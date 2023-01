Oroscopo del giorno, 31 gennaio: Ariete protagonista, insoddisfazione per Vergine

Amore, lavoro, benessere: ecco i segni fortunati del giorno secondo l'oroscopo di martedì 31 gennaio 2023.

Oroscopo di oggi, martedì 31 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 31 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi. L'oroscopo è scritto facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Non ci sono dubbi: siete i protagonisti di questo giorno, come segnala il cielo sopra di voi, a cominciare dalla Luna favorevole. Tutto andrà alla grandissima! Riuscirete a sbloccare una situazione difficile con decisioni rapide e azzeccate.

Toro

La Luna nel secondo campo, quello delle finanze e delle sicurezze, imprime una spinta positiva alla vostra giornata che si presenta radiosa. Alcuni di voi, con il minimo sforzo, riusciranno portare a termine una trattativa ritenuta impossibile fino a ieri. Bene, benissimo l’amore!

Gemelli

Sapete con precisione dove volete arrivare, ma dovrete tenere a bada la fretta e attendere che si presenti l’occasione giusta per agire. Una sorpresa potrebbe affacciarsi nella vita sentimentale gettandovi nella confusione più totale. Prima di decidere riflettete bene. Belle novità.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

I rapporti umani sono un po’ tesi, specie quando toccano argomenti che per voi sono sacri; l’energia per affermare il vostro punto di vista, comunque, non vi manca. Con la Luna nel segno che precede il vostro, conviene ritirarvi dalla scena mondana!

Leone

Siete protetti dal sestile della Luna che vi fa camminare a testa alta e vi convince che siete i migliori; vi aiuta anche a capire come trarre vantaggio da ogni situazione. Le nuove idee arrivano in continuazione e trovate persone ben disposte a realizzarle insieme a voi!

Vergine

Parecchie cose vi hanno stufato! Il fatto è che non vi sentite appagati, né in campo professionale né in quello sentimentale, e questo potrebbe indurvi a prendere delle decisioni impulsive e a desiderare l’evasione, con rischi immaginabili se siete stabilmente in coppia.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Tutto gira per il meglio con la Luna in Gemelli. Si prevedono colpi di fortuna e novità su vari fronti: denaro, lavoro e amicizie. Incontrate nuove persone, alcune di loro saranno utili per il lavoro, altre compagni divertenti per il tempo libero.

Scorpione

Fortunatamente le tempeste non durano mai troppo a lungo: da 48 ore siete ripartiti, avete risalito la china, appoggiandovi a pianeti di tutto rispetto. Le idee e l’entusiasmo non mancano, ma è meglio dosare le energie per non sciupare tutto con la fretta.

Sagittario

La Luna Gemelli annuncia qualche imprevisto, qualche problema in campo sentimentale, ma facilmente superabili. Mostrate il vostro profilo migliore, dimostrate di saper sorridere; vi sentirete meglio e sarete più appagati voi per primi!

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 31 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Allettati da una proposta che ritenete vantaggiosa, ma che non nasconde le sue difficoltà, dimostrerete di essere all’altezza della situazione. Non ci sono ostacoli ai vostri piani sentimentali, anche se al momento sembrate più presi dagli affari di lavoro che da quelli di cuore.

Acquario

Siete raggianti, frizzanti! In ogni contesto sapete imporvi con il vostro carisma, con la forza della vostra personalità che vi rende dei leader naturali. Mostratevi sempre allegri con il partner; in tal modo riuscirete ad ottenere da lui cose che fino ad oggi pensavate impossibili.

Pesci

La Luna in Gemelli annuncia qualche imprevisto, qualche problema in ambito familiare. Ma attenti: il modo migliore per superare certi dissapori con i vostri cari, sarà non fare proprio nulla! Lasciate semplicemente sbollire la rabbia, e tutto si sistemerà da sé. Mostrate il vostro profilo migliore e dimostrate di saper sorridere.

Fonte immagine: Quique da Pixabay