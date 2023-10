Oroscopo del 5 ottobre: i segni fortunati del giorno

Amore, lavoro e soldi: ecco cosa prevede l'oroscopo del giorno, segno per segno.

Oroscopo di oggi, giovedì 5 ottobre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 5 ottobre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

È difficile conservare il buonumore oggi che la Luna in pubblico vi mette un po’ alla berlina, dispensando disagio e comportamenti inadeguati. In caso di critiche, non cercate fratture con amici e partner, ma incassate con classe. In serata, se siete proprio decisi a divertirvi, non fatevi incastrare dalle convenienze sociali. Rendetevi irreperibili e dileguatevi nella notte!

Toro

Buonumore al top, come anche la voglia di svago e di divertimento: approfittatene organizzando una giornata ‘speciale’ per voi e per le persone vicine. Buon divertimento! Relazioni interpersonali, amicizie e vita sociale sono infatti in primo piano. Vi sentite benissimo e il vostro aspetto lo lascia trasparire; momento perfetto per apportare qualche cambiamento nel look.

Gemelli

Cielo tranquillo, oggi, che permette di meditare su tutto ciò che vi circonda e prendervi spazi tutti per voi. Regalatevi momenti all’insegna della leggerezza, facendo quello che più vi piace: una gita fuori porta con gli amici. Una telefonata piacevole, un dono inatteso, un sms o una mail vi renderà felici. Eros e amore volano in coppia, fra i single birichini. Emozioni. Sorprese.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

L’umore non è dei migliori e la responsabilità è da addebitare alla fase lunare odierna nel vostro segno, ma con un po’ di tatto tutto si risolverà. Non fatevi coinvolgere dal partner in inutili discussioni; cercate piuttosto di distrarvi e di divertirvi. Sfruttate l’intuito e prendete nota dei sogni. Giorno ideale per fare ordine nella mente e nel cuore, ma anche per rilassarvi.

Leone

Un vostro progetto potrebbe subire una battuta d’arresto. Poco male: approfittate del momento di pausa per rivalutare i vostri piani. Potrebbe saltare fuori un errore che fino ad ora vi ha impedito di centrare un importante obiettivo. Ultimamente avete conosciuto molte persone e alcune hanno attratto il vostro interesse ma, alla prova dei fatti, nessuna vi ha colpito davvero.

Vergine

Un cielo amico vi mette a disposizione un mare di buonumore e tante occasioni per approfittarne. E avete tutta la giornata davanti! Coraggio: fatevi venire un’idea e scegliete la compagnia che più vi è congeniale. E buon divertimento! Se ultimamente con il vostro compagno c’è stata qualche tensione, dimenticatela in fretta. Tra voi da oggi, c’è una sintonia totale.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Avete conosciuto momenti migliori. Ma la felicità sta anche nel sapersi accontentare e in fondo la vostra situazione non è poi delle peggiori. Ciò che vi serve è un po’ di riflessione, avete bisogno di fermarvi un momento per chiarirvi le idee. Se non volete appesantire un ménage in parte già compromesso, approfittate della domenica per dedicare più tempo al vostro partner.

Scorpione

L’ottimo aspetto della Luna vi assicura una bellissima giornata da album dei ricordi! Trascorrerete momenti indimenticabili in compagnia di una persona che vi ha colpito dritto al cuore: una ritrovata intesa sul piano sessuale vi darà un nuovo entusiasmo. Un invito potrà lasciarvi stupiti, imbarazzati e felici. Notizie importanti via mail.

Sagittario

Comunicate più che potete, non restate chiusi in voi stessi: trincerarsi nella propria corazza vi terrà lontani dalle cose più belle e dolci della vita. Rivalutate il partner sentimentale e offritegli una chance. In questo periodo le contrarietà non mancano, ma stranamente non vi fate abbattere dalle difficoltà. Siete sereni e anche l’umore è buono. Date ascolto all’intuito!

Oroscopo, previsioni di oggi giovedì 5 ottobre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

L’opposizione lunare vi rende irritabili, mentre Urano avverso vi procura incertezze, timori infondati e pure una certa confusione mentale: i vostri nervi sono tesi come corde di violino, perciò rischiate di sbottare ad ogni minima sollecitazione. Attenzione a interpretare bene le parole che vi vengono dette, in questo giorni il rischio di fraintendere è molto alto. Rilassatevi.

Acquario

Non aspettatevi emozioni e fuochi artificiali, perché rimarreste inevitabilmente delusi. Di emozioni questa giornata ve ne regalerà davvero poche. Non è il caso di farne un dramma: la domenica scorrerà via piuttosto anonima, ma fluida, senza intoppi. Molto più attenti del solito alla salute e al benessere, non sottovalutate neppure il più leggero sintomo che l’organismo vi invia.

Pesci

Giove, da tempo, non vi ha in simpatia. Ma con la Luna in aspetto di trigono, non dovete preoccuparvene. La domenica si preannuncia serena, rilassante: giornata ideale da trascorrere in allegra compagnia! Cambia la musica in campo affettivo. Le coppie che stanno bene insieme potranno contare sulla complicità delle stelle per rinnovare il dialogo e riattizzare il fuoco della passione.

Fonte immagine: Quique da Pixabay