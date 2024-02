Oroscopo di mercoledì 7 febbraio 2024: i segni fortunati del giorno

Le previsioni su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi, mercoledì 7 febbraio 2024: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 7 febbraio 2024, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Come di consueto, il transito della Luna in Capricorno prospetta una giornata mutevole, a rischio di incomprensioni e ansie specie sul fronte affettivo. Non basta un colpo di mano per risolvere una questione delicata, ci vuole… tolleranza. Momento ideale per profondere cure amorevoli a voi stessi, scansando tutto ciò che può compromettere il vostro equilibrio psicofisico.

Toro

Una giornata senza ombre, tutta calore, passione e socievolezza, grazie ad un cielo amico. Ruolo centrale in pubblico, sostenuto dal carisma; padronanza dei gesti, controllo emotivo e una logica che non fa una grinza. Autostima in crescita! Se confidate in un incontro speciale, potreste anche essere accontentati, ma sappiate che la faccenda può assumere una seria piega.

Gemelli

Desiderate rompere la monotonia? Le occasioni migliori spettano a chi sa osare. Un’avventura, ad esempio, regala brividi ed emozioni in quantità industriale. Cambiamenti sostanziali sono nell’aria: al momento si tratta solo di mordervi la lingua. Se i risultati nonostante gli sforzi non rispondono alle aspettative, i casi sono due: o avete troppe pretese o dovete correggere il tiro.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Oggi decisamente sembra che voi e gli altri parliate una lingua diversa, e dunque ci vorrà molto impegno per non fraintendere o essere fraintesi. Evitate lo shopping: non siete in grado di fare acquisti interessanti e a buon prezzo. Nella coppia c’è un po’ di maretta, ma tutto potrebbe rientrare nei ranghi rapidamente. Per oggi tenetevi a debita distanza, non siete in sintonia…

Leone

Sappiate sfruttare le piccole occasioni. Oggi è un giorno fortunato, se ne presenteranno parecchie e del tutto inaspettate! In questo momento siete vincenti su molti fronti, tuttavia è importante mantenere una condotta semplice, umana e comprensiva. Non cedete alla tentazione di stravincere o annientare un vostro nemico, potrebbe essere un boomerang. Rilassatevi!

Vergine

La giornata è un susseguirsi di piccole e grandi conferme, in amore e in società. Notevole la sicurezza, la forza di persuasione! State godendo di una meritata popolarità, in risalita anche il fascino. Unico neo, la famiglia, un po’ trascurata. Praticate uno sport, una regolare attività fisica migliora il funzionamento del metabolismo: la produzione di endorfine riduce lo stress.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La Luna ostile in Capricorno fomenta nervosismo e insofferenza. In campo amoroso dovete incassare una piccola sconfitta e convincervi che la persona su cui da tempo avete posato gli occhi… decisamente non fa per voi. Prestate particolare attenzione alla salute che in questi giorni potrebbe giocarvi fastidiosi scherzi. Fate uso abbondante di gentilezza e diplomazia.

Scorpione

Un cielo quanto mai favorevole sarà prodigo di inviti e proposte: un terzo Campo affollatissimo di pianeti, indica opportunità, energie prorompenti, entusiasmo, spirito d’iniziativa incontenibile, corteggiamenti serrati se siete soli. Una creatività straripante potrà essere messa a buon frutto: è il momento di realizzare anche i sogni più arditi e di mettere in cantiere nuovi progetti!

Sagittario

State all’erta, durante il giorno avrete più di un’occasione di ottenere dei risultati soddisfacenti. La fortuna è bendata e si muoverà qua e là, senza alcun preavviso! Se avete intenzione di fare acquisti, magari per la casa, oggi è una giornata decisamente favorevole per mettervi in moto. In coppia non date per scontato ciò che non lo è. Confermate al partner il vostro affetto.

Oroscopo, previsioni di oggi mercoledì 7 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Siete carismatici, più che mai splendenti; tutto quanto deciderete di intraprendere viaggerà con una marcia in più. Molte le tentazioni a cui dire di sì. Grande socievolezza. Divertitevi mettendo in scena il vostro ‘personaggio’ più accattivante. Dominerete lo scenario amoroso con esuberante vitalità: vi attendono momenti di grande passionalità, da vivere pienamente.

Acquario

Fermi un giro, come al gioco del Monopoli. Siete alla ricerca di nuove certezze, di stabilità ma, traspare a vista d’occhio che siete un po’ troppo impazienti. Rasserenatevi, passo dopo passo, riuscirete a imboccare la giusta via. Evitate, anche se ne avete voglia, di fare di colpi di testa azzardati, suggeriti, per lo più, dall’impulsività: sarebbero degli errori imperdonabili.

Pesci

Il transito della Luna in Capricorno risolleva rapidamente il vostro umore… Grazie alla vitalità, all’entusiasmo e alla comunicativa, l’immagine e i successi sociali risultano intoccabili! Buone chance di realizzare un progetto importante, che appagherà non soltanto le ambizioni, ma anche le inclinazioni personali. Amici, inviti e sorprese allieteranno questo sabato.

