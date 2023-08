Oroscopo del giorno di giovedì 31 agosto: le previsioni segno per segno

Ecco cosa prevedono le Stelle per l'ultimo giorno di agosto e i segni più fortunati.

Oroscopo di oggi, giovedì 31 agosto 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 31 agosto 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Oggi tornano a galla i problemi irrisolti, magari covati a lungo in silenzio. Sembrano addirittura ingigantiti e più complessi, creano grandi tensioni! Mantenete la calma, la lucidità e datevi da fare, in modo da risolverli una volta per tutte. Il rapporto a due non assomiglia a quello delle favole, ma non è detto che non possa diventarlo, con sincerità, dialogo e soprattutto fiducia.

Toro

Recupererete un po’ di leggerezza ed entusiasmo. Non rifiutate a priori la possibilità di apportare dei cambiamenti in una situazione delicata che crea, da qualche giorno, preoccupazione. Sistemate i bilanci, verificate le spese compiute di recente, pianificate eventuali pagamenti o acquisti. In amore, non coltivate paure o dubbi, e apritevi con fiducia a chi vi vuole bene.

Gemelli

Bellissimo cielo. Per tutto il giorno avrete idee chiare e riflessi particolarmente brillanti: approfittatene, nel lavoro come negli affari! Avrete anche eccellenti opportunità per brillare nella vita sociale e mettervi in luce tra amici e conoscenti. Per qualcuno non si escludono viaggi e spostamenti che non erano in programma. Non si escludono neppure flirt e avventure per i single.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Il cielo è accattivante, con la Luna amica: è il momento giusto per un’iniziativa destinata al successo. L’amore, comunque, è il grande favorito. Single? Eventi importanti si profilano all’orizzonte. Potreste venire rapiti dal vento impetuoso dell’amore e… trasportati tra le onde perigliose di una passione di fine agosto tanto infuocata quanto effimera. Opportunità.

Leone

Un’atmosfera serena scandisce la giornata, meno eccitante di quanto vorreste, ma ideale per spostarvi, per concedervi un gita, una vacanza anche breve: sarà l’occasione per svagarvi, divertirvi e stare in compagnia di persone simpatiche. E in amore? Andrete alla ricerca di stimoli e sensazioni nuove che potrete trovare tanto all’interno quanto all’esterno del rapporto di coppia.

Vergine

Con la Luna disarmonica faticherete un po’ a mantenere la calma e ad allontanare incomprensioni, momenti di malumore e d’irritabilità che non potrete fare a meno di scaricare sulla persona amata. Disponetevi al sorriso e misurate pensieri e parole, se non volete rovinarvi questo sabato. Sarebbe anche il caso di fare un po’ di movimento fisico e stare leggeri a tavola.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Giornata di routine, senza fuochi d’artificio. Le stelle consigliano di rimanere concentrati e attenti: niente vi verrà concesso senza fatica. Molte le faccende pratiche accumulate, ma siete efficientissimi, quindi datevi da fare. Non male l’amore. Agevolate al massimo il benessere fisico con le giuste terapie, un’alimentazione sana ed equilibrata e controlli medici regolari.

Scorpione

Bella questa giornata, che conferma le vostre aspettative in merito a programmi per il weekend, famiglia e amore. Creatività, comunicativa e intuito vi sostengono. Grandi progetti per il futuro, su tutti i piani, peraltro con ottime prospettive. In amore, lasciatevi andare alla tenerezza e pronunciate quelle paroline magiche che il partner da voi aspetta con ansia da tempo.

Sagittario

Plenilunio nel vostro quarto Campo. Annuncia un giorno di nervosismo: una bugia di troppo potrebbe creare atmosfere tempestose. Ci saranno motivi di discussione e incomprensioni soprattutto in famiglia. In campo amoroso, non attribuite eccessiva importanza a legami o situazioni che hanno poche possibilità di trasformarsi in qualche cosa di più profondo o duraturo.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 31 agosto da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Vi attendono incontri, emozioni, esperienze che movimentano la vostra quotidianità. Oltre a questo, creatività e fantasia sfornano iniziative da portare avanti con slancio; grazie a qualche divertente imprevisto la giornata si prospetta piacevole. Tanta è la paura dei legami, che fate acrobazie per non lasciarvi coinvolgere troppo. Ma le resistenze, vostro malgrado, hanno vita breve…

Acquario

La Luna in secondo Campo è perfetta per trascorrere una giornata costruttiva. Affrontate doveri e progetti con entusiasmo e provate ad apportarvi modifiche. Soluzioni azzeccate per ogni situazione, dall’amore ai viaggi, ai piccoli problemi di salute. Coltivate gli hobby preferiti, a cominciare da quelli artistici. Lasciatevi portare dall’onda del piacere e del divertimento.

Pesci

Plenilunio nel vostro segno: oltre al Sole, dovete fare i conti con Mercurio contrario. Alcune faccende pratiche, oggi, vi metteranno con le spalle al muro: vi obbligheranno a rimboccarvi le maniche, ad essere pratici e determinati. Non mancheranno incomprensioni, momenti di malumore e d’irritabilità che non potrete fare a meno di scaricare sulla persona amata.

Questo è l'oroscopo di oggi, 31 agosto.

