Oroscopo di lunedì 6 marzo: Toro dominante, Vergine ispirata

L'oroscopo di oggi, lunedì 6 marzo, da Ariete a Pesci. Ecco quali saranno i segni fortunati del giorno secondo le Stelle.

Oroscopo oggi, 6 marzo 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Intensificate gli sforzi, per evitare di lasciare troppe cose in sospeso in questa giornata. Vi sentirete così alleggeriti e con la coscienza a posto. Sfoderate tutta la vostra riserva di concentrazione e senso pratico, per portare a termine i vostri compiti! Fate tutto quanto è in vostro potere per sfruttare le opportunità che vi sono offerte, venendo meno anche all’innata indecisione.

Toro

Se volete dominare la scena questo è il vostro momento. Un partner d’eccezione vi farà da spalla, e per chi se lo può permettere, un viaggio avventuroso sarà la giusta cornice! In effetti, pare che il successo sia dalla vostra parte: state veramente raccogliendo consensi a piene mani. Ovunque! Una spruzzata di romanticismo renderà ancora più intrigante l’intesa di coppia.

Gemelli

Non è il caso di bruciare le tappe. L’arte di temporeggiare, al contrario, oggi vi sarà utilissima, dal momento che non avete le idee sufficientemente chiare per impegnarvi in un progetto che non vi convince del tutto. Attendete ancora prima di decidere! Atmosfera serale frizzante che vi spingerà a darvi un sacco da fare: il settore più gettonato sarà quello delle amicizie.

Oroscopo 6 marzo, da Cancro a Vergine

Cancro

Un forte desiderio di novità vi renderà irrequieti. Ma se non riuscirete a togliervi di torno gli impegni presi, come affrontare dei cambiamenti? Una cosa però la potrete fare: cercare di comprendere le inversioni di tendenza in atto e meditateci su. Qualcosa non soddisfa nel rapporto di coppia? Affrontate un volta per sempre una piccola incomprensione col partner.

Leone

Unire la teoria alla pratica è senz’altro il metodo migliore e più sicuro per progredire in ogni situazione della vita e ce la state facendo! Con un po’ di pazienza, infatti, applicherete alla realtà le conoscenze acquisite, con buoni risultati. Il tempo non è mai abbastanza, per dedicarsi anche al proprio benessere. Ma se volete raggiungere buoni risultati, dovete trovarne.

Vergine

Eccovi alle prese con una giornata speciale. La Luna nel segno vi aiuterà ad andare dritti alla vostra meta senza mascheramenti, né tentennamenti. Sarete capaci di fare le scelte giuste al momento giusto. Bravi, continuate in questa maniera… In amore, siete sereni, concilianti, disponibili ad accogliere tutte le esigenze del partner con un sorriso. Incontri emozionanti per i single.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Non permettete a nessuno di sottovalutarvi: se necessario, rispondete con risolutezza. Se qualcosa non va, non gira nel modo desiderato, non siate pessimisti; ricordate che una soluzione c’è sempre, basta solo saperla trovare. Un velo di insoddisfazione avvolgerà la sfera affettiva della maggior parte di voi; qualcuno non si lascerà sfuggire l’occasione di un’avventura.

Scorpione

La Luna amica vi sollecita a rinsaldare le vostre amicizie, trascorrendo momenti di confidenza e innocui pettegolezzi. Le cose girano ancor meglio di come speravate: riuscirete a spezzare la routine, con slanci creativi. In campo professionale, la capacità di afferrare prontamente il senso delle cose vi darà una marcia in più rispetto a colleghi che vorrebbero farvi le scarpe.

Sagittario

Il semaforo è decisamente rosso, per qualunque iniziativa, privata o professionale. Non lasciatevi lusingare da occasioni d’oro solo in apparenza, se avete un’attività autonoma: potrebbero nascondere insidie e delusioni. Se siete in coppia è probabile una piccola discussione con il partner. Se siete single potrete allacciare nuove amicizie. Alimentatevi in modo sano.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 6 marzo da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Luna sorridente e giornata gioiosa. Occhio ad una coincidenza significativa: potrebbe aprire uno spiraglio e ispirarvi una nuova strada da battere. Siete finora rimasti in panchina, ma finalmente avrete tutte le carte in regola per riscattarvi! Fascino e sex appeal. Con il sorriso che avrete oggi, la persona che amate non riuscirà a negarvi nulla. Non approfittatene, però!

Acquario

Godrete di grande comunicativa, che unita alle altre qualità potrà essere sfruttata tanto nella sfera personale, quanto in quella professionale. Vivete una storia d’amore? Sarete soddisfatti di come vanno le cose e avrete la sensazione che il rapporto di coppia attraversi una fase di consolidamento. Divertente si annuncia la serata, in compagnia di amici molto simpatici e imprevedibili.

Pesci

La Luna nel segno della Vergine crea un trabocchetto, agitando il vostro cielo. Non scoraggiatevi e tirate fuori potenzialità e talenti. State tranquilli, non alimentate dubbi e tentennamenti: i vostri meriti professionali saranno riconosciuti. A qualcuno capiterà un’avventura romantica e coinvolgente. Che fare? Chissà se è proprio vero che è meglio avere rimorsi che rimpianti!

Questo è l'oroscopo di oggi, 4 marzo.

Fonte immagine: Quique da Pixabay