Oroscopo dall’1 al 7 gennaio 2024, ecco come andrà la prima settimana dell’anno

Marte in Capricorno e Giove in Toro: ecco come andrà la prima settimana dell'anno per i 12 segni zodiacali secondo le Stelle.

Inizia un nuovo anno. Come procederà – almeno secondo le Stelle – lo rivela l’oroscopo della settimana dall’1 al 7 gennaio 2024. Ecco le previsioni su amore, lavoro, fortuna e soldi per i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci).

Quadro astrale

Due transiti interessanti stravolgono le carte nell’oroscopo di questa prima settimana del nuovo anno. Mercurio non sarà più retrogrado e tornerà diretto da martedì 2 gennaio: in generale, quindi, andranno via confusione e le idee saranno più chiare. Inoltre, Marte entrerà in Capricorno giovedì 4 gennaio: sarà la situazione adatta per iniziare a costruire grandi progetti, ma in maniera attenta e lineare, come è tipico dei segni di Terra.

Con Venere quadrata a Saturno, potrebbero esserci delle fasi di “stallo” nella vita di coppia e potrebbe accentuarsi il desiderio di libertà, leggerezza o comunque autonomia. Sarà una fase di riflessione ad aprire il nuovo anno.

Giove entra in Toro: sul fronte dell’oroscopo, questo promette bene, oltre che per il Toro, per Vergine, Cancro, Capricorno e Pesci.

Oroscopo della settimana 1 – 7 gennaio 2024

Ariete

L’ingresso di Mercurio in Capricorno promette bene: è tempo di cominciare a progettare e a perseguire le proprie ambizioni, soprattutto in campo lavorativo. Per i nati del segno sarà il momento anche di mettere da parte il passato. Parte un periodo potenzialmente favorevole anche per i sentimenti, soprattutto con l’ingresso del Sole in Acquario nella seconda metà del mese, ma soprattutto per le Finanze.

Toro

Una delle novità astrali più interessanti dell’oroscopo della settimana dall’1 al 7 gennaio è la fine di Marte retrogrado. Questo darà la possibilità ai Toro di trasformarsi in grandi “mediatori” e quindi di trovare soluzioni che mettano d’accordo le parti coinvolte in un dibattito piuttosto complesso. Con Giove che entra nel segno, una ventata di ottimismo e dinamicità travolge sia la vita lavorativa che quella sociale, amplificando i piaceri e la voglia di realizzare progetti ambiziosi.

Gemelli

Ultimi giorni con Venere nel segno. L’anno inizia bene sul fronte dei sentimenti: è tempo di dedicarsi a progetti importanti, come convivenze o magari un figlio. Per i single, sarà un momento propizio per lasciare le delusioni passate alle spalle e dedicarsi a nuove emozioni. La settimana dall’1 al 7 gennaio sarà necessario “ricaricare le pile”: per una dose extra di energia, i nati del segno dovranno attendere il weekend.

Cancro

Atmosfera più rilassata a lavoro e Venere favorevole: è un momento di nuovi inizi, soprattutto per i single. Dopo le Feste, secondo l’oroscopo, inizierà un periodo favorevole per nuovi progetti, su più fronti. Marte opposto, però, raccomanda la massima prudenza.

Leone

Settimana ricca di sfide ma anche di sorprendenti opportunità, sia sul fronte lavorativo che su quello sentimentale. Tanta energia, nonostante il lieve calo previsto nel weekend. L’oroscopo di inizio anno promette molto bene e Marte in Capricorno incentiva i nati del Leone a pianificare e avviare nuovi progetti.

Vergine

Mercurio torna diretto: è il momento ideale per porre rimedio a eventuali malintesi. Buon periodo per i progetti: è tempo di riorganizzazione, qualcosa che i perfezionisti della Vergine amano particolarmente. Marte in Capricorno aiuta a incrementare la voglia di fare e, perché no, anche di osare. Attenzione nella gestione delle spese. Sul fronte sentimentale, tempi promettenti per i single, un po’ meno per le persone in coppia (ma ci sarà tempo di recuperare, basta il dialogo).

Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana dall’1 al 7 gennaio 2024 per i segni da Bilancia a Pesci.

Bilancia

L’oroscopo promette bene anche per i nati della Bilancia. Si apre un periodo di opportunità. Per i nati del segno, è tempo di lasciarsi alle spalle gli aspetti più dolorosi del passato. Nuove opportunità in arrivo; momento favorevole per i lavori di casa e i nuovi progetti. Amore protagonista nel weekend.

Scorpione

Con Venere in opposizione, il dialogo sarà fondamentale per evitare tensioni nella vita di coppia. In compenso, è un ottimo periodo per allacciare nuovi rapporti e contatti che porteranno alla tanto desiderata “rivoluzione” sul fronte lavorativo e finanziario che i nati del segno attendono da un po’ di tempo. Marte in Capricorno porta tante nuove idee: starà agli Scorpione trasformare i progetti in realtà. Lieve senso di stanchezza e affaticamento a causa di Giove.

Sagittario

Qualche nuvola sul fronte sentimentale. Il grande protagonista dell’oroscopo del Sagittario nella settimana dall’1 al 7 dicembre, però, sarà il lavoro: energia, positività e iniziativa garantiscono un ottimo inizio anno per i nati del segno.

Capricorno

Marte nel segno promette bene. Tempo favorevole su tutti i fronti, dal lavoro ai sentimenti. Pazienza, progettazione e dialogo saranno fondamentali per un 2024 che si preannuncia molto importante. Momento ideale per avviare progetti importanti come la convivenza o l’arrivo di un bebè.

Acquario

Ambizione sarà la parola chiave dell’oroscopo 2024 per il segno dell’Acquario. Con la fine di Mercurio retrogrado, è tempo di lasciarsi alle spalle i dubbi e le incertezze e riprendere la propria vita – affettiva e professionale – in mano. Momento favorevole per recuperare rapporti in crisi. Lieve sensazione di affaticamento dovuto a Giove contro nel segno del Toro.

Pesci

Giove in Toro vi fa sentire più attraenti e dinamici. La Luna opposta di martedì 2 gennaio vi invita a essere cauti su tutti i fronti, da quello lavorativo a quello sentimentale. Un po’ di ansia per l’anno appena iniziato e per i progetti da portare a termine sarà normale. Weekend “piccante” in arrivo per molti nati del segno.

Immagine di repertorio, di Quique da Pixabay