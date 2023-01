Oroscopo di oggi, lunedì 30 gennaio: Vergine fortunata, Leone sottotono

Oroscopo oggi, le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di oggi, lunedì 30 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 30 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Giornata molto incoraggiante dal punto di vista professionale: potrebbe esserci il guizzo vincente di un’idea, di un progetto, di una proposta che trova percorsi aperti e agevolati. In serata, concedetevi un po’ di relax: mettete da parte tutti i vostri pensieri, spegnete il cellulare!

Toro

L’umore è altalenante: la Luna un po’ vi sostiene e un po’ vi fa lo sgambetto. Procedete con calma e riducete il carico di impegni! Sport, divertimento e un po’ di shopping sono l’ideale per risollevare il morale, anche se insieme all’umore si alleggerirà pure il portafoglio.

Gemelli

Giorno sottotono: un accentuato spirito critico potrebbe mettervi nei guai e relegarvi nella scomoda posizione di chi lotta ostinatamente contro i mulini a vento. Una recente delusione affettiva, vi spinge a tentare qualche nuovo promettente aggancio.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

È un periodo di trasformazione, di crescita personale, con ottime prospettive per il futuro; non trascurate, tuttavia, gli affetti. Possibili problemi di sonno: alcuni di voi potrebbero subire la visita di pensieri poco piacevoli e magari di veri e propri incubi.

Leone

Ci sono giorni in cui le cose sembrano non voler andare nel verso giusto. Oggi è uno di questi! Meglio armarsi di pazienza e continuare a lavorare senza scoraggiarsi, perché anche questo non durerà per sempre. Nel lavoro procedete con cautela e sappiatevi accontentare.

Vergine

Ogni cosa sembra riuscirvi alla perfezione. Occupatevi di qualche antipatica incombenza che rimandate da tempo! Se avete voglia di sperimentare, improvvisatevi chef per gli amici: scoprirete un talento inaspettato! Grandi novità in amore.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Le stelle armoniche donano energia e forza alle vostre iniziative e garantiscono successo a tutti i progetti, in ambito professionale e privato. In ogni situazione riuscite a comportarvi con naturalezza! Non vi lascerete sfuggire un’occasione di lavoro che si rivela molto interessante.

Scorpione

La bella posizione della Luna vi dà l’occasione di comunicare con chiarezza e onestà con tutte le persone che v’interessano. Se c’è qualcuno di speciale a cui, da tempo, vorreste far capire qualcosa, la giornata è quella giusta! Buon momento per modificare assetti di coppia.

Sagittario

Con il benestare delle stelle, viaggi e spostamenti fileranno sorprendentemente lisci. Potreste approfittarne per fare un salto fuori dalla routine! E se invece gli impegni vi tengono al chiodo, potrete contare sull’aiuto di un collega esperto. In amore, le cose procedono bene.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 31 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Vita amorosa oggi in primo piano. Se siete innamorati, potrete contare su una straordinaria stabilità affettiva, esaltata da una sensualità intensa. Se siete single, avvertirete sempre più pressante il desiderio di qualcuno su cui riversare attenzioni e bisogni d’amore.

Acquario

Complicazioni amorose in vista: se una persona dovesse catturare il vostro interesse, assicuratevi che non sia già sentimentalmente impegnata. Le finanze e l’economia domestica forse hanno bisogno di una gestione più attenta, fate i conti.

Pesci

Cercate di ossigenare la mente con interessi nuovi: le prime a giovarsene saranno le vostre brillanti idee. Novità in campo affettivo. L’amore ama sorprendere e arrivare quando è meno atteso; se desiderate incontrarlo, potete provare a bluffare, anche se sarà l’altro a decidere.

Questo è l’oroscopo di oggi, 30 gennaio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay