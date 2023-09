Oroscopo del 6 settembre, le previsioni del giorno segno per segno

Amore, lavoro e fortuna: ecco cosa prevedono le Stelle per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, mercoledì 6 settembre 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 6 settembre 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Venere in Leone, in aspetto favorevole, vi trasforma in tigri: determinati, passionali e invincibili, sotto ogni punto di vista. Tutto oggi filerà a meraviglia e saprete dosare al meglio le vostre energie, concedendovi anche qualche meritata ora di riposo.

Toro

Buone nuove in arrivo. Finalmente è giunto il momento di fare, di programmare, di dare una vera e propria smossa alla vostra vita: un pizzico di fortuna, una buona lucidità mentale e una forte carica energetica vi consentiranno di fare ciò che volete, di realizzare quanto vi sta a cuore. La vostra immaginazione apparirà rinnovata! Date spazio anche ai sentimenti.

Gemelli

Carica, vitalità ed energia saranno il toccasana per sistemare al meglio i problemi del momento. Guardate al futuro con grande ottimismo e lasciatevi alle spalle il passato e i ricordi tristi! Allacciate nuove conoscenze, avrete buone possibilità di espansione in molti campi della vostra vita. Stabilmente e felicemente in coppia? Tutto fila liscio nella vostra vita sentimentale.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Giocherete a carte scoperte con questioni finora tenute in sospeso. Con grande abilità riuscirete a capovolgere una situazione che fino a ieri vi vedeva in svantaggio! Approfittate della Luna nel segno che precede il vostro, per fare il punto della situazione, per capire cosa è realmente importante per voi in questo momento. Dedicate del tempo al riposo e al relax.

Leone

Giornata perfetta per raggiungere un luogo di villeggiatura, una città d’arte, una persona a voi cara che non vedete da tempo. Galeotta la pista da ballo, in serata, se siete amanti di questo passatempo: da un incontro da cardiopalma può nascere una bella storia. Voi metteteci l’entusiasmo e lasciate fare al destino! Momenti di grande trasporto affettivo ed erotico con la persona amata.

Vergine

Occhio agli sbalzi di umore. Un po’ di stabilità in famiglia, invece dei musi lunghi, e affettuose dimostrazioni di affetto ristabilirebbero l’armonia. Frequentate ambienti nuovi che vi diano la possibilità di uscire dalla solita routine. In amore, la Luna ostile vi rende scontrosi e non disponibili al dialogo. Per fortuna il partner farà leva sull’umorismo e riuscirà a farvi sorridere.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna sbarca nel segno dei Gemelli: porterà allegria, leggerezza, voglia di incontrarsi e di divertirsi. Stasera datevi da fare in cucina con impegno, amore e fantasia, invitate i familiari e gli amici cari. L’intesa con la persona amata diventerà ancora più variegata e ricca di sfumature del solito e sarà, quindi, motivo di grande soddisfazione.

Scorpione

Oggi al centro dell’attenzione ci saranno questioni economiche da gestire e nuovi oneri finanziari da valutare. Dal momento che molte cose bollono in pentola, approfittate del giorno festivo e del silenzio astrale per riflettere. In amore, ci sono ottime possibilità che una storia nata per gioco diventi qualcosa di più. Non tergiversate troppo: fra breve, sarà troppo tardi!

Sagittario

Se aspettate l’idea giusta per fare centro, con Mercurio e Venere favorevoli, sarà sufficiente uno sforzo minimo. Come per magia, più vi rilasserete… e più vedrete che si delineeranno con chiarezza nella vostra mente! Il benessere, con Giove contro, è messo a rischio. Per fortuna Marte e Urano favorevoli vi forniranno le energie per ovviare a ogni fastidio. Dormite di più.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 6 settembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

La Luna vi guarda favorevolmente: promette brillanti risultati in ogni settore, esprimendo in modo originale il vostro senso artistico. Approfittatene! Strategici e affascinanti come non mai, nel lavoro potrete realizzare un progetto ambizioso. In amore, provate ad essere meno egocentrici. Sforzatevi di trovare un punto d’incontro fra le vostre esigenze e quelle del vostro partner.

Acquario

Non sarà mica che state cercando qualcosa che è a portata di mano e non ve ne siete ancora accorti? Cercate di limitare il vostro nervosismo! Circondatevi di persone rasserenanti e scansate quelle che tendono invece a criticare con facilità. Non siate brontoloni con il partner: a tutti può capitare di sbagliare. Soprattutto, non rischiate di incrinare la sintonia di coppia.

Pesci

Non raccogliete un giudizio negativo in famiglia o sul lavoro, forse è dovuto alla incapacità di comprendere i progetti che avete in testa. Con Giove ostile sarete insofferenti verso la routine, fino a ribellarvi alle regole imposte e alle autorità. Chiedetevi cosa vi sta comunicando il vostro corpo con certi malesseri, dite basta a pasti disordinati e al cibo insalubre e già pronto.

Questo è l’oroscopo di oggi, 6 settembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay