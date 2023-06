Oroscopo del giorno, martedì 6 giugno: Luna in Capricorno, i segni fortunati

Ecco come trascorreranno il sesto giorno di giugno i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, martedì 6 giugno 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 6 giugno 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Prendetevi del tempo per voi stessi e cercate di trovare un equilibrio tra lavoro e svago. La Luna in Capricorno vi rende stanchi e stressati. Ricordate che la vita è fatta anche di momenti di relax e di divertimento, e che spesso il modo migliore per affrontare le difficoltà è concedersi una pausa.

Toro

La presenza armonica della Luna in Capricorno oggi vi renderà molto efficienti sul lavoro, concentrati e ben organizzati. Potreste incontrare delle difficoltà, ma grazie alla vostra tenacia e alla vostra capacità di risolverle velocemente sarete in grado di superarle con successo.

Gemelli

Venere è appena entrata nel segno amico del Leone e vi sorride con grande slancio! Siate aperti a sperimentare l’amore in tutte le sue forme e cercate di lasciarvi andare alle emozioni che emergono, senza farvi troppe domande. Questo non è il momento di coltivare dubbi.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Preferireste dedicarvi soltanto alle cose che vi appassionano ma purtroppo il tempo è tiranno e dovete darvi delle priorità. L’opposizione della Luna in Capricorno vi mette un po’ sotto pressione e starà a voi non farvi sopraffare dall’ansia e dall’irrequietudine.

Leone

Siate cauti negli affari. La quadratura di Giove in Toro impone di evitare ogni spesa inutile. Rinviate anche operazioni finanziarie e acquisti importanti. Il rischio, concreto, è quello di fare il passo più lungo della gamba e di rimanere poi amaramente delusi.

Vergine

La Luna si trova in Capricorno, un segno di Terra come il vostro e per voi questa è un’ottima notizia. Cominciate a progettare qualcosa di veramente importante per il vostro futuro. Gli astri vi sono veramente propizi. Ogni cambiamento sarà benedetto e protetto.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna si trova oggi in quadratura nel segno del Capricorno e a causa dei suoi influssi disarmonici vi sembrerà che a nessuno importi nulla di voi. In realtà siete così terribilmente concentrati su voi stessi da ignorare il mondo che vi circonda! Fateci caso.

Scorpione

Sfruttate ancora gli influssi armonici della Luna in Capricorno, finché durano! Oggi potrete toccare qualunque argomento e in ogni caso uscireste vincitori da ogni dibattito. Con fermezza ma anche con tranquillità, saprete esporre perfettamente le vostre ragioni.

Sagittario

Venere è appena entrata nel segno amico del Leone e questa potente alleata sarà dalla vostra parte in ogni occasione, a partire da oggi e nel corso delle prossime settimane. Fatevi pure avanti con la persona che vi interessa: il risultato sarà ottimo e insperato!

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 6 giugno da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

I vostri amici saranno pieni di sorprese per voi in questi giorni: grazie agli influssi armonici della Luna sarete colti alla sprovvista, in senso positivo, e godrete delle attenzioni che le persone che amate sapranno darvi. Lasciatevi coccolare ogni tanto!

Acquario

Oggi darete del filo da torcere ai vostri avversari, sia che si tratti di rivali amorosi sia che l’ambito sia quello professionale. La vostra mente è lucida e affilata come la lama di un coltello. La Luna nel segno amico dei Gemelli vi garantisce battute sempre pronte e idee geniali.

Pesci

La Luna e Mercurio entrambi in ottimo aspetto al vostro segno sono garanzia di efficienza. Sapete coniugare senso pratico e fantasia, romanticismo e lucidità: approfittatene per la vostra attività lavorativa, ma anche per esplorare nuove potenzialità finora inespresse.

Fonte immagine: Quique da Pixabay