Oroscopo del giorno, le previsioni del 5 febbraio per tutti i segni

L'oroscopo del giorno di giovedì 5 gennaio 2023: ecco le previsioni per tutti i segni, da Ariete a Pesci, in amore, fortuna e lavoro.

Oroscopo oggi, 5 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Qualche contrarietà di ordine pratico disturba i vostri piani: organizzate meglio il vostro tempo se volete ritagliarvi degli spazi per voi. Mettete in conto qualche insicurezza e un po’ di nervosismo in famiglia, che risolverete al più presto.

Toro

La configurazione astrale odierna è l’ideale per inoltrare progetti, avviare nuove collaborazioni o appianare contrasti di vecchia data. Una ventata di freschezza caratterizzerà i vostri rapporti, si rinnoveranno le emozioni e il buonumore. Clima sereno nei rapporti di coppia.

Gemelli

Siete tentati di tornare sui vostri passi e rinunciare ad alcuni progetti, ma sarebbe davvero un peccato, proprio ora che siete lì lì per realizzarli. Molte situazioni stanno evolvendo a vostra insaputa e prima o poi ne vedrete i sorprendenti risultati!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Con la Luna nel segno, in questo momento le emozioni non mancano di sicuro; c’è però qualcuno accanto a voi che frena ogni vostro entusiasmo e vi fa sempre sentire legati. Difendete con più convinzione la vostra libertà! Ottime intuizioni.

Leone

Non mettetevi in ansia per una questione di scarsa importanza. Non è il caso! Date ascolto all’intuito, che non vi fa certo difetto, e risolverete al meglio la questione. Anche l’impegno e l’affidabilità daranno i loro frutti. Amore in secondo piano. La forma fisica è più che buona.

Vergine

Affrontati con calma e sicurezza, gli impegni risultano meno gravosi; riprendete il via, cominciando a smaltire un po’ del lavoro rimasto in sospeso! Alcuni cambiamenti vi coglieranno di sorpresa, ma farete bene a non opporre resistenza. Luna e Plutone fanno il tifo per voi.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Vita sociale in primo piano. Oltre a divertirvi con gli amici, avrete contatti con persone diverse dal solito, sicuramente interessanti, ma un po’ strane. Il desiderio di vivere una storia d’amore è più vivo che mai, ma evitate di mettervi con la prima persona che vi capita sotto tiro.

Scorpione

Con Nettuno in aspetto di trigono l’entusiasmo va fortissimo, ma è la Luna la vostra migliore amica. Una piacevole sorpresa in ambito sentimentale cambierà i vostri programmi! Accantonate tutto quanto non sia amore, e date spazio al desiderio che vi viene dal cuore.

Sagittario

Qualcuno medita sui conti che non tornano o sul rapporto di coppia che non soddisfa: forse al momento siete un po’ pessimisti. Scrollatevi di dosso la pigrizia e reagite a una situazione forse non esaltante, ma che di sicuro tempra e offre insegnamenti. Rilassatevi.

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 5 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Non pretendete troppo da voi stessi: affrontate una cosa alla volta e, prima di mettere altra carne al fuoco, finite ciò che avete cominciato. Nel lavoro non mancano le opportunità, ma probabilmente il prezzo da pagare è troppo alto. In amore, qualche nota d’insoddisfazione può diventare uno stimolo per guardarvi intorno.

Acquario

Quella che a prima vista sembrerebbe una domenica come tante, riserverà invece delle sorprese. Dimostratevi disponibili e ricettivi a novità e cambiamenti! Mantenetevi attivi, lasciandovi coinvolgere in nuovi hobby o interessi che vi saranno utili per distrarvi e scaricare le tensioni.

Pesci

Questa giornata annuncia perentoria che dovrete occuparvi più di voi stessi, mettere in primo piano le vostre esigenze a costo di affrontare qualche discussione. La vostra abituale riservatezza si scioglierà come neve al sole, a contatto del calore e dell’affetto di chi vi è accanto.

Fonte immagine: Quique da Pixabay