Oroscopo del giorno del 6 ottobre, ecco i segni fortunati del venerdì

Si avvicina un nuovo fine settimana di ottobre: ecco quali saranno i segni più fortunati secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, venerdì 6 ottobre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 6 ottobre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi dal sito tuttoxme.com. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La comunicazione tecnologica in questa giornata potrebbe non essere la via più adatta per parlare con qualcuno e per esprimere sentimenti o opinioni. Spesso vi trovate confusi di fronte ai vostri sentimenti ma, oggi non potrete fare a meno di affrontarli una buona volta.

Toro

Se avete una attività in proprio potete stare sereni, la crisi è momentaneamente accantonata per lasciare spazio a spese folli. Ci sono molte opinioni valide che potreste prendere in considerazione in questa giornata, per risolvere delle questioni piuttosto ingombranti o per iniziare qualcosa che avevate in mente da tempo, come un progetto.

Gemelli

Ottime occasioni in campo sentimentale. Siete ben accetti dalla società, quindi non preoccupatevi ossessivamente di fare bella figura.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Questa sarebbe davvero un’ottima giornata per parlare con i vostri amici e spiegare loro che la vostra situazione sentimentale si sta rivelando più complicata del previsto. Forse in questa giornata avvertirete dei sentimenti contrastanti, che non vi faranno trascorrere delle ore felici accanto alle persone che amate di più.

Leone

Cercate di organizzare i vostri impegni in modo da sfruttare ogni momento e non spendere inutilmente energie. Cautela nelle spese.

Vergine

Le questioni economiche si avvieranno verso una soluzione vantaggiosa. In questa giornata tornerete finalmente a essere padroni di voi stessi e potreste anche combinare qualcosa di buono.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Brillanti novità in amore per le nate nella terza decade: regalatevi qualche cura di bellezza in più e risolvete eventuali piccoli problemi di salute. In amore avrete la possibilità di rinsaldare e migliorare i rapporti già in atto.

Scorpione

L’ottimismo fa parte di voi per cui non potete abbandonarlo proprio oggi, quando vi servirà di più, per cambiare qualcosa di importante nella vostra esistenza. La vostra memoria in questa giornata sarà molto utile a coloro che dovranno necessariamente fare appello al passato per trovare la soluzione a una situazione.

Sagittario

Giornate dolcissime in campo sentimentale. Novità in vista, in amore, per molte di voi.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 6 ottobre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Possibili momenti di disappunto o malintesi con il partner. Non fatevi rapire dal mostro della gelosia che alberga in voi.

Acquario

Magari un regalo, oltre che un grazie, potrebbe essere un buon modo per far avere all’altro la giusta proporzione dei vostri sentimenti di gratitudine. La vita sentimentale ricomincerà a splendere e il vostro fascino sarà amplificato.

Pesci

Oggi sarebbe un ottimo giorno per fare programmi a lunga scadenza, tali da riempire il vostro tempo e occupare la vostra mente, dimenticando qualcosa che nel recente passato faceva sentire vuoti. Imponetevi con autorità se è necessario, a costo di sembrare scorbutici.

Questo è l'oroscopo di oggi, 6 ottobre.

