdere la partita! All’amore per il momento non ci pensate proprio. Molto meglio ‘un’amicizia nuova e particolare’: se son rose fioriranno, ma intanto va bene così.

Fonte immagine: Quique da Pixabay