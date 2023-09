Orrore in casa: 26enne violenta figlia disabile della compagna

Un 26enne è stato arrestato per aver abusato della figlia disabile della compagna per diverso tempo: in manette anche la madre della giovane

Un uomo di 26 anni si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di aver abusato per diversi mesi della figlia 17enne, disabile, della compagna.

I fatti sarebbero accaduti a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli.

Anche la donna, una 40enne, è finita in manette per maltrattamenti: sarebbe stata responsabile di reiterate violenze e condotte vessatorie sulla giovane. Per entrambi è scattato anche il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.

La giovane ha accusato anche la madre

La 17enne disegna un vero e proprio quadro dell’orrore, fatto di vessazioni e abusi subiti. “Ti odio, non ti voglio, devi morire, sei disabile, sei brutta”, le diceva la madre. E poi arrivavano le botte – anche solo per essersi rifiutata di rifare il letto – malgrado fosse sulla sedia a rotelle per i gravi problemi di deambulazione che l’affliggono.