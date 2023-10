VIDEO | Orso goloso, entra in casa e ruba le lasagne dal frigo

L'animale è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza posizionate dai proprietari all'interno dell'abitazione

Un orso goloso non ha resistito alla tentazione di entrare in una casa e divorare il cibo presente all’interno del frigorifero. Il curioso episodio è successo in una abitazione nel Connecticut, negli Stati Uniti.

L’irruzione in casa

L’animale è stato ripreso dalle telecamere di vidosorveglianza posizionate dai proprietari nella casa. Il plantigrado, dopo aver fatto irruzione in cucina ha aperto il congelatore ed è scappato poco dopo con una porzione di lasagne in bocca. La proprietaria dell’immobile, Helena Houlis, ha condiviso il video del “furto” con le riprese divenute subito vitali.

fonte video pagina Facebook Helena Houlis