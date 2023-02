L’oroscopo del giorno del 7 febbraio 2023: ecco i segni più fortunati

Cosa dicono le stelle per la giornata del 7 febbraio 2023? Ecco l'oroscopo del giorno con le previsioni per tutti i segni.

Oroscopo di oggi, martedì 7 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 7 febbraio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Questa sera non fatevi scrupolo di trascinare anche gli altri nel divertimento più sfrenato. Finalmente inizia ad andare tutto per verso giusto, piano piano state riprendendo coscienza delle vostre possibilità e siete in condizioni di mettere in pratica alcuni insegnamenti che avete acquisito nei giorni passati.

Toro

La tua famiglia ha bisogno di te, oggi dovresti passare almeno qualche ora insieme ai tuoi familiari. Sanno che sei pieno di risorse e amano raccontarti le emozioni della loro vita. Non favorite battaglie inutili in campo sentimentale: siate più accomodanti.

Gemelli

Sarete ricchi di fascino, frizzanti come una coppa di champagne e nessuno oserà fermare le vostre avances sentimentali. Avete il fascino giusto per proporre una uscita e per fare in modo che non vi si possa rifiutare.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Forse questo non è il giorno migliore per iniziare una collaborazione professionale, non tanto per colpa vostra, ma quanto per le scarse probabilità di riuscita di un progetto o per le scarse abilità del vostro collega. Nuovi progetti potrebbero essere supportati con più entusiasmo se saprete esporli nel modo giusto alle persone giuste.

Leone

Cercate di non tirare troppo la corda con chi è paziente con voi. Non abbiate paura degli eventuali conflitti con i vostri genitori o con i vostri figli.

Vergine

Se qualcuno si è sentito allontanato in questi ultimi tempi o non ha avuto i riconoscimenti che credeva di meritare, può cominciare a preparare il suo ritorno in campo. Potreste ottenete grandi guadagni dal vostro lavoro o delle laute mance.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il vostro fascino diventerà magico e le conquiste non mancheranno. Continuando su questa strada avrete delle buone possibilità che il vostro percorso sentimentale vada sempre meglio e si evolva al più presto.

Scorpione

Vi serve un cambiamento d’aria: organizzate un’uscita nel fine settimana per rilassarvi e passare un giorno con i vostri familiari fuori di casa. Ve ne saranno grati. Un pizzico di concretezza e di buonsenso vi suggeriranno il comportamento più giusto per rilanciare un rapporto sentimentale che è parzialmente in crisi.

Sagittario

Lasciate che gli altri possano commettere liberamente i propri errori e lasciateli vivere la loro vita. Qualcuno sta cercando di mettersi in contatto con voi a un livello più profondo, ma voi forse avete chiuso quella porta troppo presto e ora è più difficile riaprila.

Oroscopo, previsioni di oggi martedì 7 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Le vostre capacità unite alla fortuna vi permetteranno di mettere a segno più di un successo personale e professionale. Adoperatevi per compiere qualche lavoretto lasciato in sospeso, qualcosa che solitamente richiederebbe molto del vostro tempo, oggi potreste farlo in un batter di ciglia, solo per la vostra predisposizione mentale e fisica.

Acquario

Oggi nessuno mette in dubbio le vostre qualità. Le persone intorno a voi oggi vi aiuteranno a comprendere meglio quale sia la vostra posizione rispetto ai sentimenti che provate nei loro confronti.

Pesci

Siete capaci di essere il partner perfetto e dovete assicuravi di essere con qualcuno che lo capisca. L’amore o la vera amicizia non sono comandati da leggi fisiche e questa sera ne avrete la prova.

Fonte immagine: Quique da Pixabay