Amore, lavoro, fortuna: l’oroscopo del 3 ottobre

Oroscopo del giorno: le previsioni segno per segno, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, mercoledì 3 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 3 ottobre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopo.it. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Le stelle danno una spinta ai progetti, caricandoli di nuova energia, qualora ci fossero interferenze da parte di chi lavora con te. Forse, è il caso di dare una strigliata all’ambiente, mettendo in campo le tue migliori qualità e motivazioni. Una contrattazione d’affari che preparavi da tempo otterrà risultati al di sopra delle tue aspettative. Non ti sarà difficile vivere una serata appassionata, piena di fuochi d’artificio. Chi riuscirà a resistere alle tue armi sottili?

Toro

Astri favorevoli ti forniscono mezzi e grinta per ottenere quel che desideri. Giornata all’insegna di una grande socievolezza e di una bella voglia di stare con gli altri: è il momento per allargare la cerchia delle conoscenze, ma anche per riallacciare vecchi rapporti o amicizie allentate. Il buonumore ti aiuterà a ottenere risultati soddisfacenti anche nel lavoro e negli affari; la Luna transita oggi in secondo campo. Serata appagante, felice per l’amore.

Gemelli

È un giorno dinamico, vivace, quello che ti aspetta, ricco di novità che irrompono all’improvviso nella tua vita; un grazie di cuore alla Luna nel tuo segno. Dal lavoro all’amore, sei perfettamente in grado di capire quali sono le scelte vincenti e quale strada seguire per farle sfruttare! I pianeti dell’amore, ad esempio, sono un’autentica perla sia sei felicemente in coppia, sia se sei single alla ricerca dell’incontro magico che può cambiarti la vita.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

È il momento di riposarti, di fare ordine dentro di te, di riscoprire il dialogo e coltivare gli affetti: cielo e giorno ti aiutano a fare luce nei tuoi sentimenti, a trovare l’amore o a ricevere le conferme che desideri. Sole e Marte in aspetto di quadratura non garantiscono una vitalità da prima pagina: ti chiedono un’amministrazione attenta e saggia degli impegni e delle risorse fisiche. Innamorato/a? Ti impegnerai per far funzionare l’unione, seguendo la strada giusta.

Leone

Dopo i transiti negativi dei giorni scorsi, è giunto il momento di affrontare alcuni problemi che avevi lasciato in sospeso. Evita di farti guidare dall’impulsività e pondera bene le tue scelte! Al lavoro evita di prendere posizione, di impuntarti sui dettagli. Con un po’ di buona volontà potrai metterti in luce o ricevere un incarico di spicco. La Luna amica in Gemelli promette di rimettere sulla tua strada una vecchia conoscenza che avevi perso di vista.

Vergine

La Luna ti guarda storto, per fortuna altri pianeti ti sostengono e aiutano; metti in preventivo problemi in casa e un po’ di malumore al lavoro. Costretta nello stesso ambiente per più di qualche ora, ti senti come un gabbiano con le ali spuntate! Di fronte alle indagini di un partner più geloso del solito, conviene sdrammatizzare con qualche battuta spiritosa. Nuvole passeggere ti impediscono di raggiungere il punteggio pieno nella pagella del giorno del benessere.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Un autunno che sembra primavera. Allegra, pimpante e trasgressiva, grazie a Marte nel segno e alla Luna in Gemelli. Attizzata dall’amore, coinvolta dal lavoro e smaniosa di agire, hai in programma una serie di attività, tutte dinamiche, produttive e fortunate. Con amici o solo, anche la serata si prospetta eccellente; folle restare a casa quando il mondo ti chiama con tanta energia e insistenza! Un nuovo argomento da approfondire: ti iscriverai a un corso.

Scorpione

Buon giorno per chiarire malintesi, migliorare o ampliare i tuoi rapporti sociali. Qualcuno tenterà di mettere ordine in alcune tue questioni pratiche, ma anche nella tua vita privata, senza accertarsi che l’intervento sia a te gradito: la discussione sarà inevitabile e avrà toni piuttosto accesi. Trova il tempo per il partner e per occuparti del tuo benessere. È probabile che un buon affare, la promessa di un aumento, manterranno alto il tuo fervore.

Sagittario

La Luna in opposizione agita i rapporti stretti; mette sotto pressione le collaborazioni e anche la famiglia. Non si può credere subito a tutto quello che si presenta sotto questa grande luce astrale, ma tu sei brava a distinguere le occasioni valide dalle bolle di sapone. Niente fretta però! In amore oggi non sai come muoverti, un fatto, un avvenimento – tuttavia – sbloccherà la situazione. Attenta alle correnti d’aria, ai colpi di freddo; Mercurio ti rema contro.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 3 ottobre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Luna in sesto campo. Riuscirai meglio nelle operazioni di routine che in quelle che richiedono fantasia e immaginazione. Oggi sei un po’ in ribasso quanto a sensibilità e inventiva. Non concedendo nulla alla creatività e alle emozioni, rischi di perderti una buona occasione. Sul fronte amoroso, nel rapporto di coppia di sempre hai perso la bussola: ti senti annoiata e demotivata, non sapendo come trovare nuovi stimoli. Svagati, parla di più: esci, servirà a rilassarti.

Acquario

Puoi contare su ottimi astri: lascia spazio alla tua intraprendenza e alla tua intelligenza per sfruttare al meglio ogni opportunità. Saprai infatti cosa fare, sia per migliorare la tua posizione professionale che i tuoi guadagni, soprattutto se operi nello spettacolo o in un altro settore artistico. Se sei felicemente in coppia, vivrai momenti di grande trasporto emotivo ed erotico. Lascia che la fantasia erotica prenda il sopravvento e libera l’immaginazione.

Pesci

Con la Luna birichina nel segno dei Gemelli, l’umore scivola al Polo Sud e i programmi della giornata subiscono variazioni. Se temi di sbagliare, di non farcela, rimanda le decisioni e analizza maggiormente i passi da compiere. L’attività potrebbe segnare un po’ il passo, specialmente se svolgi un lavoro autonomo. Nel privato, arrenditi ai sentimenti e alle emozioni che ti suscita una persona… entrata in punta di piedi nella tua vita e ora indispensabile!

Questo è l’oroscopo di oggi, 3 ottobre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay