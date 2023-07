Oroscopo del giorno di venerdì 7 luglio: ecco i segni più fortunati

Come trascorreranno la giornata che anticipa il secondo weekend di luglio i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Oroscopo di oggi, venerdì 7 luglio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 7 luglio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Venere e Marte si trovano nel segno amico del Leone vi faranno provare una grande gioia nei confronti di ciò che la vita vi offrirà oggi. Ritroverete una forte complicità con il vostro partner e ci saranno delle emozioni talmente forti da togliervi il fiato per alcuni istanti.

Toro

La Luna e Saturno si trovano in aspetto armonico nel segno dei Pesci e questo strano mix tra morbidezza e austerità vi aiuterà a farvi strada dentro questa giornata. Avrete intorno tante persone che vi vogliono bene e che vi supportano per cui potrete permettervi qualsiasi impresa.

Gemelli

Ricordatevi che in amore non esistono obblighi ma solo impegni che si prendono di comune accordo. La quadratura della Luna in Pesci oggi potrebbe portare il vostro partner ad avere delle pretese eccessive nei vostri confronti. Rispeditele al mittente!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

La fortuna vi sorriderà oggi, grazie alla presenza armonica della Luna nel segno amico dei Pesci. A darvi manforte ci saranno questi influssi delicati ma potenti al tempo stesso e le situazioni complicate potranno diventare semplici, come per magia, vedrete.

Leone

La quadratura di Giove in Toro vi scoraggia un pochino, limitando le vostre ambizioni e spingendovi addirittura a credere che i vostri progetti non possano essere realizzati. Non lasciatevi abbattere da certi pensieri negativi, alimentate quelli positivi!

Vergine

A causa della dissonanza della Luna presente nel segno dei Pesci potreste trovarvi a vivere dei momenti di intensa malinconia. Non soffermatevi troppo a pensare a una storia d’amore finita male. Sarebbe controproducente. Basta lacrime per oggi quindi!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

La mattina vivrete ancora in preda alla turbolenza causata dalla quadratura di Plutone in Capricorno. A partire dal pomeriggio sono possibili schiarite e potrebbe spuntare anche un raggio di sole nella vostra giornata. Serata promettente se saprete scegliere la compagnia giusta.

Scorpione

L’amore si basa soprattutto sulla fiducia e, perché no, anche sul romanticismo. Questo almeno è il messaggio che vuole inviarvi oggi la Luna in Pesci, in aspetto armonico. Potete anche aspettarvi una bella sorpresa da parte di un familiare o di un amico.

Sagittario

I tanti impegni di questi giorni hanno generato in voi stanchezza e fatica. Arrivare alla fine di questa settimana lavorativa sarà dura. La Luna in aspetto disarmonico in Pesci tende a togliervi energie e non sarà facile per voi recuperarle, purtroppo.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 7 luglio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Siete in possesso di un notevole potenziale creativo ma a volte siete titubanti all’idea di tirarlo fuori sul lavoro. Sono in arrivo grandi opportunità per dare una svolta alla vostra situazione professionale, grazie agli influssi favorevoli della Luna in Pesci.

Acquario

Marte è opposto al vostro segno, ma ormai siete abituati alla sua energia. Avete imparato a trasformare l’insofferenza e la rabbia in un carburante per la trasformazione. Sarà una giornata effervescente, ma lontana dagli eccessi a cui siete andati incontro ultimamente.

Pesci

La congiunzione della Luna e di Saturno nel vostro segno indica che avete tantissimo lavoro da fare, sia nel campo del lavoro vero e proprio che in quello dei sentimenti. Dovete ripensare le vostre priorità e forse anche comprendere quello che vi lega davvero al vostro partner.

Fonte immagine: Quique da Pixabay