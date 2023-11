Oroscopo del 3 novembre 2023: ecco le previsioni per tutti i segni

Amore, lavoro, soldi e benessere: tutte le previsioni dell'oroscopo del 3 novembre, segno per segno.

Oroscopo di oggi, venerdì 3 novembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 3 novembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giornata poco serena a causa della Luna in Cancro: in casa potrebbero nascere tensioni indesiderate per cui è meglio rimandare certe spiegazioni. Dovete riuscire a scrollarvi di dosso il malumore e, almeno in parte, concentrarvi sui vostri compiti. Se passate tutto l’orario lavorativo seduti, qualche esercizio di rilassamento è un necessario toccasana per i muscoli del collo.

Toro

Avete buoni alleati in cielo per passare la giornata nel modo migliore: l’ottima compagnia di cui godete vi offre divertimento e spensieratezza. Fate leva sulle buone sensazioni odierne per recuperare la serenità, in vista dei prossimi impegni! Offrite nuovi stimoli al partner per fargli superare la pigrizia e gettarsi con più entusiasmo nelle situazioni che gli proponete.

Gemelli

Piano piano si realizza tutto ciò che desiderate, basta saper aspettare ed essere tolleranti. Nel frattempo, potete fare chiarezza in una questione difficile, come prendere decisioni di una certa importanza in ambito familiare. Il denaro va e viene, perciò non pensateci troppo. Le relazioni affettive si approfondiscono, ma cercate di essere molto comprensivi col partner.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Che scossa positiva imprime la Luna nel segno… Avete davanti a voi un giorno ricco di sorprese e di contatti umani assai piacevoli! In arrivo preziose opportunità per il futuro, purché siate pronti a coglierle quando si presenteranno. Dire la verità, in amore, non sempre si rivela una scelta azzeccata: se il diretto interessato non è pronto a riceverla, meglio un’innocua bugia.

Leone

Luna in dodicesimo Campo. L’intuito, oggi, parla a voce alta e chiara. Ascoltatelo con attenzione! Illuminazioni che vengono dal profondo di voi stessi sciolgono molti nodi, sia nel lavoro che nella sfera privata. Per quanto riguarda il lavoro, mettetevi tranquilli: aspettate che siano gli eventi a maturare, quando le circostanze saranno più favorevoli potrete agire.

Vergine

Aria di nuovi contatti, di nuovi accordi o contratti di lavoro. Decisioni professionali importanti hanno il beneplacito delle stelle! Preparatevi, quindi, ad alcune novità. Relazioni sociali abbondanti, il periodo è adatto per contare sugli amici e sulla riuscita di progetti. La vita familiare e quella coniugale vivono un bel momento, i nuovi love affairs buttano bene.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Con la Luna negativa, la vostra proverbiale socievolezza viene meno, l’inquietudine vi prende la mano. I risultati sono inappaganti e il malumore ha la meglio. In serata potreste sentirvi esausti e insoddisfatti: una notte di sonno profondo vi ricaricherà. Per depurare il fisico dalle tossine che si accumulano nella vita di tutti i giorni, fate una moderata ma costante attività fisica.

Scorpione

Mercurio è nel vostro segno. Se avete lavorato sodo, questo giornata è foriera di belle novità: le semine fatte vi regalano raccolti maturi in campo economico. Vi sentite sicuri di voi, portate avanti con certezza il vostro lavoro! In amore niente nuvole, la vostra unione è serena. I nuovi flirt sono da brivido e non fanno dormire la notte i singoli e i più giovani.

Sagittario

State attraversando una fase abbastanza complessa e problematica, che potrebbe scatenarvi dubbi su tutte le scelte fatte in quest’ultimo periodo. Non cadete nella tentazione di mettere in discussione tutto e tutti. Rischiereste di perdere la bussola! Non dimenticate di dedicare qualche momento della giornata ai vostri hobby preferiti. È l’ideale per recuperare calma e serenità.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 3 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

L’opposizione della Luna, in transito in Cancro, complica un quadro già delicato. Non abbandonarsi all’onda degli eventi è l’imperativo categorico. Mantenete il timone saldamente in mano! Col partner state progettando di rinnovare l’arredamento di casa, ma alcune divergenze di opinione consigliano di rinviare il tutto, a tempi ed astri migliori.

Acquario

Siamo alle solite: vi fate venire in mente mille idee e altrettante iniziative, ma alla prova dei fatti non ne portate a termine neppure una. Provate ad essere più concreti. Come fare? È molto semplice: basta lavorare meno di fantasia. La situazione amorosa non è delle più semplici. Ma oggi avete la sensibilità adatta per capire le esigenze del vostro partner. Andategli incontro!

Pesci

L’umore torna alto grazie agli amici che vi riempiono di attenzioni e buoni consigli, probabilmente suggeriti dalla Luna in Scorpione. Anche se siete carichi di impegni e incombenze, non vi mancherà l’occasione per regalarvi un sorriso. La vostra energia è davvero encomiabile: siete dotati di eccellenti capacità e non manca niente per ottenere il massimo da ogni progetto.

